  • Новость часаГруппировка «Запад» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ
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    Эстонию сделали тараном по воровству российских активов
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    Орбан раскрыл «гениальный план» Запада получить богатства России
    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией
    Медведев призвал «говнюка» Шольца «встать на колени и покаяться»
    Группировка «Запад» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ
    Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия
    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы
    На бывшего мэра Купянска совершено покушение в Белгородской области
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинство цивилизованным быть не может

    СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.

    27 комментариев
    Александр Носович Александр Носович В конфликте России и Запада все меньше НАТО

    Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придется воевать. Хорошая новость: это не будет третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.

    3 комментария
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Планете нужна страховка от поджигателей из НАТО

    Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будет пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.

    9 комментариев
    9 июня 2024, 15:03 • Новости дня

    Лавров назвал ложью заявления Франции об отсутствии на Украине французских инструкторов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявления Парижа о том, что на Украине нет французских инструкторов – ложь, и во Франции это знают, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Он призвал обратить внимание, как «завибрировали наши французские коллеги», а премьер-министр вдруг стал говорить, что на Украине нет инструкторов.

    «Это неправда. И они это знают», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

    8 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины

    Канцлер Германии Шольц заявил, что Путин не сможет поставить Украину на колени

    Шольц обратился к Путину с призывом признать силу Украины
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.

    Канцлер заявил, что Украину не заставят сдаться и поставить на колени, и Путин должен признать это. По его словам, Германия и Запад неустанно работают ради справедливого мира для Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее в Германии призвали Шольца объяснить разрешение на удары по России немецким оружием.

    Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Россия никому не угрожает, поскольку это является моветоном.

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    9 июня 2024, 00:16 • Новости дня
    Медведев призвал «говнюка» Шольца «встать на колени и покаяться»
    Медведев призвал «говнюка» Шольца «встать на колени и покаяться»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия должна признать силу Украины.

    Медведев заявил в Telegram, что Украина стала чем-то вроде «доминиона, который прямо управляется США и странами НАТО», они содержат Украину и предоставляют ей «самые смертоносные виды вооружений». При этом протесты украинского населения игнорируются.

    Медведев указал на «безумную фонтанирующую коррупцию», «тотальное расхищение кликой Зеленского западной помощи», на «умирающий» украинский народ, «половина которого живет в России и в Европе».

    Он считает, что «говнюку» Шольцу нужно «просто встать на колени и покаяться перед украинцами» за ложь о «неизбежной «перемоге», за «возрождение нацизма в форме бандеровщины», «неописуемую бездарность управления». Кроме того, Медведев подчеркнул, что украинцев бросили «на истребление».

    При этом в Германии принесли в жертву «благополучие немцев», а СДПГ столкнулась с «исторической утратой доверия». «Вилли Брандт и Гельмут Шмидт перевернулись много раз в своих могилах», – заявил Медведев. При этом он несколько раз резко высказался о самом Шольце.

    Напомним, Шольц в видеообращении потребовал от президента России Владимира Путина признать, что Украина не будет поставлена на колени.

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    8 июня 2024, 20:32 • Новости дня
    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Премьер Словакии Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел голосовать на костылах на выборах в Европарламент. Он осудил согласие Запада на удары по России, и пообещал не втягивать Словакию в «военные авантюры» Запада, следует из его сообщения в соцсети.

    Фицо написал в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что согласие США и других западных стран на удары полученным оружием по территории России говорит об их желании «не мира, а эскалации», передает ТАСС.

    Он пообещал, что не будет втягивать Словакию в военные авантюры, и будет делать все, чтобы миру был отдан приоритет над войной.

    Ранее Фицо выразил обеспокоенность ущемлением права на выражение отличного от официального мнения на укранинскую проблему в Европейском союзе.

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    8 июня 2024, 21:21 • Новости дня
    Опубликовано видео «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами

    Опубликованы кадры «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор БПЛA ZALA снял, как украинский Як-52 с пулеметчиками на борту, вылетел для перехвата российского дрона над Николаевской областью, сообщает «Военный Осведомитель».

    В Сети распространяются кадры, снятые оператором российского разведывательного беспилотника, на которых летчик ВСУ на самолете Як-52 охотится за российским дроном.

    Сам борт не несет вооружения, а роль стрелка играет сидящий на месте летчика-инструктора, отмечает «Военный Осведомитель».

    Ранее было опубликовано видео «безумной дуэли» российского БТР с десантом и Bradley ВСУ в ДНР.

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    9 июня 2024, 01:28 • Новости дня
    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией

    Министр обороны Австрии Таннер сочла отмену Западом части ограничений на удары ВСУ по России пересечением красной линии

    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение США, Германии и Франции снять часть ограничений на украинские удары западным оружием по территории России является пересечением красной линии, заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

    В связи с этим Таннер обрадовалась разъяснению со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не собирается направлять войска на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Die Presse.

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

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    9 июня 2024, 02:22 • Новости дня
    Хирург пожертвовал жизнью для спасения от дрона ВСУ прооперированных военных

    Председатель фонда «Защитники Отечества» Цивилева рассказала о спасении хирургом военных от дрона ВСУ ценой своей жизни

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военно-полевой хирург пожертвовал собой, чтобы спасти прооперированных им спецназовцев от украинского беспилотника, сообщила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Цивилева отметила на ПМЭФ, что в число задач фонда входит увековечивание памяти героев специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Она рассказала «последнюю историю, которая как-то особо потрясла» ее. Военно-полевой хирург прооперировал семь спецназовцев. Военные «лежали в медицинской палатке», когда появился беспилотник вооруженных сил Украины. Тогда «хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь», закрыл «своим телом вход в эту палатку». В результате хирург погиб, но военные оказались спасены.

    В марте президент России Владимир Путин позитивно оценил работу фонда «Защитники Отечества».

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    8 июня 2024, 20:21 • Новости дня
    На Украине впервые назначено максимальное наказание за уклонение от армии

    Суд в Киеве впервые назначил максимальное наказание за уклонение от армии

    Tекст: Вера Басилая

    Оболонский районный суд Киева впервые приговорил мужчину, который обвинялся в уклонении от мобилизации, к максимальному сроку в колонии по соответствующей статье, сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на данные реестра судебных решений.

    Уточняется, что он получил максимальное наказание – пять лет колонии по соответствующей статье. Издание пишет, что судья отклонил ходатайство прокурора об условном сроке. Он посчитал действия уклониста «особо опасными» для общества, передает RT.

    Обвиняемый раскаялся, и заявил, что уклонился от службы из-за родственников и жены, проживающих в России.

    Ранее появились первые погибшие среди уклонистов, которые пытались пересечь границу, попав на заминированные берега реки Тисы.

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    8 июня 2024, 21:09 • Новости дня
    На бывшего мэра Купянска совершено покушение в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Старом Осколе Белгородской области совершено нападение на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору, он находится в критическом состоянии в Москве, сообщили в ГУР Минобороны Украины.

    Ответственность за покушение на пророссийского бывшего мэра взяла на себя разведка Украины, Мацегору после ранения госпитализировали в Москву, его состояние оценивается как критическое, пишет РБК.

    Telegram-канал Mash пишет, что в политика стреляли.

    До недавнего времени Геннадий Мацегора работал директором ФОК «Георгиевский».

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    9 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Додон назвал условия для нападения Украины на Приднестровье

    Додон заявил, что принадлежность к Молдавии спасла Приднестровье от Украины

    Додон назвал условия для нападения Украины на Приднестровье
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Если продолжится продвижение российских войск, Украина может открыть второй фронт в Приднестровье, но произойдет это только с согласия властей Молдавии, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

    «Мы призывали и призываем президента: если на нее кто-то давит, западники, лучше Майя Санду пусть уйдет с должности, чем развязывать войну», – заявил Додон на полях ПМЭФ

    Он выразил уверенность, что «у Приднестровья будущее может быть только в составе» Молдавии, это должен быть регион «с особым статусом». Будь Приднестровье независимым, сказал Додон, «Украина бы давно их «накрыла» в условиях происходящего в этой стране», передает ТАСС.

    По мнению Додона, от нападения Украины Приднестровье спасло «только то, что они являются частью Молдовы де-юре». Как полагает Додон, даже Санду не собирается пока решать вопрос «военным путем». При этом существуют риски «дестабилизации» со стороны Киева при «молчаливом согласии Кишинева».

    Напомним, Додон считает, что Санду и ее кураторы готовят страну к войне. Додон выразил надежду, что «до президентских выборов ничего не произойдет», а новый лидер страны станет «гарантией мира».

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    8 июня 2024, 23:27 • Новости дня
    Украина захотела собрать коалицию для информационных атак на Россию

    Глава нацсовета Украины по телевидению Герасимьюк заявила о необходимости создать коалицию для информационных атак на Россию

    Украина захотела собрать коалицию для информационных атак на Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украина считает, что нужно создать коалицию стран для информационных атак на Россию, заявила глава украинского нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк.

    Герасимьюк утверждает, что Россия устраивается взломы телевещания как на Украине, так и в европейских государствах. В связи с этим Киев предлагает «создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись» атакам. «Мы теперь вместе будем атаковать россиян», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Герасимьюк не пояснила, как именно Украина и союзники, по замыслу Киева, должны будут осуществлять свои атаки на Россию, идет ли речь о взломах теле- и радиоэфира или же о прямых хакерских атаках на цифровую инфраструктуру.

    Во вторник украинские СМИ сообщили, что одесские радиостанции взломали, после чего включили там российские патриотические песни.

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    9 июня 2024, 01:56 • Новости дня
    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы

    Байден и Макрон решили продолжать работу по передаче Украине доходов от замороженных российских активов

    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России, говорится в документе, принятом по итогам визита Байдена во Францию.

    В принятой «дорожной карте» уточняется, что речь идет об использовании доходов «на благо Украины», при этом действовать ЕС и G7 намерены в рамках международного и национального права, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов Украине.

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    9 июня 2024, 02:50 • Новости дня
    В правоохранительных органах России подтвердили покушение на экс-мэра Купянска

    Источник в правоохранительных органах подтвердил покушение на экс-мэра Купянска в Белгородской области

    В правоохранительных органах России подтвердили покушение на экс-мэра Купянска

    Tекст: Антон Антонов

    Источник в правоохранительных органах России подтвердил, что на бывшего мэра Купянска (Харьковская область) Геннадия Мацегору действительно совершено покушение в Белгородской области.

    На вопрос о том, пытались ли Мацегору убить у его дома в Старом Осколе, источник ответил: «Подтверждаю». При этом в интересах следствия он не стал сообщать дополнительную информацию, передает РИА «Новости».

    Напомним, о покушении заявляло ГУР Минобороны Украины. Сообщалось, что Мацегору госпитализировали в Москву в критическом состоянии. На Украине Мацегору обвиняют в госизмене за поддержку российских сил. Он рассказывал, что СБУ задержали его дочь и угрожали ей.

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    8 июня 2024, 21:35 • Новости дня
    ВСУ обстреляли из артиллерии центр Энергодара

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии центр Энергодара в районе городской администрации, данных о пострадавших нет, сообщили в мэрии города.

    В сообщении в Telegram-канале мэрии Энергодара, говорится, что удар был нанесен по центру города, в районе городской администрации. Информации о разрушениях и пострадавших уточняется.

    Ранее сообщалось, что в результате украинских ударов по селу Садовое в Херсонской области погибли 22 человека, в том числе ребенок.

    В Херсонской области объявлен двухдневный траур.

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    9 июня 2024, 05:55 • Новости дня
    Мединский захотел отправить свой учебник истории всем сотрудникам СБУ

    Мединский «с большим воодушевлением» узнал об обвинениях со стороны СБУ из-за участия в составлении учебника истории

    Мединский захотел отправить свой учебник истории всем сотрудникам СБУ
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что «с большим воодушевлением» относится к решению СБУ завести против него уголовное дело за участие в составлении учебника истории.

    Как заявил Мединский, его радует, что в СБУ «читают учебники по истории». По его словам, такое чтение значительно «повысит образовательный уровень» ведомства. Он полагает, что вместе с ректором МГИМО МИД России Анатолией Торкуновым и руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном «многого добились в деле исторического просвещения». Мединский сказал, что «с удовольствием направил бы всем сотрудникам СБУ наши учебники», это позволило бы изменить их жизнь «к лучшему», передает РИА «Новости».

    Напомним, Мединский, Торкунов и Чубарьян выступили соавторами учебника по истории России для 11-х классов. СБУ обвинила Мединского и Торкунова в искажении украинской истории.


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    9 июня 2024, 11:17 • Новости дня
    Обран рассказал, от чего зависит мир на Украине
    Обран рассказал, от чего зависит мир на Украине
    @ Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Урегулирование украинского конфликта зависит от победы миролюбивых сил на выборах в Европарламент и на выборах президента США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на избирательном участке после голосования на выборах в ЕП.

    По его словам, достичь мира на Украине можно в два шага. Сейчас основной темой выборов в Европарламент во всех странах ЕС стал вопрос о мире и войне, передает ТАСС.

    Второй шаг – это президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре. Если победа будет за миролюбивыми людьми, то на Украине может быть восстановлен мир.

    Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине дошел до опасного уровня, Запад подошел к точке невозврата.

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