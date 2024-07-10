В Тбилиси заявили о «сдаче позиций» Западом на Южном Кавказе в пользу России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Фактор России представляет самую большую опасность не только в Грузии, но и во всем кавказском регионе, поэтому перенос учений на неопределенное время является не только демаршем по отношению к нам, – заявил он. – Это означает сдачу позиций!».

«Ослабление позиций на Южном Кавказе, непроведение военных учений, отказ пусть от символической помощи армии Грузии дает преимущество Российской Федерации, то есть самой опасной стороне», – считает Вольский.

По его мнению, принятие таких решений является стратегической ошибкой.

По словам Вольского, армия пользуется в Грузии самым высоким рейтингом, а Запад решил перенаправить самому непопулярному неправительственному сектору предназначавшуюся военным помощь.

«Это несправедливая, проигрышная позиция», – сказал первый зампред парламента Грузии.

«На нас злы только потому, что мы потребовали прозрачности по закону «О прозрачности иностранного влияния». Госбюджет Грузии выделяет миллиарды на приближение страны к стандартам НАТО, закупки оружия, социальную помощь военным. Политический демарш (со стороны Запада) вредоносен. Это может нравиться только грузинской оппозиции и России, которая имеет танки вблизи Тбилиси и держит ракеты у нашего виска», – заявил Вольский.

Ранее ЕС заморозил 30 млн евро военной помощи Грузии.