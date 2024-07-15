ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.2 комментария
Брат Михаэля Шумахера совершил каминг-аут
Бывший участник гонок в «Формуле-1» Ральф Шумахер признался в открытых отношениях с партнером (в России Верховный суд признал экстремистским и запретил «международное общественное движение ЛГБТ» – прим. ВЗГЛЯД).
Спортсмен опубликовал фотографию с ним в Instagram* (социальная сеть принадлежит корпорации Meta*, признана экстремистской и запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД), передает РБК.
Ральф Шумахер ранее был женат на Коре Бринкманн, бывшей модели, которая сейчас работает телеведущей и участвует в автогонках. В 2014 году пара развелась. У них есть сын по имени Давид.
Шумахер выступал в «Формуле-1» с 1997 по 2007 год, но всегда оставался в тени своего старшего брата Михаэля, семикратного чемпиона «Формулы-1». Именно поэтому его прозвали «Мистер брат».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ