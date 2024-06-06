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В Останкинскую телебашню минувшей ночью попало семь молний
В Останкинскую телебашню в ночь на 6 июня попало семь молний
Как сообщает пресс-служба РТРС, гроза бушевала над Москвой в ночь на 6 июня. За это время в шпиль Останкинской телебашни попало семь молний. Максимальная скорость ветра на высоте 201 метра достигала 16,2 м/с, а на 305 метрах – 16,1 м/с.
Несмотря на грозу и удары молний, Останкинская телебашня работала в штатном режиме. Система молниезащиты телебашни успешно справилась со своей задачей, безопасность людей и оборудования не была нарушена, передает ТАСС.
«Для строительных конструкций высотного сооружения молнии не представляют большой опасности», – подчеркнули в пресс-службе РТРС.
Также сообщается, что удары молний не повлияли на теле- и радиовещание.