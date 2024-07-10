  • Новость часаБлинкен: Украине достаточно выделяемой Западом помощи
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    Орбан готовит ловушку провоенным политикам Европы
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Никаб – это революция, а не традиция

    Основная причина для запрета никаба лежит на поверхности и мало связана с религией как таковой. Преступники, как правило, мужчины и очень часто не-мусульмане, охотно используют никаб, чтобы совершать различные правонарушения – от краж до убийств.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем Нетаньяху похож на Зеленского

    У Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.

    10 комментариев
    10 июля 2024, 19:36 • Новости дня

    МИД: Россия выработает ответные меры на решения саммита НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обеспечит свою безопасность в связи с решениями, которые приняты в ходе саммита НАТО, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

    Военно-политическое руководство страны выработает ответные меры, будет сделано все необходимое для обеспечения безопасности, заявил Руденко журналистам на полях дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

    Ранее Белый дом анонсировал программу НАТО по «приближению» Украины к альянсу.

    10 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    @ Space Telescope Science Institut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден, обращаясь к саммиту НАТО, в очередной раз допустил оговорку и заявил, что Россия стремится уничтожить «культуру Урана».

    По словам Байдена, Россия желает «положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана». После этого он исправил оговорку и пояснил, что говорит об Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

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    10 июля 2024, 08:41 • Новости дня
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    @ Владимир Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В меморандуме 1994 года на имя Энтони Лэйка, который занимал тогда пост советника Белого дома по нацбезопасности, говорится о необходимости секретно подготовить расширение НАТО, в том числе вступление Украины в альянс, следует из рассекреченных архивных документов.

    Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум, передает РИА «Новости».

    В документе указывается на необходимость поддержать «возможность членства Украины, балтийских и южных государств» в НАТО. Подчеркивается, что публично заявлять об этом нельзя, «учитывая чувствительность России».

    Авторы меморандума (Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие) заявили, что «стратегию в отношении Украины» нужно развивать параллельно с развитием «партнерства НАТО с Россией». С Москвой предлагалось вести серьезный диалог. При этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы Москва «путала его с участием в решениях о членстве или праве вето».

    Также была рассекречена стенограмма состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме встречи президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Клинтон заявил, что хочет «создать НАТО, которое не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы».

    Клинтон выступил против обещания, что бывшие страны СССР не смогут войти в НАТО. По его словам, это «было бы плохо для попытки построить новое НАТО, но также было бы плохо для попытки построить новую Россию». Он заверил, что речь не идет о «массивном, ускоренном расширении». Однако, заявил Клинтон, он не позволит кому-то ограничивать возможности по вступлению в альянс других стран. На встрече Ельцин говорит о 16 союзниках НАТО, с 1999 года их число к настоящему моменту выросло до 32.

    Кроме того, стало известно, что в 2000 году замглавы Госдепа Строуб Тэлботт предположил, что при новом президенте России Владимире Путине «следующий раунд расширения НАТО пройдет проще», поскольку Путин видит основные угрозы в исламизме и Китае, а Ельцин, по мнению Тэлботта, относился к НАТО эмоционально.

    Напомним, фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали советское руководство, пообещав не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.

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    10 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Запада дополнительно 100 истребителей F-16
    Зеленский потребовал от Запада дополнительно 100 истребителей F-16
    @ Jose Luis Magana/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Западных поставок американских истребителей F-16 Украине будет мало, Киеву требуются еще более сотни таких машин, заявил на саммите НАТО президент Украины Владимир Зеленский.

    «Проблема с F-16 в их числе и сроках… У нас есть решение о 10-20, даже если у нас будет 50, то это ничто», – передает РИА «Новости» его слова.

    Зеленский потребовал 128 истребителей, что, как он выразился, равно тому общему количеству, которое есть у «партнеров» Украины.

    Ранее на Украине допустили отказ от поставок F-16 из-за ударов по аэродромам ВСУ.

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    10 июля 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада

    Военный эксперт Бартош: Теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» нужен не Украине, а Западу

    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. В пользу этого говорит то, что Кирилл Буданов, который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов».

    «Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    По его мнению, на фоне отсутствия успехов на поле боя противник активизировал разведывательно-террористическую деятельность. «Таким образом в преддверии саммита НАТО Киев пытался продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу. Безусловно, в офисе Зеленского для этих целей потребуют дополнительных финансовых вливаний», – уточнил собеседник.

    При этом Бартош убежден: в операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. «Насколько известно, Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Замыслы провокации вынашивали именно в Лондоне и Вашингтоне. Они же готовили украинских вербовщиков, разрабатывали план операции», – считает он. На этом фоне эксперт отметил действия российских военных, которые при контакте с представителями ГУР сразу доложили об этом командованию.

    «Противник пытался одержать медийную победу, показав, что в рядах ВС России якобы есть предатели, которые за относительно небольшое вознаграждение готовы пойти на измену Родине. Достичь этого им не удалось», – акцентировал собеседник.

    Кроме того, на Западе хотели нанести ущерб обороноспособности нашей страны, добавил он. «Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», – заключил Бартош.  

    Ранее ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. По данным Центра общественных связей (ЦОС), в марте этого года на военного, проходящего службу на авианосце, через мессенджеры вышел некий «Олег».

    В ходе переписки он пытался склонить моряка к совершению теракта на корабле и утверждал, что «операция» курируется лично главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым. Однако офицер обратился в органы безопасности. «Под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.

    Через какое-то время российскому военнослужащему «кураторы» транспортной компанией отправили компоненты для сборки зажигательного устройства. Когда же украинским спецслужбам передали запись с инсценировкой теракта на крейсере, координатор перестал выходить на связь.

    Кроме того, в Москве предотвращена попытка покушения украинских спецслужб на трех высокопоставленных российских военных, сообщили в ФСБ. Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО. Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.

    Напомним, несколькими днями ранее ФСБ также пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По данным ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

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    10 июля 2024, 01:25 • Новости дня
    Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО
    Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет «крупнейшей угрозой».

    «Мы не можем позволить этому случиться», – сказал Столтенберг. Он отметил, что решение о расширении НАТО «не было очевидным» или «простым». По словам генсека, альянсу потребовалось время, чтобы определиться в вопросе, готово ли НАТО «открыть свои двери». Как пояснил Столтенберг, высказывались опасения, что «расширение ослабит НАТО и спровоцирует Москву», передает РИА «Новости».

    Он считает, что победа России над Украиной приведет к усилению «авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае», которые «поддерживают Россию». «Они все хотят поражения НАТО», – приводит его слова ТАСС.

    Столтенберг заявил, что результат конфликта «определит глобальную систему безопасности на десятилетия». Он призвал государства НАТО активнее поддерживать Украину на поле боя.

    Напомним, СМИ сообщали, что в проекте декларации по саммиту альянса вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Однако некоторые из присутствовавших при обсуждении формулировки признали, что это слово используется в основном в «символическом значении».

    Коментарии (13)
    10 июля 2024, 04:58 • Новости дня
    Подход НАТО к вопросу о членстве Украины не понравился команде Зеленского

    Bloomberg узнало о недовольстве Киева отсутствием планов официально пригласить Украину в НАТО по итогам саммита в США

    Подход НАТО к вопросу о членстве Украины не понравился команде Зеленского
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    Киевские власти недовольны тем, что вместо официального приглашения Украины в НАТО альянс собирается ограничиться новыми обещаниями, сообщает Bloomberg.

    Комментируя сообщения о том, что НАТО заявит о «необратимости» пути Украины в НАТО, Bloomberg указало, что «в команде Зеленского недовольны таким подходом». Подчеркивается, что Украина желает услышать «формальное приглашение присоединиться к альянсу», передает ТАСС.

    Кроме того, Bloomberg отметило, что Вашингтон хочет «преподнести саммит как успех» президента США Джо Байдена по улучшению отношений с союзниками.

    Напомним, СМИ сообщали, что в проекте декларации по саммиту альянса вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Однако, как выяснилось, это слово используется в основном в «символическом значении».

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    10 июля 2024, 11:38 • Новости дня
    Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО остается недостижимым

    ABC: Зеленский на саммите заявил, что членство Украины в НАТО остается недостижимым

    Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО остается недостижимым
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО остается недостижимым, пишет ABC.

    По его словам, входящие в НАТО европейские и североамериканские страны не спешат принимать Украину, особенно пока она ведет активные боевые действия с Россией, передает РИА «Новости».

    Издание указывает, что многолетний конфликт, унесший тысячи украинских жизней, оставил многих разочарованными и скептически настроенными на то, что их страна когда-либо присоединится к западному альянсу.

    Ранее издание Bloomberg узнало о недовольстве Киева отсутствием планов официально пригласить Украину в НАТО по итогам саммита в США.

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    10 июля 2024, 13:10 • Новости дня
    Белый дом анонсировал программу НАТО по «приближению» Украины к альянсу
    Белый дом анонсировал программу НАТО по «приближению» Украины к альянсу
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс на своем саммите обнародует меры, которые позволят Украине приблизиться ко вступлению в военный блок, сообщили в администрации американского президента Джо Байдена.

    Союзники по блоку объявят о «новых значительных мерах поддержки» киевского режима, которые должны приблизить Украину к НАТО и помочь усилить ее способность «защищаться от российской агрессии», сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что членство Украины в НАТО пока недостижимо.

    До этого СМИ сообщали, что Киев недоволен отсутствием планов официально пригласить Украину в НАТО.

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    10 июля 2024, 17:59 • Новости дня
    США привели в повышенную готовность военные базы в Европе
    США привели в повышенную готовность военные базы в Европе
    @ U.S. Army/Spc. David M. Sharp

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США привели в повышенную готовность ряд своих баз в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО.

    Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить приведение в повышенную готовность ряда американских баз в Европе якобы в связи с угрозой диверсий, генсек НАТО заявил, что США повысили уровень готовности ряда своих европейских баз, передает ТАСС.

    Столтенберг также попросил обратиться за подробностями и комментариями к США.

    Напомним, военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности. Пентагон на прошлой неделе заявил, что нужно убедиться, что американские военные соблюдают «меры предосторожности».

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    10 июля 2024, 13:39 • Новости дня
    США анонсировали выделение НАТО 40 млрд евро для Украины в 2025 году
    США анонсировали выделение НАТО 40 млрд евро для Украины в 2025 году
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс выделит киевскому режиму в 2025 году минимум 40 млрд евро для противодействия России, сообщили в администрации американского президента Джо Байдена.

    На саммите НАТО в Вашингтоне союзники объявят о предоставлении «минимального базового финансирования» в 40 млрд евро для Украины, сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

    Также члены альянса должны будут обеспечить для этой страны «устойчивый уровень поддержки» в безопасности, чтобы «Украина могла одержать победу».

    В среду Белый дом объявлял о том, что на саммите НАТО будет раскрыта программа по «приближению» Украины к членству в военном блоке.

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    10 июля 2024, 01:57 • Новости дня
    Байден выразил уверенность в способности Украины «остановить» Россию
    Байден выразил уверенность в способности Украины «остановить» Россию
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    При полной и коллективной поддержке НАТО Украина может остановить Россию и сделает это, заявил президент США Джо Байден на саммите альянса в Вашингтоне.

    «Пусть никто не сомневается: Украина может и остановит (президента России Владимира) Путина, особенно при нашей полной и коллективной поддержке», – сказал Байден, выразив уверенность, что в случае успеха специальной военной операции Россия «не остановится на Украине». При этом Байден утверждает, что Россия якобы «проигрывает» в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    «Украина была свободной страной, – приводит его слова ТАСС. – Сегодня она по-прежнему является свободной страной». Как заявил президент США, когда закончится конфликт, Украина «по-прежнему будет свободной и независимой страной». Он сказал, что «Россия не одержит верх, Украина одержит верх».

    Как утверждает Байден, Россия якобы стремится к «полному подчинению Украины». По его мнению, Москва хочет «покончить с украинской демократией, уничтожить украинскую культуру и стереть Украину с карты».

    Байден обещал, что при поставках Вашингтоном «критически важных воздушных перехватчиков Украина будет их первоочередным получателем», Киев получит «эти системы раньше, чем кто-либо еще». По его словам, США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия передадут Киеву «пять дополнительных стратегических систем ПВО», а в ближайшие месяцы Украина получит «десятки дополнительных тактических систем ПВО». В 2025 году Украине передадут сотни ракет-перехватчиков.

    «Мы готовы, можем и будем сдерживать агрессию и защищать каждый дюйм территории НАТО на любом направлении: на земле, на море, в киберпространстве и в космосе», – сказал он. При этом он заверил НАТО, что и Демократическая, и республиканская партии США поддерживают альянс.

    Напомним, на официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет «крупнейшей угрозой».

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    10 июля 2024, 18:00 • Новости дня
    Леонков: НАТО укрепит ПВО Украины по схеме «с миру по нитке»
    Леонков: НАТО укрепит ПВО Украины по схеме «с миру по нитке»
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киеву передадут несколько систем ПВО, которые развернуты в странах Европы, а средства в размере более 1 млрд долларов, выделение которых анонсировал Североатлантический альянс, будут направлены на покрытие сопутствующих расходов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее США и их союзники на саммите НАТО обязались выделить Украине средства для укрепления ПВО, а Владимир Зеленский выдвинул Западу новые требования.

    «Помощь Украине от западных партнеров идет по принципу «с миру по нитке». Именно поэтому США, Германия и Румыния передадут Киеву систему ПВО Patriot, а Нидерланды и другие страны – компоненты к ним. Кроме того, украинские союзники намерены предоставить им NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM и IRIS T-SLS», – указал военный эксперт Алексей Леонков.

    Он напомнил, что один полный комплект ЗРК Patriot стоит в районе 1 млрд долларов. Собеседник полагает, что Киеву передадут системы, которые уже развернуты в странах Европы, а выделенные средства направят на покрытие сопутствующих расходов.

    «Причем, на мой взгляд, на Западе попытаются удешевить стоимость тех же ЗРК Patriot. Батарея состоит из пусковых установок, командной будки, антенны. Не исключаю, что союзники Украины в целях экономии заменят отдельные компоненты», – считает Леонков. По его оценкам, обещанные НАТО системы ПВО нескоро окажутся на Украине.

    «Наши ВКС и ракетные комплексы создали ряд проблем для противника. Мы отслеживаем, где могут концентрироваться поставки вооружений и военной техники ВСУ. На этом фоне украинские партнеры отправляют помощь очень маленькими партиями и используют сложную логистику. В том числе поэтому в Киеве жалуются на задержки», – пояснил эксперт.

    Кроме того, продолжил он, у противника есть проблемы с распределением военной помощи, что вызывает «диссонанс» на поле боя: на некоторых направлениях у ВСУ много вооружений, но некем воевать, на других же – есть военнослужащие, но нет вооружения.

    На этом фоне Леонков напомнил о недавнем заявлении Зеленского о том, что в ВСУ есть 14 неукомплектованных бригад. «На саммите НАТО он также продолжал жаловаться и критиковать альянс за то, что «союзники» передают не то и не в том объеме. Такое нытье стало уже традиционным. При этом Зеленский фактически ставит странам Европы в вину поражение Украины. По его мнению, если бы у ВСУ было оружие, они бы наступали. Это в очередной раз показывает, что Зеленский заинтересован в продолжении боевых действий», – указал собеседник.

    И все это происходит в условиях, когда Европа и США не успевают производить вооружение, чтобы удовлетворить все потребности Украины. «Парадокс еще в том, что на Западе говорят о якобы намерениях России напасть на европейские страны, но при этом они же снимают комплексы противовоздушной обороны с боевого дежурства и отдают их ВСУ», – иронично заключил Леонков.

    Ранее США и их союзники заявили о намерении выделить Украине свыше 1 млрд долларов на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в совместном письменном заявлении лидеров Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

    «Укрепляя противовоздушную оборону Украины, мы благодарны коалиции из более 50 стран, которая оказывает помощь в области безопасности, а также в Инициативе немедленных действий по противовоздушной обороне, в рамках которой партнеры пообещали более 1 млрд долларов для поддержки противовоздушной обороны Украины», – указано в релизе.

    При этом Владимир Зеленский на саммите критиковал альянс и выражал недовольство оказываемой помощью. Так, он заявил, что полученные от США танки Abrams оказались не в состоянии повлиять на ход боевых действий. Кроме того, по его мнению, западных поставок американских истребителей F-16 Украине будет мало. «Проблема с F-16 в их числе и сроках… У нас есть решение о 10–20, даже если у нас будет 50, то это ничто», – сказал Зеленский. Он потребовал 128 машин, что равно общему количеству, которое есть у «партнеров» Украины.

    Высокопоставленные официальные лица США и Европы во время открытия саммита НАТО отметили трудности при производстве вооружений для Украины. По информации газеты The Wall Street Journal, Пентагон и многие оборонные компании признали, что ранние оценки насчет того, как быстро они смогут увеличить производство достаточного для Киева количества оружия, были слишком оптимистичными.

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    10 июля 2024, 13:29 • Новости дня
    Сотрудничество России и КНДР сильно обеспокоило НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Развитие сотрудничества между Россией и КНДР все сильнее беспокоит страны НАТО, заявила администрация США.

    Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, лидеры НАТО в третий раз подряд пригласили для участия в саммите альянса Японию, Австралию, Новую Зеландию и Республику Корея, чтобы обсудить «вызывающее все большую обеспокоенность сотрудничество между Россией и КНДР, а также поддержку Китаем российской промышленной базы», передает ТАСС.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай якобы подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.

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    10 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Столтенберг: НАТО не видит военной угрозы со стороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс не видит «никакой непосредственной военной угрозы» в отношении кого-либо из союзников по НАТО, заявил прессе генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

    По его словам, Россия «слишком занята» спецоперацией на Украине, передает РИА «Новости». Однако, по утверждению Столтенберга, якобы существует угроза «кибератак и саботажа» со стороны РФ.

    Ранее Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО.

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    10 июля 2024, 18:08 • Новости дня
    В Белом доме рассказали, когда украинцы научатся летать на F-16

    Белый дом: Украина получит «целые эскадрильи» F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Летчики смогут сесть за штурвалы американских истребителей F-16 уже этим летом, говорится в совместном заявлении лидеров США, Дании и Нидерландов, сообщили в пресс-службе Белого дома в среду.

    Ведется процесс передачи киевскому режиму F-16, украинцы начнут летать на них уже этим летом, говорится в заявлении, передает ТАСС.

    Киев получит «целые эскадрильи» этих самолетов. «Мы привержены дальнейшему наращиванию военно-воздушного потенциала Украины, который будет включать эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения», – отмечается в документе.

    Ранее норвежский премьер Йонас Гар Стере заявил, что Норвегия безвозмездно передаст киевскому режиму шесть F-16.

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    Дружба России и Индии встала на два мощных энергетических столпа

    Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию впервые за пять лет показал две важные точки экономического сотрудничества двух стран. Это торговля нефтью и строительство атомных станций и поставки ядерного топлива. Что Индия может выторговывать у России? Подробности

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    Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

    ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов». Как и в случае с неудавшимся угоном стратегического бомбардировщика Ту-22М3, украинские вербовщики предлагали российскому военному денежное вознаграждение. Эксперты уверены: операции готовились под чутким руководством Запада, преследуя больше медийные цели, нежели военные. Подробности

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    Двадцать новых поводов для выдворения мигрантов из России

    В России вдвое увеличится количество статей КоАП, за нарушение которых мигрантов будут выдворять из страны. Как говорят в Госдуме, соответствующий законопроект МВД будет поддержан в кратчайшие сроки. В экспертной среде считают, что принятие подобных мер напрямую связано со стабильностью в стране и отвечает на запрос общества. Подробности

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    Макрон мстит Ле Пен за нервные выборы

    Поразительное совпадение: сразу после окончания крайне нервных и противоречивых для Франции выборов в национальный парламент прокуратура завела дело против одного из главных участников этих выборов – Марин Ле Пен. В чем обвиняют главу партии «Национальное объединение» и почему французские избиратели не сомневаются, что речь идет о чисто политическом преследовании со стороны действующих властей? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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