Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».29 комментариев
Белорусские пограничники продолжили нести службу в усиленном режиме
Служба пограничников на границе с Украиной продолжится в усиленном режиме, сообщил председатель госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов.
По итогам совещания у президента страны Александра Лукашенко Молостов указал, что пограничники должны обеспечивать «спокойствие и прикрытие государственной границы». Учитывая «оценку обстановки», служба будет проходить «в усиленном режиме», передает БЕЛТА.
Он назвал обстановку на границе с Украиной сложной, поскольку на сопредельной стороне продолжаются боевые действия. С украинской стороны растет плотность минно-взрывных заграждений и разведки. Однако при этом зафиксировано заметное снижение числа провокаций со стороны украинских военных, заявил Молостов.
Напомним, Лукашенко в субботу заявил, что напряженность на белорусско-украинской границе устранена, украинская сторона «после определенной работы» белорусской стороны отвела свои вооруженные силы и дополнительные войска от границы Белоруссии.