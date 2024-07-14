Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу в связи с покушением

Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «полностью поддерживает президента Трампа и надеется на его быстрое выздоровление». Маск считает, что руководитель Секретной службы США Киберли Читл должна уйти в отставку. Он предрек США опасные времена и рассказал, что за последние восемь месяцев были предотвращены две попытки покушения на него самого.
Бывший президент США Барак Обама заявил, что в американской демократии «абсолютно нет места политическому насилию». По его мнению, «все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно». Он пожелал Трампу «скорейшего выздоровления». При этом Обама отметил: «Мы еще не знаем, что точно произошло», – передает ТАСС.
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что американцам нужно «отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», передает РИА «Новости».
Экс-президент США Билл Клинтон заявил: «Насилию нет места в Америке <...>. Хиллари и я благодарны за то, что Трамп в безопасности».
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нельзя допустить, чтобы стрельба на митинге Трампа привела к большему насилию.
Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что он «в ужасе от произошедшего» и «чувствует облегчение из-за того, что бывший президент Трамп в безопасности». Шумер добавил, что «политическому насилию нет места» в США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Республиканская партия) заявил, что молится за своего однопартийца Трампа.
Никки Хейли, которая ранее была участницей президентской гонки в США, заявила, что случившееся «должно ужаснуть каждого свободолюбивого американца». Джордж Буш-младший выразил радость в связи с тем, что Трамп «в безопасности после трусливого нападения».
Конференция консервативного политического действия считает, что нападение стало «ужасающим финалом опасной риторики «леваков». Консерваторы указали, что Трампа годами «демонизировали» сторонники левых взглядов и СМИ.
Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка) заявила: «Пусть Господь пощадит наших врагов, потому что от нас пощады не будет».
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что шокированы и осуждают нападение на экс-президента США.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил: «Мои мысли и молитвы с президентом Трампом». Офис президента Аргентины Хавьера Милея назвал случившееся «не просто атакой на демократию, но и на всех тех, кто защищает и живет в свободном мире». Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также осудили стрельбу.
Напомним, Белый дом распространил заявление президента США Джо Байдена в связи со стрельбой на митинге, на котором выступал его соперник в борьбе за пост главы американского государства Дональд Трамп. Байден заявил, что молится за Трампа.