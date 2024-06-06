Глава ФНС рассказал о совершенствовании налоговой системы

Глава ФНС на ПМЭФ рассказал о совершенствовании налоговой системы

Как отметили участники, в основе работы по обновлению налогового законодательства лежат справедливость, сбалансированность и стабильность. В обсуждении приняли участие не только представители законодательной и исполнительной власти, но и экономисты, социологи и бизнес-объединения. Поправки только внесены в Госдуму, и ко второму чтению ожидается немало предложений. Однако, как отметил министр финансов Антон Силуанов, справедливое перераспределение – основной лейтмотив принимаемых изменений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Конечно, какие-то настройки и предложения будут, но что могу сказать: сколько соберем – столько и отдадим. Нет предложений в кубышку сохранить, все что соберем, сбалансированно отдадим. Но если кто сегодня еще как-то пытается уйти от уплаты налогов, найти лазейки, то от нас будут предложения, как на это реагировать, чтобы был сбалансированный подход с точки зрения конкуренции на рынке», – заявил министр финансов.

Предыдущий масштабный пересмотр налоговых ставок был в конце 90-х годов, напомнил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. С тех пор ситуация изменилась. Налоговая служба стала более автоматизирована, да и общество изменило свое отношение к уплате налогов.

«Все, кто выступали от бизнеса – крупного, среднего, мелкого, в принципе говорили о том, что это повышение не нарушает конкурентности нашего налогообложения в сравнении с соседними странами, я уж не говорю про страны Запада, где ставки подоходного налога и налога на прибыль существенно выше. То есть мы не теряем конкурентоспособности. Это важный элемент сбалансированности. Повышение налогов компенсируется существенными льготами для тех, кто в этом нуждается, если говорить о подоходном налоге. Важна прозрачность. Мы видим, на что пойдут налоги, это тоже определённый момент сбалансированности», – сказал он.

Самая чувствительная часть бизнеса – это малый и микробизнес, который всегда остро реагирует на любые изменения. Именно поэтому при разработке налоговых поправок, важно было сохранить неизменность условий работы для этой категории, добавил президент ОПОРЫ РОССИИ Александр Калинин: «Мы видим, что правительство пошло по пути: если где-то у кого-то будет больше изыматься, эта же сумма во многом дается другим. Принципиальная позиция ОПОРЫ РОССИИ: чтобы для микробизнеса параметры не менялись. Мы были услышаны. Речь идет о тех, у кого пороги 60 млн рублей. Это касается 6,2 млн налогоплательщиков, для 97% МСП параметры не поменялись».

Предложения, которые сейчас внесены в Госдуму, были тщательно обсуждены заинтересованными сторонами, в частности, отмена необходимости подавать специальную декларацию в рамках амнистии, рассказал глава ФНС России Даниил Егоров. «Достаточно активными действиями показать, что ты на том режиме, которому соответствуешь. И это не однотактовое действие: вот с 1 января 2025 года ты перешел и больше шанса нет. Есть вторая возможность. Если налоговая видит, что у тебя искажения, у тебя есть возможность уточиться и амнистироваться, но тогда придется уточниться за один год», – сказал он.

Налоговые поправки также содержат механизм, который позволяет менять ставку НДПИ в зависимости от ситуации на рынке. По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, такой подход позволит более гибко изымать сверхдоходы и при этом стимулировать инвестирование, что важно для добывающих отраслей. «Важно, чтобы эти параметры оставляли возможность для расширенного инвестирования в эти отрасли, относительно которых мы привыкли рассуждать как о сверхприбыльных, а они входят в другую часть суперцикла, в период снижения цен. Не все там будет просто, и мы в какой-то момент должны быть готовы обнулить НДПИ, чтобы не сократить объем производства», – отметил министр.