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    Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

    8 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Виртуальная жестокость победу не приблизит

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    13 комментариев
    18 июля 2024, 14:37 • Новости дня

    В США начал набирать обороты флешмоб с заклеенными ушами

    В США начал набирать обороты флешмоб с заклеенными ушами
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители США стали заклеивать уши, чтобы поддержать президента США Дональда Трампа, следует из распространенных в Сети видео.

    Американцы устроили флешмоб: заклеили уши, чтобы таким образом поддержать 45-го президента США Дональда Трампа на съезде республиканцев, передает Ura.ru.

    Ранее Трамп появился на национальном съезде Республиканской партии с перевязанным ухом.

    16 июля 2024, 19:55 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание республиканцев завершить конфликт на Украине

    Американист Дудаков: Республиканцы видят большей угрозой для США Китай, а не Россию

    Эксперты объяснили желание республиканцев завершить конфликт на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Республиканцы считают, что США необходимо заморозить украинский трек и сфокусироваться на азиатском направлении, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Однако, по мнению американиста Дмитрия Дробницкого, республиканцы просто не хотят иметь отношения к «коррумпированному проекту Джо Байдена». Ранее представители Республиканской партии заявили о готовности начать переговоры с Россией в контексте Украины.

    «Республиканцы в большинстве своем выступают за то, что экзистенциальной угрозой для США сегодня является не Россия, а Китай. Отсюда и риторика, демонстрирующая готовность снизить градус противостояния Вашингтона с Москвой, дать гарантии невступления Украины в НАТО и неучастия блока в конфликте», – считает американист Малек Дудаков.

    В партии действительно считают, что Америка неправильно распределяет свои ресурсы, растрачивая их на Украине, что приводит к усилению Китая «в новой холодной войне», говорит аналитик. В связи с этим, по задумке республиканцев, Штатам необходимо заморозить украинский трек и сосредоточиться на азиатском направлении. В этом контексте он напоминает позицию кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса относительно выделения денег Киеву. «Тот не только выступал против траншей, но и призывал к переговорам с Россией во избежание скатывания в третью мировую войну», – поясняет Дудаков.

    На этом фоне американист допускает, что в случае прихода к власти Дональда Трампа его будущая администрация «первым же делом предложит Москве тот или иной переговорный трек». «Получится ли договориться – это уже другой вопрос. Полагаю, что многое будет зависеть в том числе от положения дел на фронте», – считает эксперт.

    Несколько иной точки зрения о причинах подобной риторики республиканцев придерживается политолог Дмитрий Дробницкий. «Республиканская партия относится к Украине как к коррумпированному проекту Байдена. В нем они не заинтересованы», – пояснил он.

    Собеседник также указал на атмосферу, царившую в первый день съезда республиканцев. «В перерывах между выступлениями политиков звучала песня, припев которой содержит следующую строчку: «But let's rebuild America first» (Сначала давайте восстановим Америку»). Это многое говорит о настроениях в партии. Они выступают за то, чтобы заниматься реальными проблемами страны, в то время как Байден раздает средства украинским негодяям», – сказал политолог.

    Он убежден, что администрация Трампа, если политик победит на выборах, попытается реализовать все то, о чем говорилось на съезде. Дробницкий также допускает, что Вэнс может стать переговорщиком по Украине. «Он молодой, энергичный, при этом довольно жесткий парень, который в достаточной степени информирован об украинском конфликте», – заключил Дробницкий.

    Ранее в Милуоки (штат Висконсин) завершился первый день съезда Республиканской партии США. По его итогам Дональда Трампа официально утвердили в качестве кандидата на президентских выборах. Кроме того, разрешилась главная интрига – кто станет вице-президентом в случае победы политика. Предложенная им кандидатура 39-летнего сенатора Джей Ди Вэнса от штата Огайо удивила многих наблюдателей.

    Издание Politico отметило, что возможная победа Трампа на выборах в США уже вызвала панику в Европе, а утверждение Вэнса кандидатом в вице-президенты «вызвало дополнительные вопросы о приверженности возможной новой администрации поддержке Киева». «Это катастрофа для Украины», – приводит газета слова европейского чиновника высокого ранга.

    Напомним, Вэнс в марте выступил за ограничение поставок оружия на Украину в случае невыполнения ряда рекомендаций Пентагона. До этого он отмечал, что конфликт должен закончиться мирным соглашением, но для его подписания Киеву придется уступить территории. Вэнс также выразил мнение, что нежелание Белого дома вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным абсурдно.

    Впрочем, аналогичная риторика звучала и на съезде республиканцев. Высокопоставленный функционер Республиканской партии сообщил, что если Дональд Трамп победит на выборах президента США, то он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине. Причем, по его словам, для этого политику не нужны посредники – он готов лично вступить в диалог с Путиным.

    У Трампа хватит харизмы, чтобы положить конец конфликту на Украине, добавил делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам. «Это, пожалуй, самое важное, что должен сделать Трамп», – подчеркнул он. Другой высокопоставленный представитель партии по итогам съезда в Милуоки заявил, что НАТО не следует вводить войска на Украину, поскольку конфликт необходимо разрешить путем переговоров.

    В схожем ключе высказался и Джеймс Дэвид Вэнс. Он подчеркнул, что решение украинского вопроса поможет Штатам сфокусироваться на реальной проблеме – на отношениях с Китаем. Вэнс добавил, что подобные шаги также позволят избежать риска эскалации и ядерной войны.

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    15 июля 2024, 22:39 • Новости дня
    Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса
    Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса
    @ DAVID MAXWELL/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп объявил, что выбрал сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США.

    «После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других претендентов я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Напомним, накануне Трамп заявил о необходимости немедленно предоставить защиту Секретной службы Роберту Кеннеди-младшему, который объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в качестве независимого кандидата.


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    16 июля 2024, 13:52 • Новости дня
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    Дробницкий: Выбрав Вэнса, Трамп объявил войну всем либералам
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Трампа в пользу Вэнса выглядит несколько удивительным, ведь многие полагали, что ставка будет делаться на человека, способного перетянуть на сторону экс-президента колеблющиеся штаты. Но видимо, выбор пал на еще большую эскалацию внутри США, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

    «Вэнс – достаточно интересная персона, родом из неблагополучной семьи, штат Огайо, так называемый ржавый пояс Америки. Все невзгоды, которые могли «проехаться» по средней белой американской семье, пришлись на родителей Джеймса Дэвида Вэнса», – рассказывает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Тем не менее он оказался крепким мальчишкой – неплохо закончил школу, отслужил в морской пехоте США, а затем поступил в университет Огайо и, окончив его, получил еще одно образование в Йеле. Более того, он довольно долго работал в своем родном «ржавом поясе», искал для этих штатов некое светлое будущее», – продолжил собеседник.

    Эксперт напоминает – Вэнс за свою жизнь успел даже написать книгу о собственной жизни. «Если вы хотите узнать правду о настоящем трампизме, то лучше прочитать эту работу, чем то, что написал сам Трамп», – замечает спикер.

    Когда же Вэнс пришел в политику, он оказался в среде «довольно традиционных республиканцев и даже позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес Дональда Трампа». «Правда, со временем картина поменялась, он оказался в Сенате, причем не без поддержки самого Трампа, и сейчас является его верным сторонником», – акцентирует американист.

    Дробницкий обратил внимание на возраст Вэнса: «Для большой политики он, конечно, просто мальчишка». «Что важно, Вэнс неоднократно крайне негативно отзывался о поддержке Вашингтоном Киева. Причем говорил он об этом с цифрами, точными данными и без запинки или каких-то конспектов, что указывает на его осведомленность о происходящих процессах», – рассуждает аналитик.

    В целом Вэнс является более радикальным, нежели Трамп, указывает политолог. «И это в некотором роде удивительно, поскольку многие считали, что экс-президент попробует подключить к своей кампании кого-то, кто перетянет на его сторону колеблющиеся штаты. Но видимо, ситуация в Америке такова, что о самих выборах мало кто думает, зато большинство беспокоится о рисках гражданской войны», – полагает спикер.

    Решение Трампа Дробницкий называет «умышленным обострением». «Более того, это еще и перчатка, брошенная в лицо всем либералам, или даже объявление им войны, ситуация очень наэлектризована», – заключил он.

    Ранее Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса. Решение экс-президента уже вызвало беспокойство в западных СМИ. Так, The New York Times напоминает, что Вэнс был одним из самых ярых противников помощи США Украине в Конгрессе и возглавил кампанию в Сенате по блокированию пакета на 60 млрд долларов.

    Он упрекал администрацию Байдена за постоянную финансовую поддержку Украины. По словам сенатора, поддержка Украины в ее конфликте с Россией является неоправданно дорогостоящей. Он назвал «фантастическим» возвращение к границам Украины, существовавшим до начала СВО.

    Вэнс считает, что Украине следует прекратить «наступательные маневры» и начать переговоры с Россией. Он уверен, что Запад никогда не сможет произвести достаточно оружия, чтобы «сделать возможной победу Киева».

    В интервью подкасту в 2022 году Вэнс сказал давнему советнику Трампа Стиву Бэннону: «Меня действительно не волнует, что так или иначе произойдет с Украиной», указывает The New York Times. Кроме того, европейский чиновник высокого ранга заявил Politico, что выбор в пользу Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии может стать «катастрофой для Украины».

    Коментарии (10)
    16 июля 2024, 19:30 • Новости дня
    Трамп признался, что покушение повлияло на него
    Трамп признался, что покушение повлияло на него
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Дональд Трамп признался, что покушение на его жизнь сказалось на нем, об этом он заявил в телефонном разговоре с корреспондентом телеканала ABC News.

    Он отметил, что действующий президент США Джо Байден был «исключительно любезен» в телефонном разговоре с ним после нападения, передает ТАСС.

    Трамп также прокомментировал выдвижение на пост вице-президента сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса на съезде Республиканской партии. Он заявил, что Вэнс, прежде настроенный критически по отношению к нему, полностью поддержал его после более тесного знакомства.

    13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента, но его жизни ничего не угрожает. В результате стрельбы погиб один из его сторонников. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Он был убит сотрудниками Секретной службы США. Мотивы молодого человека пока остаются неизвестными. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.

    Коментарии (9)
    15 июля 2024, 20:17 • Новости дня
    СМИ: Напавший на Трампа был плохим стрелком

    The New York Post: Стрелявший в Трампа провалил отбор в школьную секцию по стрельбе

    СМИ: Напавший на Трампа был плохим стрелком
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшие одноклассники Томаса Мэттью Крукса, который стрелял в экс-президента США Дональда Трампа, рассказали, что в школьные времена молодой человек был плохим стрелком, пишет The New York Post.

    В старшей школе Крукс хотел записаться в школьную секцию по стрельбе, но не прошел отбор, так как не поразил ни одной мишени при стрельбе из малокалиберной винтовки с 15-метрового расстояния, рассказал The New York Post его бывший одноклассник Джемесон Мерфи, передает ТАСС.

    Пули пролетали в нескольких метрах от цели, отметил он. Одноклассники также рассказали, что Крукс позволял себе «грубые шутки, неприемлемые в ситуации, когда в школе есть оружие».

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его спасло от смерти от выстрела чтение статистики по мигрантам.

    Коментарии (27)
    16 июля 2024, 05:45 • Новости дня
    Трамп появился на съезде республиканцев с перевязанным ухом
    Трамп появился на съезде республиканцев с перевязанным ухом
    @ Artem Priakhin/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-президент США Дональд Трамп появился на национальном съезде Республиканской партии с перевязанным ухом.

    Его представили публике как «следующего президента Соединенных Штатов», передает ТАСС.

    Отмечается, что Трамп впервые появился на публичном мероприятии после покушения на митинге в штате Пенсильвания.

    Напомним, накануне США приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности Трампа.


    Коментарии (8)
    15 июля 2024, 23:40 • Новости дня
    Республиканцы заявили о готовности начать переговоры с Россией
    Республиканцы заявили о готовности начать переговоры с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Если Дональд Трамп победит на выборах президента США, он может начать переговоры с Россией о конфликте на Украине, сообщил высокопоставленный функционер Республиканской партии.

    По словам функционера, Трамп готов лично вступить в диалог с Путиным по вопросу Украины без посредников, передает ТАСС.

    Напомним, на съезде Республиканской партии Трампа официально выдвинули в качестве кандидата на пост президента США.


    Коментарии (9)
    17 июля 2024, 00:36 • Новости дня
    Трамп допустил ослабление санкций в отношении России
    Трамп допустил ослабление санкций в отношении России
    @ Annabelle Gordon/ Imago/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос об ослаблении санкций в отношении России, если вернется в Белый дом.

    «Я не люблю санкции, потому что они только отталкивают от нас людей. Поэтому я думал о том, чтобы ослабить или даже отменить санкции в отношении России в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Напомним, как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявления о посреднической роли Трампа по Украине остаются спекуляциями.

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    17 июля 2024, 20:05 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы Гренелла стать госсекретарем США при Трампе

    Дробницкий: Трампу придется зачистить Госдеп от демократов при назначении Гренелла

    Эксперт оценил перспективы Гренелла стать госсекретарем США при Трампе
    @ VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Кандидатура Ричарда Гренелла выглядит подходящей для поста госсекретаря. Однако ему не удастся довести до ума инициативы республиканцев без предварительной зачистки Госдепа от засилия демократов. Это и станет главной задачей Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что Ричард Гренелл рассматривается на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа.

    «Ричард Гренелл выглядит крайне амбициозным политиком. Он достаточно молод, однако уже успел неплохо зарекомендовать себя на посту посла США в Германии. Кроме того, он симпатизирует Трампу и разделяет многие его политические идеи. Поэтому его возможное назначение на пост государственного секретаря выглядит ожидаемым», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Однако в случае победы на грядущих выборах личность главного дипломата Штатов не будет сильно заботить Республиканскую партию. Дело в том, что конкуренты демократов столкнутся с гораздо более значимой проблемой: необходимостью зачистки округа Колумбия от сил, не желающих идти в фарватере политики Трампа», – подчеркивает эксперт.

    «Напомню, что данный вопрос имел принципиальное значение для экс-главы США во время его президентского срока. Тогда многие из его внешнеполитических инициатив проваливались из-за сопротивления оппонентов, влияние которых сохранялось на необычайно высоком уровне. Его госсекретари не могли особо изменить ситуацию», – уточняет собеседник.

    «Положение дел с тех пор не особо изменилось. Неважно, насколько сильным окажется Гренелл. Одолеть коллективное сопротивление оппонентов из Демократической партии в одиночку ему не удастся. Поэтому главной задачей Трампа в случае его избрания станет создание условий для комфортной работы его дипломатов», – указывает он.

    «Однако Гренелл успел поделиться интересной идеей о создании автономных зон на Украине. Непонятным остается, разделяет ли его инициативу Дональд Трамп. Скорее всего, речь идет о формировании городов-государств на территории страны с целью недопущения их освобождения Россией или оказания Москвой на них влияния в будущем», – добавляет он.

    «Проект, возможно, будет подразумевать суверенное или автономное существование стратегически важных регионов или центров, таких как Одесса. На самом деле, сторонников такого подхода в США немало. Большая часть приверженцев школы реализма в международных отношениях согласны с прагматичностью данной идеи», – заключает Дробницкий.

    Ранее стало известно, что Ричард Гренелл рассматривается на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Bloomberg. До этого он являлся послом США в Германии. При этом кандидат на пост главного дипломата страны выступил с рядом предложений по урегулированию конфликта на Украине.

    В частности, он не исключил возможности создания на территории страны автономных регионов. Однако он отказался уточнить детали указываемой инициативы. Кроме того, по его мнению, несмотря на многочисленные призывы Зеленского, Украину не стоит в ближайшее время принимать в НАТО.

    Между тем фигура Ричарда Гренелла неоднократно обсуждалась в американских СМИ еще во времена президентства Трампа. Так, во время его назначения на пост директора национальной разведки в медиа началась колоссальная кампания, выступавшая с критикой его кандидатуры. Тем не менее его публичная защита в основном основывалась на факте гомосексуальности политика. Например, издание Brookings назвало приход открытого гея на столь высокий пост «историческим событием».

    Кроме того, именно он выступал инициатором вывода около 9700 американских военнослужащих из Германии. «Мы устали слишком много платить за оборону других стран», – цитировало его Politico. При этом он активно ссылался на то, что данный шаг долгое время планировался внутри администрации Трампа.

    Гренелл также зарекомендовал себя в качестве ярого противника реализации проекта «Северный поток – 2». В частности, он заявлял о том, что компании, работающие над трубопроводом, всегда будут находиться в зоне риска попадания под санкции, напоминает портал Clean Energy Wire.

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    16 июля 2024, 07:34 • Новости дня
    В ФБР заявили о возможной «мести» за покушение на Трампа

    Politico: В ФБР заявили о возможной «мести» за покушение на Трампа

    В ФБР заявили о возможной «мести» за покушение на Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    ФБР и министерство внутренней безопасности США обеспокоены, что после покушения на убийство кандидата на выборы Дональда Трампа возможны акты мести, пишет Politico.

    По данным ФБР, не указаны конкретные лица, потенциально находящиеся в опасности, однако отмечается, что под угрозой в первую очередь находятся «связанные с выборами цели», передает РИА «Новости».

    Кроме того, в документе упомянуто, что «экстремисты в прошлом совершали либо планировали нападения на политических или идеологических оппонентов».

    Ранее Трамп появился на национальном съезде Республиканской партии с перевязанным ухом.

    Накануне в США приняли дополнительные меры для обеспечения безопасности Трампа.


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    18 июля 2024, 08:59 • Новости дня
    Стрелявший в Трампа оставил послание на игровой платформе Steam

    Fox News: Стрелявший в Трампа оставил послание на игровой платформе Steam

    Стрелявший в Трампа оставил послание на игровой платформе Steam
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа на митинге в штате Пенсильвания Томас Мэттью Крукс перед покушением оставил угрожающее послание на игровой платформе Steam, сообщил канал Fox News.

    Как рассказал телеканалу сенатор Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг), Секретная служба США получила сообщения о странном поведении Крукса более чем за час до стрельбы, его идентифицировали как подозрительного, так как у него были замечены дальномер и рюкзак, передает ТАСС.

    На платформе Steam он заявил, что 13 июля состоится некая «премьера», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox New.

    Правоохранительные органы в США пока не выявили мотивы Крукса.

    Ранее CBS News сообщил, что снайпер успел сфотографировать стрелка, увидев, как тот прицеливается, за пару минут до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Коментарии (5)
    18 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    CBS: Снайпер видел стрелка за пару минут до покушения на Трампа
    CBS: Снайпер видел стрелка за пару минут до покушения на Трампа
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Снайпер успел сфотографировать стрелка, увидев как тот прицеливается, за пару минут до покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает CBS News.

    Уточняется, что тактическая группа состояла из трех снайперов, которые находились внутри здания, которое стрелок использовал при нападении, передает телеканал 360.

    Затем в командный пункт передали информацию о том, что 20-летний Томас Мэттью Крукс смотрит в прицел. Также снайпер сделал фотографию стрелка и вызвал подкрепление.

    Позднее двое сотрудников местной полиции стали забираться на крышу, на одного из них Крукс направил винтовку, после чего начал стрелять по участникам митинга.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп признался, что покушение на его жизнь сказалось на нем.

    Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга произошло покушение на Дональда Трампа. Пуля задела ухо бывшего президента, но его жизни ничего не угрожает. В результате стрельбы погиб один из его сторонников. Нападавшим оказался 20-летний Томас Крукс. Он был убит сотрудниками Секретной службы США. Мотивы молодого человека пока остаются неизвестными. Трамп назвал чудом свое спасение при покушении.

    Коментарии (10)
    18 июля 2024, 00:56 • Новости дня
    Захарова обвинила Израиль в превращении работы в ООН в балаган

    Захарова раскритиковала делегацию Израиля в ООН за превращение дипломатической работы в балаган

    Захарова обвинила Израиль в превращении работы в ООН в балаган
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Сотрудники постпредства Израиля при ООН регулярно превращают дипломатическую работу в балаган, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала в Telegram инцидент на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Она отметила, что после завершения выступления постпреда Израиля «на галерке, где обычно присутствуют журналисты и гости, несколько человек начали истошно вопить».

    Как пояснила Захарова, учитывая покушение на Дональда Трампа в США, собравшиеся в зале ООН «люди вздрогнули от внезапных резких звуков», но выяснилось, что «это не теракт, а некий политический перфоманс». При этом «половина подумала, что выкрикиваются слова в поддержку Палестины, другая половина, что речь – об освобождении израильских заложников».

    По словам Захаровой, «специально приглашенные постпредством Израиля клакеры» не просто устроили «глупую» акцию, многие в зале решили, что это пропалестинские активисты. «Но, видимо, для отчета перед Тель-Авивом о выполненной миссии сойдет», – заявила она.

    «Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности?», –заявила Захарова.

    Она выразила опасения, что через некоторое время «гости» одной из делегаций примутся мешать работе СБ «разными оригинальными способами». «Не буду перечислять, какими», – заявила Захарова, добавив смайл.

    Напомним, сообщалось, что выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку попытались сорвать активисты, но их вывели из зала. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что они были гостями израильской делегации.

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    16 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    Байден назвал ошибкой свои слова «яблочко мишени» в отношении Трампа
    Байден назвал ошибкой свои слова «яблочко мишени» в отношении Трампа
    @ Bonnie Cash/ Consolidated News Photos/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден признал, что ошибочно использовал фразу «яблочко мишени», когда говорил о своем главном политическом оппоненте Дональде Трампе.

    По словам Байдена, он не имел в виду физическую расправу над Трампом, а лишь хотел привлечь внимание к его политическим действиям, сообщает ТАСС.

    Напомним, 13 июля во время предвыборного митинга в городе Батлер на Дональда Трампа было совершено покушение. Пуля задела ухо экс-президента США, но не нанесла существенного вреда его здоровью. В результате стрельбы погиб один из сторонников Трампа.

    Совершивший нападение 20-летний Томас Мэттью Крукс был убит сотрудниками Секретной службы. После этого в СМИ появилось множество предположений о том, как это покушение может повлиять на политическую ситуацию и кто мог быть заказчиком преступления.


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    16 июля 2024, 08:26 • Новости дня
    Вэнс: Трамп проведет с Россией переговоры для завершения украинского кризиса
    Вэнс: Трамп проведет с Россией переговоры для завершения украинского кризиса
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент Дональд Трамп при победе на выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине, заявил Fox News кандидат-республиканец в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс.

    По его словам, Трамп намерен провести переговоры с Москвой и Киевом, чтобы в ускоренном темпе завершить проблему между странами, передает РИА «Новости».
    Вэнс подчеркнул, что это поможет Штатам сфокусироваться на реальной проблеме, то есть на отношениях с Китаем.

    Вэнс добавил, что подобные шаги также позволят избежать риска эскалации и ядерной войны.

    Напомним, Дональд Трамп выбрал на пост вице-президента США сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

    Высокопоставленный европейский чиновник в интервью Politico заявил, что выбор Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США может стать «катастрофой для Украины».

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