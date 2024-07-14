Москвичам пообещали ливни и жару в воскресенье

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в воскресенье погоду в столице будет формировать атмосферный фронт, который вызовет местами кратковременные дожди, имеющими ливневой характер и сопровождающимися грозами, передает РИА «Новости». Леус добавил, что температура воздуха булет выше нормы и составит плюс 28 – плюс 30 градусов, в Подмосковье от плюс 26 до плюс 31. По словам синоптика, в отдельных районах может выпасть до 15-20 миллиметров осадков, что близко к четверти от месячной нормы июля.

Леус рассказал также, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду, давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Напомним, в пятницу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что россиян в конце июля и начале августа снова ждет жаркая погода.