7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.3 комментария
Убит зампредседателя движения «Зов народа» Еговцев
Заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев убит минувшей ночью в Московской области, рядом со своим домом, сообщили представители движения.
Начато следствие, передает ТАСС.
Деятельность общественной организации «Зов народа», как сказано в описании движения в социальных сетях, направлена на сохранение культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.
Представители движения писали публичные доносы и обращения в адрес надзорных ведомств с просьбой проверить высказывания различных деятелей на предмет того, не занимаются ли они дискредитацией ВС России. В том числе такие обращения поступали в отношении высказываний иноагента Максима Галкина*, блогера Анастасии Ивлеевой, участников группы «Би-2».
* Признан(а) в РФ иностранным агентом