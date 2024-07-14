Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».29 комментариев
Москвичам пообещали ливни и жару в воскресенье
Местами ливни и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в воскресенье, в отдельных районах столичного региона может выпасть до 20 миллиметров осадков, или почти четверть июльской нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, в воскресенье погоду в столице будет формировать атмосферный фронт, который вызовет местами кратковременные дожди, имеющими ливневой характер и сопровождающимися грозами, передает РИА «Новости». Леус добавил, что температура воздуха булет выше нормы и составит плюс 28 – плюс 30 градусов, в Подмосковье от плюс 26 до плюс 31. По словам синоптика, в отдельных районах может выпасть до 15-20 миллиметров осадков, что близко к четверти от месячной нормы июля.
Леус рассказал также, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду, давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.
Напомним, в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что россиян в конце июля и начале августа снова ждет жаркая погода.