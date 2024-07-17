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    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    7 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

    В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

    11 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

    Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

    8 комментариев
    17 июля 2024, 21:05 • Новости дня

    Экс-главу Шатуры заподозрили в растрате более 200 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи задержали бывшего главу городского округа Шатура Алексея Артюхина, он подозревается в растрате в особо крупном размере, сообщило ГСУ СК по Московской области.

    По данным следствия, Артюхин совершил растрату более 221,5 млн рублей, предназначавшихся для строительства водозабора и очистных сооружений, передает ТАСС.

    В прошлом году главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского задержали по подозрению в махинациях с землей.

    17 июля 2024, 13:14 • Новости дня
    В результате ракетного удара по командному пункту СБУ в Киеве погибло несколько офицеров
    В результате ракетного удара по командному пункту СБУ в Киеве погибло несколько офицеров
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командный пункт Службы безопасности Украины (СБУ) был поражен в Киеве в начале недели, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, в начале недели по военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар, поражен командный пункт СБУ. Он уточнил, что погибло несколько офицеров, легко ранен первый замглавы СБУ.

    По данным из открытых источников, первым заместителем главы СБУ является генерал-майор Сергей Андрущенко.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК украинской столицы.

    Коментарии (13)
    17 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной

    Военный эксперт Леонков назвал провокацией полет британского самолета Grob Prefect T1 над Украиной

    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной
    @ raf.mod.uk

    Tекст: Анастасия Куликова

    Grob Prefect T1 – небольшой самолет, который в Британии используется для начальной летной подготовки. Киеву же аппарат могли передать в виде военной помощи. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в небе над Украиной заметили британский учебно-пилотажный самолет.

    «Grob Prefect T1 – это британский учебно-пилотажный самолет. Он относится к легкой авиации. Такие аппараты могут находиться в воздухе продолжительное время, но все зависит от нагрузки, которая установлена на борту», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Он напомнил, что в Британии Grob Prefect T1 используется для отработки летчиками навыков полета. На Украину же самолет мог попасть в виде военной помощи. «Аппарат засветился на портале Flightradar, поскольку на нем был включен транспондер. С другой стороны, если бы этого не было сделано, то наши военные, скорее всего, сбили бы неопознанную цель», – рассуждает собеседник.

    Вместе с тем вопрос о том, почему Grob Prefect T1 беспрепятственно проследовал по маршруту над территорией Украины, пока остается открытым. «Я допускаю, что мы изучали новую цель», – считает эксперт. При этом действия противника он назвал провокацией. По мнению спикера, задачей украинского командования было в том числе понять, как среагируют наши зенитно-ракетные комплексы.

    После «пробного» пролета ВСУ могут начать активнее использовать Grob Prefect T1 в качестве разведчика, установив необходимое дополнительное оборудование. «Причем не исключено, что привлекать к этой работе будут специалистов из сельскохозяйственной авиации. На Украине существует проблема с профессиональными летчиками, поэтому тем, кто ранее занимался опылением полей, вполне могут поручить вести разведку», – уточнил Леонков.

    В этой связи он напомнил об инциденте, произошедшем в апреле 2023 года. Тогда в Брянской области упал украинский самолет, который занимался разведкой местности. «Как показывает опыт, подавление таких целей для нас не проблема», – подчеркнул эксперт. 

    Кроме того, Grob Prefect T1 может быть использован в качестве ПВО. Летчики ВСУ уже охотятся за российскими БПЛА на Як-52. «Скорость таких самолетов не очень большая. Противник использует машины в режиме догоняющего: первый летчик управляет, второй – из пулемета пытается поразить цель. Эту задачу может решить и британская машина. При этом Grob Prefect T1, скорее всего, доработают, подвесив пулемет», – заключил Леонков. 

    Ранее над территорией Украины был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Британии. Согласно данным портала Flightradar, аппарат появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области. Затем он пролетал над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями. Также британский самолет заметили над подконтрольными ВСУ территориями ДНР и Запорожской области. Примерно в 1.32 мск он пропал с радаров.

    Между тем Киев в скором времени может получить от Запада истребители F-16. Самолеты были обещаны Украине прошлым летом, одним из условий было то, что украинские летчики пройдут обучение для управления этими истребителями. В передаче участвуют Дания, Нидерланды, Норвегия. Уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый F-16.

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    17 июля 2024, 02:19 • Новости дня
    США сняли ограничения на использование вооружений для ударов по России
    США сняли ограничения на использование вооружений для ударов по России
    @ Sgt. 1st Class Andrew Dickson/dvidshub.net

    Tекст: Максим Попов

    США фактически сняли ограничения на использование американских вооружений для ударов вглубь территории России, заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

    По словам Полищука, США продолжают оправдывать свои действия и пытаются переложить ответственность на Киев. Более того, режим Зеленского получил разрешение использовать американское оружие для ударов по российской территории, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что в США по-прежнему верят в свое превосходство и надеются нанести России стратегическое поражение, при этом оставаясь в безопасности за океаном.

    Напомним, во вторник Зеленский заявил о «позитивных сигналах» от Запада по ударам вглубь России.


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    17 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Россия пообещала Украине ответ на провокацию против Белоруссии
    Россия пообещала Украине ответ на провокацию против Белоруссии
    @ Рамиль Насибулин/БелТА/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Россия ответит на провокации со стороны Украины в отношении Белоруссии в соответствии с нормами военной доктрины Союзного государства, заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

    «Согласно военной доктрине Союзного государства, внешняя агрессия против Белоруссии будет рассматриваться Россией как посягательство на общую союзную территорию», – приводит ТАСС слова дипломата.

    Полищук подчеркнул, что на любые провокации со стороны Украины будет дан адекватный ответ.

    Напомним, по словам Полищука, Украина подтверждала внеблоковый статус до выхода из переговоров в 2022 году.


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    17 июля 2024, 13:39 • Новости дня
    Кремль ответил на слова президента Польши о «близости войны» России и НАТО

    Песков: Кремль не согласен с оценкой Дуды о близости войны России и НАТО

    Кремль ответил на слова президента Польши о «близости войны» России и НАТО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство не разделяет точку зрения польского президента Анджеи Дуды по поводу того, что успешное завершение СВО приблизит войну России и Запада, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Нет, мы не разделяем такие прогнозы», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее Дуда заявлял, что победа России в конфликте на Украине может привести к войне с НАТО.

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    17 июля 2024, 08:48 • Новости дня
    Журналистка из Нидерландов рассказала о влиянии санкций на жизнь москвичей

    Голландская журналистка заявила, что санкции ЕС не повлияли на жизнь москвичей

    Журналистка из Нидерландов рассказала о влиянии санкций на жизнь москвичей
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Проживающая в Москве с 2022 года журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде заверила, что новые санкции ЕС не оказали существенного влияния на жизнь в российской столице.

    По ее словам, в магазинах Москвы по-прежнему можно найти практически все товары, а доступ к информации из различных источников, включая западные СМИ, остается открытым, передает РИА «Новости».

    Ван ден Энде добавила, что «в Москве ситуация очень хорошая».

    «В отличие от образа России, транслируемого западными СМИ, в Москве царит спокойная атмосфера, люди свободно передвигаются по городу», – подчеркнула она.

    Кроме того, журналистка добавила, что в западных СМИ пишут противоположное тому, что есть на самом деле.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что провальная санкционная политика нанесла больший ущерб европейской экономике, чем российской.

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    17 июля 2024, 15:28 • Новости дня
    Пенсионерка написала «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице женщина пожилого возраста написала на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади аббревиатуру Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), сообщил источник в правоохранительных органах.

    Женщина объяснила, что ей приказали это сделать некие сотрудники силовых ведомств, сказал собеседник РИА «Новости».

    По словам другого источника, в отношении пенсионерки завели уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

    По ней подозреваемой грозит штраф до 5 млн рублей или обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет. Максимальное наказание – лишение свободы до шести лет.

    Ранее в Москве задержали подозреваемого в нанесении аббревиатуры ГУР на памятнике маршалу Георгию Жукову в центре Москвы.

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    17 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    ВСУ оставили часть позиций в Часовом Яре

    Источник: ВСУ оставили часть позиций в Часовом Яре под давлением десантников

    ВСУ оставили часть позиций в Часовом Яре
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные уступили свои рубежи в северо-восточной части города Часов Яр, сообщил источник в силовых структурах ДНР в среду.

    Десантники ВС России выбили украинские подразделения из северо-западной части города, ВСУ понесли большие потери, сказал собеседник ТАСС.

    Выжившие бойцы украинской армии «просто сбежали», они сдали позиции, чтобы уйти вглубь обороны.

    Также российские десантники смогли форсировать с фланга канал Северский Донец – Донбасс, в этом районе давление на ВСУ усилилось.

    Ранее источник сообщал, что киевский режим перебросил в Часов Яр группу иностранных наемных боевиков.

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    17 июля 2024, 04:50 • Новости дня
    В США предложили создать на Украине автономные зоны
    В США предложили создать на Украине автономные зоны
    @ Daniel Bockwoldt/DPA/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, в Белом доме могут рассмотреть идею создания на территории Украины автономных зон, сообщило Bloomberg.

    По информации агентства, с такой инициативой выступил Ричард Гренелл, который ранее занимал должность исполняющего обязанности директора Национальной разведки США в администрации Трампа, передает ТАСС.

    Гренелл отметил, что понятие «автономные зоны» может иметь различные значения, но необходимо тщательно проработать детали. Однако он не уточнил, что именно имел в виду.

    Также Гренелл подчеркнул, что нельзя допустить вступление Украины в НАТО в ближайшее время.

    Агентство отмечает, что Гренелл, который занимал должность посла США в Германии во времена администрации Трампа, рассматривается как возможный кандидат на пост государственного секретаря США в случае победы республиканского кандидата на президентских выборах в ноябре.

    Напомним, накануне Трамп допустил ослабление санкций в отношении России.

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    17 июля 2024, 11:49 • Новости дня
    Маск из-за закона о ЛГБТ перенес штаб-квартиру SpaceX из Калифорнии в Техас
    Маск из-за закона о ЛГБТ перенес штаб-квартиру SpaceX из Калифорнии в Техас
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Компания SpaceX перенесет штаб-квартиру в штат Техас из-за принятия в Калифорнии закона об ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено), сообщил американский бизнесмен Илон Маск.

    По его словам, SpaceX переносит свою штаб-квартиру из Хоторна на расположенный близ Бока-Чика полигон Starbase, передает ТАСС.

    «Это последняя капля», – подчеркнул Маск.

    Ранее Маск пригрозил блокировкой в Twitter за травлю с использованием слова «цисгендерный».

    Напомним, Маск выступил за пожизненное заключение родителей и врачей, которые проводят несовершеннолетним детям операции по смене пола.

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    17 июля 2024, 09:38 • Новости дня
    Захарова: Выступления в СБ ООН показывают, что Запад оказался в меньшинстве
    Захарова: Выступления в СБ ООН показывают, что Запад оказался в меньшинстве
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Выступления в ходе заседания Совета Безопасности ООН указывают на то, что страны Запада оказались в меньшинстве, а голос мирового большинства звучал в унисон с позицией Москвы, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    «Достучаться до Запада или не достучаться… Думаю, что ситуация сейчас иная», – цитирует Захарову радио Sputnik.

    По словам Захаровой, мировое большинство стучится вместе с Москвой.

    Спикер МИД подчеркнула, что выступления представителей государств мирового большинства звучали в унисон российской позиции.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что СБ ООН необходимо реформировать, его следует расширить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки, и Россия будет этого добиваться.

    Коментарии (9)
    17 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    Стало известно о штатной работе двигателей разбившегося в Подмосковье SSJ

    Источник: Оба двигателя разбившегося в Подмосковье SSJ до последнего работали штатно

    Стало известно о штатной работе двигателей разбившегося в Подмосковье SSJ
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оба двигателя SSJ, разбившегося в Подмосковье, до последнего работали штатно, сообщил источник, близкий к Ростеху.

    По его словам, распространенная информация о якобы отказе силовых установок воздушного судна не соответствует действительности, оба двигателя до последнего работали штатно, передает ТАСС.

    «На текущий момент обстоятельства указывают на человеческий фактор – есть вопросы к тому, кто и как осуществлял техническое обслуживание самолета перед последним вылетом. Но свое веское слово должны еще сказать компетентные органы», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что вероятной причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье могла стать ошибка при установке датчиков угла атаки.

    Напомним, 13 июля Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в лесу Подмосковья, на борту находились три члена экипажа, которые, предположительно, погибли.

    Коментарии (19)
    17 июля 2024, 16:46 • Новости дня
    В Польше заподозрили экс-главу Минобороны в раскрытии плана «на случай нападения России»

    Контрразведка Польши заподозрила экс-главу Минобороны в раскрытии секретного плана обороны

    В Польше заподозрили экс-главу Минобороны в раскрытии плана «на случай нападения России»
    @ DOD/Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Служба военной контрразведки Польши уведомила прокуратуру о подозрении в совершении преступления в отношении экс-министра обороны Мариуша Блащака, ему вменяется обнародование части секретного плана действий польских вооруженных сил на случай нападения со стороны России.

    Как говорится в сообщении, служба военной контрразведки, после того как 17 сентября 2023 года тогдашний министр национальной обороны Мариуш Блащак раскрыл информацию из документа об оперативных планах польских вооруженных сил, проверила состояние защиты секретной информации в министерстве национальной обороны в 2024 году, передает ТАСС.

    Там добавили, что сегодня начальник Службы военной контрразведки подал в прокуратуру уведомление о подозрении в совершении преступления бывшим министром национальной обороны Мариушем Блащаком.

    Согласно газете Dziennik Gazeta Prawna, фрагменты из документа «План использования вооруженных сил Республики Польша Warta-00101» были использованы во время избирательной кампании перед парламентскими выборами осенью 2023 года партией «Право и Справедливость» (ПиС), членом которой также является Блащак.

    Ранее Блащак раскрыл секрет, что во время нахождения у власти коалиции «Гражданской платформы» и «Польской крестьянской партии» (до 2015 года) план обороны Польши начинался с линии Вислы – в нескольких сотнях километрах от границы.

    Напомним, официальный представитель партии «Гражданская платформа» Ян Грабец заявил, что польская оппозиция хочет привлечь к трибуналу министра национальной обороны Мариуша Блащака за раскрытие планов обороны страны.

    Коментарии (6)
    16 июля 2024, 21:29 • Новости дня
    На Юге России временно ограничили потребление электроэнергии из-за сбоя на АЭС
    На Юге России временно ограничили потребление электроэнергии из-за сбоя на АЭС
    @ AARON M. SPRECHER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС произошел сбой, из-за чего на Юге России ввели временные графики ограничения потребления электроэнергии, сообщило Минэнерго.

    Ограничения на 1,5 ГВт введены с целью сохранения устойчивости энергосистемы, пояснили в ведомстве, передает ТАСС. Минэнерго взяло на особый контроль восстановительные работы на Ростовской АЭС.

    Ранее во вторник более 70 населенных пунктов в Бурятии остались без электроэнергии после аварии на Гусиноозерской ГРЭС.

    Коментарии (8)
    17 июля 2024, 19:27 • Новости дня
    На заседании Совбеза ООН пытались сорвать выступление Лаврова
    На заседании Совбеза ООН пытались сорвать выступление Лаврова
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Выступление председателя СБ ООН, российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку попытались сорвать неизвестные активисты, но их вывели из зала.

    Перед Лавровым выступал постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан, активисты молча выслушали его речь, передает ТАСС.

    Когда слово взял глава МИД России, активисты на галерке начали выкрикивать: «Освободить заложников». Охранники быстро вывели их из зала. Отмечается, что активисты могли попасть на заседание по гостевым пропускам.

    Коментарии (7)
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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Виртуальная жестокость победу не приблизит

      Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

      7 комментариев
    • Евгений Крутиков Евгений Крутиков
      Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

      В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

      11 комментариев
    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

      Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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