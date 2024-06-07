До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.11 комментариев
Путин счел во многом ошибочной приватизацию в 1990-е годы
Приватизация в 1990-е годы в России была во многом ошибочной, однако это не имело криминального характера, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Не думаю, что это целенаправленно делалось с какими-то криминальными целями, да, во много это было ошибочно, это было основано на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения, которые говорили о том, что нужно приватизировать все, что угодно, как можно быстрее, и не важно за что, хоть за 1 доллар», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что пересмотра приватизации нет, бизнес изымают только при ущербе безопасности России.