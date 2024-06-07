7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.3 комментария
Один из богатейших бизнесменов Польши найден мертвым
RMF FM: Один из богатейших бизнесменов Польши Ежи Кжановский найден мертвым
Спасатели Подкарпатского воеводства в ночь на 7 июня нашли на юго-востоке Польши тело долларового мультимиллионера Ежи Кжановского, совладельца крупнейшей в стране компании по производству мебели Nowy Styl.
Накануне после полудня полицейских после уведомили об исчезновении 54-летнего жителя (общины) Кросценко-Выжне. Гачали поиски, которые продлились до 1.00 7 июня по местному времени (2.00 по Москве). В итоге спасатели нашли тело мужчины, сообщил радиостанции RMF FM представитель полиции города Кросно Павел Бучиньский, передает ТАСС.
Позднее он подтвердил личность умершего, которым оказался мультимиллионер Ежи Кжановский. Согласно решению прокурора тело передано для вскрытия. Точная причина смерти бизнесмена пока не установлена.
Ежи Кжановский с братом Адамом в 1992 году основал компанию Nowy Styl, позиционирующуюся как «один из европейских лидеров по производству мебели», она реализует продукцию в 70 странах мира, в том числе России. В 2023 году фирма получила от продаж 310 млн евро доходов.
На сегодня состояние братьев Кжановских оценивается в 1,2 млрд злотых (порядка 300 млн долларов), они находятся на 57-м месте в списке богатейших поляков по версии Forbes.