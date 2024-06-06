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Послу Египта в США «задали жару» после попытки восстановить мир в секторе Газа
После того как Каир призвал ХАМАС прекратить огонь в секторе Газа без согласования с Израилем, американские власти «задали жару» послу Египта в Вашингтоне Мотазу Захрану, сообщает портал Axios.
В мае палестинское движение ХАМАС объявило, что согласилось на предложенные Египтом условия перемирия в секторе Газа, которое предполагало полное прекращение огня и обмен израильских заложников на палестинских заключенных в течение 42 дней. Позднее портал Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщил, что правительство Израиля было удивлено заявлением ХАМАС и выразило свое недоумение по поводу того, что Египет обратился к боевикам без согласования с Тель-Авивом, передает ТАСС.
Как отметил Axios, в прошлом месяце послу Египта в США Мотазу Захрану «задали жару» в Палате представителей конгресса США по поводу неудачного предложения о прекращении огня, которое предшествовало вторжению Израиля в Рафах. Посла прямо спросили, не считает ли он, что Египет потерял авторитет из-за произошедшего. А также объяснили, что Каир мог бы сделать гораздо больше для урегулирования палестино-израильского конфликта.
Как сообщалось ранее, Россия и Египет отметили важность прекращения огня в Газе.