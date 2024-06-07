До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.0 комментариев
Риттер: В США нападают на людей за попытку говорить правду о России
Экс-сотрудник ЦРУ Риттер рассказал о нападках властей за попытку говорить правду о России
Американские власти нападают на людей за попытку говорить правду о России, заявил по видеосвязи экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер, которого не выпустили из США для участия в Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, правительства целенаправленного насаждают образ «российского врага» в глазах общественности США и Евросоюза. Для этого они используют не только СМИ, но и дипломатические, экономические, а также военные ресурсы.
«Думаю, многие из тех, кто сидит с вами на сцене, понимают, о чем я говорю. И тот факт, что меня сейчас нет рядом, подчеркивает реальность того, о чем я говорю», – сказал он.
По словам Риттера, люди, которые стремятся говорить правду о России, подвергаются нападкам. «Им не дают слова и сознательно пытаются очернить», – приводит слова экс-разведчика ТАСС.
Как сообщалось ранее, Риттер пообещал вопреки препонам со стороны США принять участие в сессии ПМЭФ.