Выпускники «Школы мэров» разработали проекты по улучшению жизни в муниципалитетах

Tекст: Валерия Городецкая

Обучение длилось 8 месяцев, его результатом стали 157 проектов, которые направлены на оптимизацию управленческих процессов в муниципалитетах и повышение качества жизни граждан, 19 слушателей получили новые назначения, сообщается на сайте «Муниципалитеты.рф».

Началу обучения предшествовал многоступенчатый отбор, в ходе которого только на уровне глав субъектов России было отобрано 565 кандидатов. Оценивался управленческий стаж, работа на территории муниципального образования, участники отбора проходили личностно-профессиональную диагностику, оценку управленческого потенциала. В результате был зачислен 161 слушатель. Среди них главы муниципалитетов, заместители глав, а также представители региональных органов власти и организаций.

Отличительной особенностью программы стал упор на практическую часть. Обучающие модули проходили в 10 регионах-партнерах: Москве, Сахалинской, Нижегородской, Кемеровской, Калининградской, Тульской и Московской областях, Ставропольском крае, Татарстане и Башкортостане.

На протяжении восьми месяцев участники знакомились с лучшими практиками муниципалитетов, чтобы в итоге вместе со своими муниципальными командами разработать и представить авторские управленческие решения. 157 выпускных проектов направлены на оптимизацию процессов муниципального управления в таких сферах, как ЖКХ, транспортное обслуживание, благоустройство территорий, социальная поддержка, обращение с ТКО и уборка мусора, работа с детьми и молодежью, управление муниципальным жилищным фондом, привлечение инвестиций, развитие территорий, муниципальные услуги и взаимодействие с жителями.

В частности, глава администрации Рязани Виталий Артемов в ходе обучения в «Школе мэров» со своей командой разработал проект по оптимизации содержания городских автомобильных дорог в зимнее время.

Глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев разработал проект по созданию образовательного кластера, цель которого – подготовка высококвалифицированных кадров с помощью многоступенчатой системы обучения – от детского сада до передовых инженерных школ и профильных вузов.

Замглавы администрации Зеленоградска Калининградской области Павел Боровиков благодаря знаниям, полученным в ходе обучения в «Школе мэров», смог создать привлекательную среду для инвесторов сельскохозяйственной отрасли, соблюдая при этом стратегические интересы развития города

В Ялте создали концепцию комплексного развития территорий. Замглавы города Виталий Оганесян оптимизировал процессы комплексного развития отдельного жилого района города.

Глава городского округа Власиха Московской области Герман Потапчук представил решение по совершенствованию процесса согласования и утверждения тарифа на теплоснабжение. Вопрос прорабатывается Администрацией города совместно с Правительством Московской области, Министерством энергетики и ресурсоснабжающими организациями.

За время обучения участники «Школы мэров» неоднократно избирались на руководящие посты. Новые назначения в органах местного самоуправления получили 19 слушателей программы. Следующие два потока программы стартуют осенью 2024 года.