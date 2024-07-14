Аэропорт Шереметьево временно ограничил взлет и посадку рейсов из-за погоды

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что ограничения введены для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления самолетов. Время прибытия некоторых рейсов «Аэрофлота» в Шереметьево будет сдвинуто на более позднее, передает РИА «Новости».

В авиакомпании уточнили, что все пассажиры проинформированы о новых данных по контактам, указанным в бронировании. «Аэрофлот» порекомендовал прибывать в аэропорт отправления с учетом скорректированного времени вылета. Кроме того, транзитных пассажиров «Аэрофлот» бесплатно переоформит на ближайшие рейсы.

Пассажирам, уже прибывшим в аэропорт отправления, будет предоставлено обслуживание в соответствии с правилами, пообещали в компании.

«Вылеты рейсов из Шереметьево будут осуществляться по фактической погоде», – говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что местами ливни и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в воскресенье, в отдельных районах столичного региона может выпасть до 20 миллиметров осадков, или почти четверть июльской нормы.