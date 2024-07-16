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    Сергей Миркин Сергей Миркин Кому выгоден удар по детской больнице в Киеве

    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Главная цель Орбана – формирование новой Европы

    Зря к сегодняшним передвижениям венгерского премьера Киев – Москва – Пекин – США относятся скептически. Да, мира на Украине он, конечно, не добьется, а вот новую конфигурацию смыслов и повесток выстроить способен вполне.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Большая геополитика Орбана с «местечковым» отливом

    Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.

    3 комментария
    16 июля 2024, 06:50 • Новости дня

    Депутат Рады: Скоро на Украине останутся только пенсионеры

    Tекст: Максим Попов

    Из-за проблем с энергоснабжением совсем скоро на Украине останутся только пенсионеры, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина.

    Таким образом она прокомментировала призыв главы комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева не делать трагедию из аномальной жары и перебоев с электричеством, а использовать ведра с водой вместо кондиционеров, передает РИА «Новости».

    По словам Южаниной, семьи с маленькими детьми не смогут справиться с текущими проблемами на Украине. В правительстве отсутствует разумный подход к решению энергетических проблем, подчеркнула она.

    Напомним, на Украине из-за отключений света спрогнозировали вспышки холеры и ботулизма.



    13 июля 2024, 15:05 • Новости дня
    Украинцев возмутило выступление Галкина на свадьбе киевлянки в Италии

    Украинцев возмутило выступление Галкина на роскошной свадьбе в Италии

    Украинцев возмутило выступление Галкина на свадьбе киевлянки в Италии
    @ Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские пользователи соцсетей возмутились свадьбой украинки Ангелины Терской в Италии, на которой выступил юморист Максим Галкин (признан иноагентом в России). Артист спел на торжестве несколько песен.

    «Ваше веселье сильно диссонирует с тем, что переживают на своей земле украинцы. Галкин не отличает украинцев от тех, кто «косит» под украинцев, и тоже вляпался», – пишут комментаторы.

    Юморист выступил на свадьбе с песнями на украинском языке «Смерека», «Золото Карпат» и «Одной калиной», пишет издание «Страна.ua».

    Отмечается, что молодожены родом из Киева, торжества состоялись 10 июля на вилле Бальбиано, которую им сдавали в аренду якобы российские бизнесмены за 19 тыс. евро в сутки. Саму свадьбу украинские СМИ оценили в 1 млн евро.

    Ряд украинцев отметили, что свадьба должна была быть поскромнее, поскольку в такие времена было бы уместно «показать, что ты стоишь вряд со своими людьми».

    Сама Терская в ответ на возмущение указала, что не живет на территории Украины, но «донатит», «ненавидит Россию». Также она заявила, что семья рассчитывает вернуться на Украину.

    Ранее Галкин пытался снять с себя статус иностранного агента в России, но ему отказали в суде.

    Коментарии (41)
    13 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина

    Песков: Безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин надежно защищен от них, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», – сказал Песков, комментируя слова главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о том, что Киев предпринимал попытки покушения на жизнь Путина, передает ТАСС.

    Ранее Буданов заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но они не имели успеха.

    Коментарии (28)
    14 июля 2024, 10:14 • Новости дня
    МИД: Попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
    МИД: Попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка покушения на президента Владимира Путина, о которой говорил глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), готовилась на деньги США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что ГУР готовило покушение на президента России и делалось это на американские деньги, «без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», передает РИА «Новости».

    Ранее Буданов заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но попытки не имели успеха.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин надежно защищен от них.

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    13 июля 2024, 19:41 • Новости дня
    Названо число французов, воюющих в Харьковской области

    Источник: В Харьковской области за ВСУ воет Иностранный легион Франции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На стороне украинской армии в Харьковской области могут воевать военнослужащие Иностранного легиона Франции, сообщил источник в силовых структурах в субботу.

    В районе этого региона могут воевать «до 100 французов», заявил собеседник ТАСС.

    По его словам, они рассредоточены по территории региона. Это могут быть сотрудники иностранного легиона французской армии.

    Впервые о потерях Иностранного легиона Франции в зоне СВО российские военкоры сообщали еще в мае.

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    13 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина

    В украинской разведке рассказали о попытках покушения на Путина

    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но покушения не имели успеха, заявил глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).

    «Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», – заявил Буданов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    В 2013 году в России осудили готовившего покушение на Путина в 2012 году Илью Пьянзина, его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Тогда гражданин Казахстана Пьянзин вступил в террористическую банду в Одессе, которая собралась организовать покушение на российского политика.

    В 2018 году суд отказал Пьянзину в условно-досрочном освобождении.

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    13 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Опубликованы кадры удара «Искандерами» по эшелону ВСУ под Харьковом

    ВС России нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запись удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по железнодорожному эшелону 53-й отдельной механизированной бригады (омбр) опубликовало Минобороны.

    Удар наносился двумя оперативно-тактическими ракетами по месту стоянки эшелона бригады в селе Буды Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удалось уничтожить порядка 20 единиц военной техники, включая три немецких БМП Marder и до 120 украинских военнослужащих.

    Результат нанесения ударов фиксировался с беспилотника Орлан-10.

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    13 июля 2024, 11:30 • Новости дня
    Bild: Обещанные Киеву системы ПВО не смогут работать в семи приграничных регионах
    Bild: Обещанные Киеву системы ПВО не смогут работать в семи приграничных регионах
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые комплексы ПВО Patriot и ЗРК SAMP/T, которые страны НАТО пообещали предоставить Киеву, не смогут защитить Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов, считают немецкий военный обозреватель Юлиан Репке и австрийский политолог Густав Грессель, пишет Bild.

    Западные комплексы не смогут работать в Николаевской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях, а также на оккупированных ВСУ территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. То есть, они не смогут действовать слишком близко к линии фронта, поскольку там развита российская разведка дронами и высок риск обнаружения и уничтожения техники, поясняют аналитики, пишет Bild.

    Сейчас два комплекса ПВО Patriot защищают Киев, еще по одному – Львов и Одессу, сообщают эксперты. По их мнению, новые Patriot и SAMP/T могут отправить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины.

    Отмечается также, что Patriot и SAMP/T не сочетаются друг с другом из-за разного программного обеспечения и в случае выхода из строя одной системы другая не сможет ее заменить или защитить.

    Ранее США и их союзники пообещали выделить более 1 млрд долларов на ПВО Украины.

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    15 июля 2024, 06:48 • Новости дня
    Мощный взрыв прогремел в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе прозвучал мощный взрыв, это уже третий взрыв за ночь в городе, сообщают украинские СМИ.

    В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Также тревога прозвучала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях, передает ТАСС.

    Напомним, украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Одессе. Кроме того, взрывы прогремели в Харькове.

    Коментарии (5)
    13 июля 2024, 19:25 • Новости дня
    Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе Белоруссии и Украины

    Лукашенко: Украина отвела свои войска от границы с Белоруссией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Напряженность на белорусско-украинской границе устранена, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу вечером.

    Украинская сторона «после определенной работы» белорусской стороны отвела свои вооруженные силы и дополнительные войска от границы Белоруссии, заявил Лукашенко, передает БелТА.

    Он добавил, что эти войска киевский режим «вообще вывел из зоны белорусско-украинской границы».

    «Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет», – заключил глава белорусского государства.

    Ранее в субботу он прибыл на границу Белоруссии с Украиной.

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    15 июля 2024, 22:49 • Новости дня
    Госдеп запретил Украине наносить удары по российским пусковым установкам

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон не считает целесообразным разрешать Украине наносить удары по российским пусковым установкам с использованием оружия, предоставленного США, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    «Мы пришли к выводу, что сейчас, в настоящий момент, такой шаг нецелесообразен для США», – отметил Миллер, отвечая на вопрос о том, почему Вашингтон не санкционирует подобные удары, передает ТАСС.

    По его словам, США предоставили Украине право наносить удары американским оружием через границу, но пока не планируют выходить за рамки этого разрешения. Кроме того, Миллер сообщил, что США продолжат предоставлять Украине средства противовоздушной обороны.

    Напомним, Госдеп решил поддержать возможную готовность Украины к переговорам.


    Коментарии (12)
    13 июля 2024, 08:21 • Новости дня
    Стало известно о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

    Подполье: Известно о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

    Tекст: Александра Юдина

    Сильный взрыв прогремел ночью на военном объекте в пригороде Полтавы в районе аэродрома, сообщает подполье.

    Известно, что сильный взрыв прогремел в пригороде Полтавы близ аэродрома, передает РИА «Новости».

    расположенная в Одесской области портовая инфраструктура была повреждена из-за взрывов.

    Коментарии (0)
    15 июля 2024, 12:24 • Новости дня
    Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
    Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в России, США и на Украине. Как сообщил его политический советник и однофамилец Балаж Орбан, венгерский план действий находится на столе у всех европейских глав правительств.

    Как сказал советник главы правительства в интервью газете Magyar Nemzet, Орбан письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии, передает ТАСС.

    Он добавил, что если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, то она должна сейчас разработать и реализовать изменение своего политического курса.

    Он отметил, что «план Орбана сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза». По словам Балажа Орбана, в этом плане присутствуют «реалистичная оценка ситуации, реалистичные цели и соответствующий график» действий. «Вот на чем основан наш подход», – подчеркнул советник главы венгерского правительства.

    Ранее Орбан заявил о готовности экс-президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

    Коментарии (11)
    14 июля 2024, 12:25 • Новости дня
    Стало известно о четвертом за неделю поджоге автомобиля ВСУ в Одессе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четвертый автомобиль ВСУ подожгли в Одессе за неделю, сообщило украинское издание «Страна».

    Как говорится в сообщении, четвертый за неделю поджог машины ВСУ произошел в Одессе, передает РИА «Новости».

    Ранее издание «Страна» сообщало, что машину военнослужащего подожгли в Одессе.

    Коментарии (13)
    14 июля 2024, 01:01 • Новости дня
    На Украине оценили снижение численности населения

    Глава украинского Института демографии Либанова заявила о необходимости завозить в страну ежегодно до 300 тыс. мигрантов

    На Украине оценили снижение численности населения
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    К 2033 году максимально возможная численность населения Украины не будет превышать 35 млн человек, причем речь идет о территории в границах 1991 года, заявила директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

    Либанова напомнила, что в 1993 году был зафиксирован исторический максимум – 52 млн человек. Она призвала «забыть» об этом, поскольку «52 млн не будет никогда». «Самый оптимистический вариант» предсказывает 35 млн человек без учета выхода ряда регионов из состава Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Либанова полагает, что сохранить уровень населения в 30 млн человек Украине позволит только ежегодный въезд до 300 тыс. мигрантов. Она выразила надежду, что на Украину приезжать будут не только мигранты из менее развитых стран, но и молодежь из Польши и стран Прибалтики.

    Напомним, Всемирный банк сообщал, что население страны снизилось на 15% после начала российской специальной военной операции.

    Коментарии (12)
    14 июля 2024, 22:44 • Новости дня
    Командир Ту-22М3 рассказал о попытке спецслужб Украины устроить угон самолета

    Командир Ту-22М3 рассказал о предложении Украины устранить остальной экипаж при угоне бомбардировщика

    Командир Ту-22М3 рассказал о попытке спецслужб Украины устроить угон самолета
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Командир бомбардировщика Ту-22М3, которого украинские спецслужбы безуспешно уговаривали угнать самолет, рассказал, что ему предложили принудительно катапультировать остальных членов экипажа.

    «Мне предложили катапультировать их принудительно, так сказать, «гуманным» способом устранить, то есть фактически убить», – приводит слова командира РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-1».

    Он сообщил, что на связь с ним вышли в октябре 2023 года через Telegram. При этом летчик сообщил, что украинской стороне были известны его имя и имена его близких. «Тот разведчик, с которым я разговаривал, так называемый Павло, он все время торопил меня», – рассказал летчик. Он отметил, что украинская сторона не уделяла внимания «техническим моментам по перегону воздушного судна».

    Командир самолета сообщил, что Ту-22М3, о котором идет речь, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии.

    Напомним, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.

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