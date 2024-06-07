Путин счел во многом ошибочной приватизацию в 1990-е годы

Tекст: Дарья Григоренко

«Не думаю, что это целенаправленно делалось с какими-то криминальными целями, да, во много это было ошибочно, это было основано на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения, которые говорили о том, что нужно приватизировать все, что угодно, как можно быстрее, и не важно за что, хоть за 1 доллар», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

Ранее Путин заявил, что пересмотра приватизации нет, бизнес изымают только при ущербе безопасности России.