Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.0 комментариев
Одного из раненых при обстреле Шебекина детей отправили в Москву на лечение
Минздрав: Одного из раненых при обстреле Шебекина детей отправили в Москву на лечение
Одного из пострадавших при обстреле ВСУ детской площадки в Шебекине детей направляют на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«Состояние одного из детей, получивших ранения, крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь», передает ТАСС его слова.
Кузнецов отметил, что для определения тактики лечения были проведены телемедицинские консультации с федеральными специалистами.
Состояние еще троих пострадавших детей не вызывает опасений.
Ранее министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников заявил, что врачи сделали все возможное, чтобы спасти детей.
Напомним, в результате обстрелов Белгородской области на детской площадке в Шебекино со стороны ВСУ один человек погиб и 30 получили ранения.