  • Новость часаПесков ответил на слова Зеленского о переговорах
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    Василий Стоякин Василий Стоякин Хитрый план Трампа

    С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.

    839 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС бросает все силы на борьбу с Россией

    Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    27 комментариев
    1 июля 2024, 13:29 • Новости дня

    Путин указал на усилия России по подготовке инженеров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стране начали прилагать большие усилия для подготовки собственных инженеров, это правильно, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Минобрнауки Валерием Фальковым.

    «Мы в последнее время много – и это правильно – уделяем внимание созданию инженерных школ и подготовке соответствующих кадров», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства отмечал, что Путин в понедельник встретится с министром образования и науки Фальковым.

    28 июня 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин побеседовал с выпускниками «школы губернаторов»

    Путин побеседовал с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи встретился с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС и поздравил их с окончанием обучения.

    «Прежде всего я хочу всех вас поздравить с завершением обучения в составе уже шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва», – обратился к выпускникам глава государства, фрагмент встречи публикует Telegram-канал Кремля.

    Путин напомнил, что этот проект стартовал в 2017 году и буквально с самого начала его стали называть «школой губернаторов». Он отметил, что за время ее существования 57 выпускников возглавили регионы страны.

    В общей сложности обучение прошли 463 человека, которые хорошо проявили себя в разных областях: в госуправлении, в бизнесе, в общественной жизни, сообщил президент.

    Цель программы – подготовка кадрового резерва для государственных должностей федерального и регионального уровней. Она реализуется Высшей школой государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте в сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны. 55 участников и выпускников Программы стали главами российских регионов, семеро участников получили посты федеральных министров, еще семь выпускников Программы получили должности первых заместителей федеральных министров. Программой предусмотрены проектная работа и стажировки в регионах России.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом и встречу с выпускниками шестого потока «школы губернаторов».

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    28 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности

    Путин предложил производить и размещать РСМД в ответ на действия США

    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обеспокоена размещением американских ракет средней и малой дальности (РСМД) в различных регионах мира, эти действия требуют реакции, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности.

    США не только производят РСМД, но уже привозили их в европейские страны на учения и разместили на Филиппинах, указал Путин. В ответ на эти действия Россия может начать производство РСМД и, возможно, размещать их, заявил он, передает ТАСС.

    «В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше, – сказал российский лидер. – Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать».

    Ранее газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что США провоцируют распространение ракет средней и малой дальности по всему миру.

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    29 июня 2024, 16:51 • Новости дня
    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох

    Al Hadath: Путин развенчал миф о гегемонии Запада и преподал США урок

    В Ираке заявили, что Путин застал Запад врасплох
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад пренебрежительно отнесся к потенциальным угрозам и увяз на Ближнем Востоке, в то время как президент России Владимир Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России, развенчав миф о несокрушимой гегемонии США, пишет иракское новостное агентство Al Hadath.

    Автор статьи считает, что пиком военно-политического могущества США были «девяностые годы и начало XXI века, когда они «дирижируя глобальными политическими конфликтами», устанавливали свои правила игры. По словам журналиста, США считали, что всегда смогут защитить однополярный мир, передает РИА «Новости».

    После событий 11 сентября 2001 года США увязли в Афганистане и Ираке, переключились на борьбу с терроризмом и занялись Ближним Востоком, в то время как Путин реализовал свои политические планы и начал воплощать мечты о восстановлении былой славы России.

    Издание пишет, что Запад ошибся, оказав давление на своих противников, не расставив гибкие приоритеты, и недооценил Россию, в итоге оказался «застигнут врасплох» Путиным.

    Ранее Владимир Путин заявлял, что в мире на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок.

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    28 июня 2024, 22:06 • Новости дня
    Эксперт: Российские РСМД могут взять на прицел север Японии и базы США на Окинаве

    Эксперт Анпилогов: Москва в ответ на действия Вашингтона может создать ракетную угрозу Японии и базам США

    Эксперт: Российские РСМД могут взять на прицел север Японии и базы США на Окинаве
    @ Ситников Николай/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В ответ на размещение США ракет Typhon на Филиппинах Россия может возобновить производство ракет средней и меньшей дальности и разместить их в Белоруссии или Северной Корее. Так Москва сможет создать угрозу для корневой территории Европы, а также для военных баз США на Окинаве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно начать производство и размещение ракет средней и малой дальности.

    «Вероятно, заявление Путина – это ответ на приближение НАТО к нашим границам, а триггером могло стать размещение американцами комплексов Typhon на Филиппинах. С этого местоположения США могут накрыть, например, Тайваньский пролив или даже провинцию Фуцзянь. И тогда становится понятным, почему США выходили из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Они могут выдать своим «прокси-силам» на Филиппинах, в Южной Корее и в Японии такого рода ракеты и использовать их для шантажа Китая и других стран», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «С другой стороны, до недавнего времени между Москвой и Вашингтоном существовал консенсус, который заключался в нашем решении не размещать РСМД в Европе. И это – несмотря на выход США из договора. Но сейчас Путин был вынужден сделать такое заявление, ведь где гарантии, что завтра США не разместят те же комплексы Typhon в Прибалтике?» – добавил эксперт.

    «При этом с нашей стороны принято оптимальное решение, которое оставляет окно возможностей для возобновления диалога с США. Потому что производство РСМД не означает их развертывание, снабжение специальными боевыми частями и тем более постановку на боевое дежурство. Но новый диалог, конечно, не пойдет по старым сценариям. Москва будет учитывать размещение и ракет США в Юго-Восточной Азии, и наличие у них таких комплексов, как Typhon, которые должны быть учтены в структуре будущего договора», – заметил аналитик.

    «Возврат к структуре взаимного доверия в рамках новой итерации ДРСМД будет крайне нетривиальным. США перебросили на Филиппины Typhon в течение суток. И Россия будет принимать это во внимание в контексте европейских стран. Для симметричного ответа нам теоретически можно использовать позиционные районы, например, в Белоруссии. Но для этого нужно будет принимать отдельное соглашение между сторонами», – добавил собеседник.

    «Возможно, нам придется размещать РСМД и в Европейской части России, чтобы создать угрозу для корневой территории Европы – для Берлина, Парижа и Лондона. Нужно вернуть элиты этих стран к адекватному пониманию структуры безопасности. Напомнить им, что Европа – это вообще-то небольшой полуостров Евразии, который может простреливаться просто на раз-два», – констатировал спикер.

    «Что касается собственно производства РСМД, то Россия никогда не признавала у себя их наличие. Но есть одно но. Для создания РСМД из ныне существующих ракет нужно просто изменить весовой баланс, увеличив топливный бак – цилиндрическую конструкцию внутри ракеты. Затем уменьшить головную часть, заменив ее на специальную. Это мы можем сделать в течение месяца-двух», – рассказал специалист.

    «А в случае эскалации мы можем теперь по новому договору о сотрудничестве и взаимовыручке использовать для размещения РСМД территорию КНДР. В этом случае мы возьмем на прицел не только северные острова Японии, но даже военные базы США на Окинаве. В КНДР горная местность, что создает гораздо большую возможность маскировки для наших ракет, их будет труднее поразить. Кроме того, тут нельзя не учитывать и мощнейший фактор Китая, который никогда не являлся участником ДРСМД. Поэтому Пекин может очень быстро получить РСМД, очень похожие на российские, скажем так», – резюмировал Анпилогов.

    В пятницу президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поднял вопрос о дальнейших шагах Москвы в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, сообщает Кремль. Он напомнил, что несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и объявили о том, что они будут производить такие ракетные системы.

    «Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока США не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира. Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет», – отметил политик.

    «В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать», – подчеркнул Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США перебросили на Филиппины армейские системы Typhon, способные запускать не только крылатые ракеты Tomahawk, но и многоцелевые ракеты Standard SM-6. Тогда же говорилось о намерении США разместить РСМД на Гуаме. В этой связи замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил: такие действия США могут иметь необратимый характер, поскольку американцы хотят «обзавестись потенциалом и использовать его в рамках концепции так называемого двойного сдерживания».

    Тогда же Рябков допустил пересмотр Россией объявленного ранее моратория на размещение РСМД. Однако замминистра выразил пожелание, чтобы все «обошлось без дальнейшего наращивания потенциала», который, по его словам, США упорно создавали в последние годы. В противном случае Москва ответит «двойным противодействием».

    ДРСМД, подписанный СССР и США в 1987 году, запрещал двух странам производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности и распространялся на ракеты с обычным и ядерным зарядом.

    Весной 1991-го договор был выполнен полностью. Советская сторона ликвидировала 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США – 859. В феврале 2019 года США объявили о приостановке действия договора, а в августе того же года официально вышли из него.

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    28 июня 2024, 18:27 • Новости дня
    Путин дал прогноз по росту ВВП в первом полугодии 2024 года

    Путин спрогнозировал рост ВВП России до 5% в первом полугодии 2024 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская экономика развивается, несмотря на санкции, рост ВВП в первом полугодии этого года ожидается на уровне выше 5% ВВП, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, которую провел по видеосвязи.

    Российский лидер отметил полученный благодаря активности российских предпринимателей результат. «По прошлому году 3,6% роста [ВВП], за первое полугодие этого года – свыше пяти будет, первый квартал был 5,4%», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что темпы роста экономики России превышают среднемировые, в основном этот рост обеспечивается несырьевыми отраслями.

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    1 июля 2024, 12:55 • Новости дня
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона открыта для любого диалога по украинской тематике, в том числе с участием посредников, но при условии достижения своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва к переговорам с Киевом через посредников, напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности для любого общения и диалога для достижения своих целей, передает ТАСС.

    Глава российского государства сохраняет «эту открытость, он об этом говорил неоднократно», подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что видит возможную модель переговоров с Россией в формате трехстороннего соглашения, как это было в ходе зерновой сделки.

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    1 июля 2024, 12:23 • Новости дня
    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На украинского журналиста Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина

    На Дмитрия Гордона завели дело из-за призывов к убийству Путина
    @ Николай Петров/БелТА/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело на украинского журналиста Дмитрия Гордона (находится в списке террористов и экстремистов) завели в том числе из-за его призывов к убийству президента России Владимира Путина, сообщили во 2-м Западном окружном военном суде, где идет заочный процесс.

    Гордон испытывает «ненависть» к Путину и крайне негативно оценивает СВО, у него возник умысел на призывы к устранению российского президента, говорится в тексте обвинительного заключения, передает ТАСС.

    Гордон публиковал видео с призывами к убийству Путина из мести за государственную или общественную деятельность. Прокурор отметил, что в видео также есть призывы к гражданской войне в России и убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Кроме того, Гордон опубликовал видео с недостоверными сведениями о действиях российских военных в ходе СВО, там он призвал президента США Джо Байдена нанести ядерный удар по России.

    В январе 2024 года Гордона повторно объявило в розыск российское МВД.

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    28 июня 2024, 18:21 • Новости дня
    Путин счел недостаточным количество женщин-руководителей в России
    Путин счел недостаточным количество женщин-руководителей в России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число женщин, занимающих руководящие должности в России, является недостаточным, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС по видеосвязи.

    «Количество женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточное. Но было бы ошибкой делать так, как это делается в некоторых странах, – отбирать по гендерному принципу на определенные должности. Нужно отбирать прежде всего людей по личным и деловым качествам», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин в пятницу по видеосвязи встретился с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС и поздравил их с окончанием обучения.

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    29 июня 2024, 11:43 • Новости дня
    Песков рассказал об адаптации подаренных Путину Ким Чем Ыном собак

    Представитель Кремля Песков рассказал об адаптации подаренных Путину Ким Чем Ыном собак

    Tекст: Александра Юдина

    Две собаки редкой породы пхунсан, которых лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту Владимиру Путину, адаптируются в Москве, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, по приезду собаки прошли ли необходимые процедуры, передает ТАСС.

    Бывший руководитель протокола Кремля Владимир Шевченко указал, что животные в качестве подарка на уровне лидеров стран являются, как правило, признаком дружественного шага. Он напомнил, что Путин очень любит собак.

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    29 июня 2024, 00:11 • Новости дня
    Путин поздравил российских корабелов с профессиональным праздником
    Путин поздравил российских корабелов с профессиональным праздником
    @ kremlin.ru

    Tекст: Максим Попов

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником.

    По словам Путина, российские верфи и конструкторские бюро обладают мощным производственным и кадровым потенциалом, который позволяет создавать современные боевые корабли и гражданские суда, говорится на сайте Кремля.

    Президент подчеркнул, что во многом благодаря корабелам осваиваются новые международные логистические маршруты, развивается речное и паромное сообщение, важное для наших регионов. Со стапелей сходят не имеющие аналогов в мире атомные ледоколы, которые играют огромную роль в хозяйственном освоении Арктики, служат развитию Северного морского пути, говорится в поздравлении.

    Напомним, накануне Путин призвал создать в судостроении привлекательные условия труда и повысить сотрудникам отрасли заработную плату.


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    28 июня 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию вокруг ДРСМД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, его темой стала ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

    Глава государства обсудил с членами Совбеза шаги России в отношении развертывания ракет средней и меньшей дальности, передает ТАСС.

    «Мы с вами сегодня рассмотрим вопрос о дальнейших шагах РФ в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», – указал Путин.

    В пятницу Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом.

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    28 июня 2024, 18:07 • Новости дня
    Путин призвал не откладывать на потом решение в новых регионах социальных вопросов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение вопросов безопасности является главным для Новороссии и Донбасса, но откладывать на потом решение социальных вопросов невозможно, необходимо решать их сейчас, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, которую провел по видеосвязи.

    «Конечно, главное сегодня для Донбасса в целом, для Новороссии – это решение вопросов безопасности. Но, как мы хорошо знаем, ребята наши на линии боевого соприкосновения делают все для того, чтобы решить эту важнейшую задачу. Но откладывать на потом решение социальных, экономических вопросов, развития экономики региона абсолютно невозможно, нецелесообразно. Нужно решать эти вопросы сейчас», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что условия жизни в Донбассе и Новороссии изменятся к лучшему, новые регионы в составе России будут развиваться и подниматься на ноги.

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    28 июня 2024, 18:42 • Новости дня
    Путин: Уровень жизни в новых регионах должен соответствовать общероссийскому

    Tекст: Валерия Городецкая

    Луганская народная республика является неотъемлемой частью России и уровень жизни там и в других новых регионах должен соответствовать общероссийскому, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с выпускниками «школы губернаторов».

    «Луганская народная республика, как и все исторические территории России – неотъемлемая часть Российской Федерации. Уровень жизни людей на этих территориях должен в полном смысле, по всем направлениям соответствовать уровню жизни и возможностям на территории всей России», – приводит РИА «Новости» слова президента.

    Глава государства признал, что это непростая задача, но реализуемая. Путин добавил, что всегда готов помочь властям ЛНР.

    «Здесь уж я без всяких шуток и без всякой иронии говорю, что я всегда в вашем распоряжении. Пожалуйста, формулируйте задачи, решайте их на той базе, которая имеется. Если этого недостаточно, будем вам помогать и будем вас поддерживать», – отметил он.

    Ранее Путин призвал не откладывать на потом решение в новых регионах социальных вопросов.

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    1 июля 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков: Россия не раскроет детали размещения РСМД

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не собирается анонсировать детальные критерии размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Вряд ли Москва анонсирует детальную информацию о том, в каких регионах появятся ракеты РСМД в ответ на действия Вашингтона, сказал Песков, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин поднимает эту тему, соответственно, «по мере того как будет продвигаться процесс с производством и так далее, какая-то информация будет доступна».

    Ранее Путин заявлял, что Россию беспокоит размещение американских РСМД в различных регионах мира, на это требуется соответствующая реакция.

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    1 июля 2024, 12:29 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Минобрнауки Фальковым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник у президента России Владимира Путина запланирована встреча с министром образования и науки Валерием Фальковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Фальков выступит в Кремле с докладом у Путина, образование – это та сфера, которой президент уделяет повышенное внимание, добавил Песков, передает ТАСС.

    Также 1 июля глава государства посвятит подготовке предстоящему на этой неделе саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Астане.

    Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились лично пообщаться на саммите ШОС.

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