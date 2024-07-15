ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.2 комментария
Зурабишвили внесла в КС Грузии иск против закона «О прозрачности»
Президент Грузии Зурабишвили решила добиться отмены закона об иноагентах в Конституционном суде
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник в иске в КС страны потребовала отменить принятый ранее закон «О прозрачности иностранного влияния», сообщил ее парламентский секретарь Георгий Мсхиладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это русский закон, он неконституционный», – заявил Мсхиладзе.
По его словам, закон нарушает ряд положений Конституции, а главное – ее статью 78, по которой закреплен путь Грузии в НАТО и Евросоюз.
Данный закон вызвал гневную реакцию Запада и местной оппозиции.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство в проведении «необдуманной и вражеской» политики по отношению к западным партнерам.