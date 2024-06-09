СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.27 комментариев
Лавров назвал ложью заявления Франции об отсутствии на Украине французских инструкторов
Заявления Парижа о том, что на Украине нет французских инструкторов – ложь, и во Франции это знают, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он призвал обратить внимание, как «завибрировали наши французские коллеги», а премьер-министр вдруг стал говорить, что на Украине нет инструкторов.
«Это неправда. И они это знают», – передает слова Лаврова РИА «Новости».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.