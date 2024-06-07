Российским пользователям Сети предложили выбрать героев Рунета

Tекст: Максим Попов

Как отметил председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий, депутат Госдумы Антон Горелкин, «Герои Рунета» – это не очередная премия для блогеров и сайтов, а настоящее исследование состояния интернет-сообщества. В этом году определять лауреатов смогут все пользователи Сети. Для этого на сайте премии будет запущен механизм народного голосования: любой желающий сможет внести свою кандидатуру, а также проголосовать за понравившегося участника.

Со своей стороны гендиректор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский отметил, что очень важно сохранить процедуру народного голосования, потому что она подчеркивает демократический принцип выбора. «Мы рассчитываем, что экспертный совет выберет те кандидатуры, которые соответствуют наиболее актуальным направлениям, где необходимо качественное развитие. Одна из важнейших целей премии – не только констатировать понятные факты, но еще и открывать массовой аудитории новые имена», – сказал он.



Подробнее о результатах исследования российских и зарубежных интернет-платформ рассказал вице-президент АКАР, исполнительный директор Российской академии рекламы Валентин Смоляков. По его словам, исследование было проведено еще в прошлом году, и уже тогда было понятно, что российские соцсети динамично развиваются. Они быстро захватывают аудиторию и выдавливают других участников рынка. На сегодняшний лидирующие позиции занимают «Яндекс», Telegram, «ВКонтакте», «Дзен» и Mail.ru. Из зарубежных остались только YouTube и TikTok, сказал он.



Кроме того, Смоляков отметил активный переход блогеров в российские социальные сети и динамичное развитие рекламных кабинетов, говорится в материалах, поступивших в распоряжение редакции.

