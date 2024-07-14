Шольц назвал «отвратительным» покушение на Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам. покушение на Дональда Трампа отвратительно, и он желает ему скорейшего выздоровления, передает ТАСС.

«Я мысленно нахожусь также с теми, кто пострадал при нападении. Такие насильственные действия угрожают демократии», – отметил Шольц.

Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс». Штаб Байдена приостановил показ агитроликов после покушения на Трампа. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал шоком покушение на экс-лидера США Дональда Трампа и пожелал ему скорого выздоровления.