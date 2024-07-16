ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.4 комментария
Депутат Рады: Скоро на Украине останутся только пенсионеры
Из-за проблем с энергоснабжением совсем скоро на Украине останутся только пенсионеры, заявила депутат Верховной рады Нина Южанина.
Таким образом она прокомментировала призыв главы комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева не делать трагедию из аномальной жары и перебоев с электричеством, а использовать ведра с водой вместо кондиционеров, передает РИА «Новости».
По словам Южаниной, семьи с маленькими детьми не смогут справиться с текущими проблемами на Украине. В правительстве отсутствует разумный подход к решению энергетических проблем, подчеркнула она.
Напомним, на Украине из-за отключений света спрогнозировали вспышки холеры и ботулизма.