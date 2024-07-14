Захарова: В США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как написала Захарова в своем Telegram-канале, ровно два месяца назад она обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты.

Между тем сенатор Джей Ди Вэнс обвинил команду главы США Джо Байдена в случившемся на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. По мнению республиканца, к стрельбе привела риторика кампании по переизбранию демократа, передает Lenta.RU.

«Сегодняшний день – это не просто какой-то отдельный инцидент. Центральная предпосылка кампании Байдена в том, что президент Дональд Трамп – авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой», – отметил Ди Вэнс.

Он также счел подобную риторику причиной покушения на Дональда Трампа.

Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс». Китайский лидер Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу в связи с покушением. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал шоком покушение на экс-лидера США Дональда Трампа и пожелал ему скорого выздоровления. Канцлер Германии Олаф Шольц осудил покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, заявив, что такие нападения представляют угрозу демократии.