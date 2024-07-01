Эксперт: Выпускники инженерных школ обеспечат технологический суверенитет России

Политолог Карпова: В России происходит сращивание процесса получения знаний и их применения в производственных процессах

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Развитие науки и использование полученных достижений в практической плоскости является гарантией технологического суверенитета России. От этого зависит и конкурентоспособность нашей страны», – заявила Виктория Карпова, политолог Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По ее словам, руководство страны уделяет развитию науки, инженерного образования и технологий все больше внимания. Так, в 2022 году было объявлено Десятилетие науки и технологий. Благодаря этому только за прошлый год было реализовано свыше 470 видов мер социальной поддержки педагогов. А в целом объем средств, выделяемых на науку из федерального бюджета, за последние шесть лет вырос на 68%, достигнув 597 млрд рублей, напомнила Карпова.

Сейчас также ведется активная работа по привлечению ученых к реализации плана по достижению национальных целей России. «По поручению президента подготовлен перечень необходимых наукоемких технологий. Они будут обозначены как целевые показатели в новых нацпроектах. Это конкретные задачи для отечественной науки и системы образования, которые обеспечат технологическую стабильность России», – пояснила собеседница.

«Помимо этого, продолжают работать программы поддержки образовательного сектора. Так, программа «Приоритет–2030» – это наиболее масштабная в истории современной России господдержка университетов. В текущем году на нее выделено более 31 млрд рублей, а финансирование распределено по 50 субъектам и 118 вузам. На эти финансовые средства учебные заведения реализуют свои программы развития, создавая новые формации от технопарков и бизнес-инкубаторов до учебно-лабораторных баз отдельных программ обучения», – рассказала эксперт.



Такой же подход реализован и в программе по развитию инженерных школ, которая обсуждалась на встрече Путина с Фальковым. «Ключевая задача этих школ – подготовка высококвалифицированных кадров и инженеров, которые способны обеспечивать технологический суверенитет страны», – напомнила собеседница. По ее словам, эта программа позволяет обеспечивать связку между студентами учебных заведений и предприятиями-работодателями. Среди них – Газпром, КамАЗ, «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех». «По итогам 2023 года количество студентов передовых инженерных школ превысило 6 тыс. человек», – акцентировала эксперт.

Таким образом, в России происходит сращивание процесса получения знаний и их применения в производственных процессах. «Это становится важным трендом нашей сферы образования», – заключила Карпова.

В понедельник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков доложил президенту Владимиру Путину о ходе реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы» и о подготовке соответствующих кадров.

В начале беседы Путин отметил, что в последнее время в стране много внимания уделяется созданию инженерных школ и подготовке соответствующих кадров. Фальков добавил, что эта программа стартовала в 2022 году. «Инициатива сработала на опережение, потому что в июне 2022 года мы создали 30 первых инженерных школ из 15 регионов», – указал министр, добавив, что сейчас в России действует 50 таких школ в 28 регионах.

«Особенность каждой школы – это хорошая площадка, которая решает две задачи. С одной стороны, вы поставили нам задачу по обновлению системы высшего образования, и это передовые площадки, где мы пробуем, как трансформировать инженерное образование. С другой стороны, это обеспечение технологического суверенитета, потому что мы знаем, что всегда была ахиллесовой пятой высшей школы недостаточная кооперация с промышленностью. И у каждой инженерной школы есть партнер», – пояснил Фальков. По его словам, в прошлом году 22 тыс. школьников прошли через передовые инженерные школы.