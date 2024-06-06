Послу Египта в США «задали жару» после попытки восстановить мир в секторе Газа

Tекст: Максим Попов

В мае палестинское движение ХАМАС объявило, что согласилось на предложенные Египтом условия перемирия в секторе Газа, которое предполагало полное прекращение огня и обмен израильских заложников на палестинских заключенных в течение 42 дней. Позднее портал Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщил, что правительство Израиля было удивлено заявлением ХАМАС и выразило свое недоумение по поводу того, что Египет обратился к боевикам без согласования с Тель-Авивом, передает ТАСС.

Как отметил Axios, в прошлом месяце послу Египта в США Мотазу Захрану «задали жару» в Палате представителей конгресса США по поводу неудачного предложения о прекращении огня, которое предшествовало вторжению Израиля в Рафах. Посла прямо спросили, не считает ли он, что Египет потерял авторитет из-за произошедшего. А также объяснили, что Каир мог бы сделать гораздо больше для урегулирования палестино-израильского конфликта.



Как сообщалось ранее, Россия и Египет отметили важность прекращения огня в Газе.





