Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.0 комментариев
В Тбилиси заявили о «сдаче позиций» Западом на Южном Кавказе в пользу России
Первый вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский заявил о «сдаче позиций» Западом в пользу России в связи с отменой США военных учений в Грузии и замораживанием ЕС помощи армии республики на 30 млн евро, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Фактор России представляет самую большую опасность не только в Грузии, но и во всем кавказском регионе, поэтому перенос учений на неопределенное время является не только демаршем по отношению к нам, – заявил он. – Это означает сдачу позиций!».
«Ослабление позиций на Южном Кавказе, непроведение военных учений, отказ пусть от символической помощи армии Грузии дает преимущество Российской Федерации, то есть самой опасной стороне», – считает Вольский.
По его мнению, принятие таких решений является стратегической ошибкой.
По словам Вольского, армия пользуется в Грузии самым высоким рейтингом, а Запад решил перенаправить самому непопулярному неправительственному сектору предназначавшуюся военным помощь.
«Это несправедливая, проигрышная позиция», – сказал первый зампред парламента Грузии.
«На нас злы только потому, что мы потребовали прозрачности по закону «О прозрачности иностранного влияния». Госбюджет Грузии выделяет миллиарды на приближение страны к стандартам НАТО, закупки оружия, социальную помощь военным. Политический демарш (со стороны Запада) вредоносен. Это может нравиться только грузинской оппозиции и России, которая имеет танки вблизи Тбилиси и держит ракеты у нашего виска», – заявил Вольский.
Ранее ЕС заморозил 30 млн евро военной помощи Грузии.