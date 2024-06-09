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Израильская полиция применила водометы для разгона демонстрантов в Тель-Авиве
Против демонстрантов в Тель-Авиве применили водометы и задействовали конную полицию
В Тель-Авиве состоялась акция протеста против правительства и в поддержку освобождения заложников в секторе Газа, против демонстрантов применили водометы и задействовали конную полицию.
Тысячи активистов вышли на улицы, требуя досрочных выборов и сделки по освобождению израильских заложников в секторе Газа. Акция была согласована и прошла у комплекса правительственных зданий, передает РИА «Новости».
Однако после ее завершения часть демонстрантов двинулись в сторону полицейских заграждений, которые должны были предотвратить попытки толпы перекрыть центральное шоссе. Полиция потребовала разойтись, но активисты не подчинились, произошли столкновения. Задержаны десять человек.
Напомним, в партии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» считают, что роспуск правительства станет наградой для палестинского движения ХАМАС, подчинением международному давлению и ударит по усилиям по освобождению заложников.