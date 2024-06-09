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В Азербайджане два пограничника погибли от удара молнии
На территории пограничного отряда «Лянкяран» Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) от удара молнии погибли два военнослужащих, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пишет Sputnik со ссылкой на пресс-службу, Майор Бахыш Бахышлы и рядовой Али Нагиев несли службу по охране границы, когда в них попала молния. Отмечается, что в результате разряда молнии оба военнослужащих скончались, передает РИА «Новости».
В ведомстве уже начато расследование инцидента. В ГПС выразили свои глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
Ранее сообщалось, что в Балашихе в мужчину попала молния, он умер от полученных травм.