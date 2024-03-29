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    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    6 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Режим Зеленского только на терроре и держится

    Все, что сейчас происходит на Украине, является следствием 2014 года и заложенных тогда жестоких и аморальных, проще говоря – террористических традиций.

    4 комментария
    29 марта 2024, 17:15 • Новости дня

    Россия и Египет отметили важность прекращения огня в Газе в Рамадан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Каир подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан, заявили в МИД России по итогам переговоров замглавы ведомства Михаила Богданова и посла Египта в Москве Назиха Нагари.

    Как сообщил МИД, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, акцентируя внимание на палестино-израильском конфликте, передает РИА «Новости».

    «При этом была отмечена важность принятия 25 марта Советом Безопасности ООН резолюции 2728 и необходимость безотлагательного установления режима прекращения огня в секторе Газа на время месяца Рамадан», – отметили в российском дипведомстве.

    Кроме того, в ходе переговоров были рассмотрены «некоторые практические вопросы российско-египетского взаимодействия, включая поддержание активного политического диалога», добавили в МИД.

    В понедельник СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа на месяц Рамадан. Постпред США Линда Томас-Гринфилд в ходе своего выступления сказала, что резолюция не является обязывающей. Постпред России при ООН Василий Небензя опроверг ее заявление, подчеркнув, что все резолюции СБ ООН полностью обязательны к исполнению.

    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    29 марта 2024, 09:16 • Новости дня
    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты

    Глава Минэнерго Украины Галущенко заявил о новой волне массированных атак на энергообъекты

    В Минэнерго Украины заявили о новой волне атак на энергообъекты
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украина подверглась новой волне атак на объекты генерации, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

    По его словам, массированная атака зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях, передает РИА «Новости».

    В ночь на пятницу взрывы прозвучали в Киевской области, а также в Черкасской и Днепропетровской областях Украины.

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    27 марта 2024, 08:41 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам тщательно взвешивать риски при поездках за границу
    МИД рекомендовал россиянам тщательно взвешивать риски при поездках за границу
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с участившимися случаями задержаний и арестов россиян в иностранных государствах, при планировании поездки за границу следует взвешивать все возможные риски, заявили в МИД России.

    В частности, дипведомство напомнило о недавних запретительных мерах ЕС, касающихся ввоза личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами, передает РИА «Новости».

    Также МИД сообщил о поступающих обращениях от россиян, столкнувшихся с проблемами из-за санкций.

    Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что при пересечении границы россияне «добровольно подпадают под иностранную юрисдикцию», что означает обязанность соблюдать законы страны пребывания.

    В этой связи МИД рекомендует перед поездкой ознакомиться с актуальной информацией о безопасности на сайте министерства, сайтах дипмиссий, консульского департамента и ДСКЦ МИД России.

    В МИД напомнили о мобильном приложении «Помощник за рубежом», где размещают сведения о военно-политических кризисах, террористических угрозах, эпидемиологической обстановке и других возможных вызовах безопасности для россиян.

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    29 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    В Армении запретили трансляцию программ Владимира Соловьева
    В Армении запретили трансляцию программ Владимира Соловьева
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Армении заблокировали трансляцию авторских передач Владимира Соловьева на канале «РТР-Планета», сообщил замглавы Министерства высокотехнологической промышленности республики Авет Погосян.

    По его словам, такое решение принято на основании пятой и шестой статей соглашения в сфере массовых телекоммуникаций между двумя странами, передает ТАСС.

    В частности, власти Армении заявили о наличии «постоянных нарушений» в связи с трансляцией этих передач.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее указывал на сознательные попытки Армении ухудшить отношения с Россией.

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    27 марта 2024, 17:02 • Новости дня
    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады

    Посол Мешков: Россия и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине на время Олимпиады

    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады
    @ Michael Kalyanov/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Париж не ведут обсуждений по вопросу приостановки боевых действий на Украине на время проведения Олимпийских игр, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    В эфире телеканала «Россия 24» Мешков заявил, что стороны не ведут диалог по этой теме на государственном уровне, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады.

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    28 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    В Херсонской области задержали диверсанта с американскими минами

    Силовики задержали диверсанта с двумя американскими минами в Херсонской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Херсонской области силовики задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт с помощью двух противопехотных мин американского производства, сообщают в региональном управлении ФСБ.

    Отмечается, что в Херсонской области пресекли действия гражданина жителя города Алешки (Украина) 1991 года рождения, готовящего диверсионно-террористические акты на территории области, передает РИА «Новости».

    Так, во время обыска по месту жительства подозреваемого изъято одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины американского производства M18A1 «Клеймор».

    Уточняется, что задержанный в 2022 году был завербован сотрудником ГУР МО Украины, под его руководством он прошел обучение минно-взрывному делу.

    Диверсант планировал совершить теракт в отношении представителей органов госвласти, правоохранителей и военнослужащих.

    Ранее в Белоруссии заявили о возможных диверсантах с Украины. До этого в Забайкалье в суд передали дело о 13 диверсантах.

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    29 марта 2024, 08:23 • Новости дня
    Кустурица заявил о готовности получить российское гражданство
    Кустурица заявил о готовности получить российское гражданство
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Известный своей любовью к России сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица не исключил возможности официального оформления российского гражданства.

    Имеющий гражданство Сербии и Франции режиссер заверил, что является гражданином мира, а особенно – России, передает ТАСС.

    Кроме того, Кустурица отметил, что готов сотрудничать с Россией, в частности, с сербским актером Милошем Биковичем.

    В прошлом году сербский режиссер посетил фестиваль «Александровская крепость» в Усть-Лабинске Краснодарского края, где сообщил, что планирует посетить новые регионы России.

    Также Кустурица заявил, что решил снять фильм «Лавр» на русском языке.

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    28 марта 2024, 04:53 • Новости дня
    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет

    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет и отправки на Украину немецких военных

    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет
    @ Juliane Sonntag/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять на Украину немецких военных.

    «Как глава правительства я должен взять ответственность в вопросах войны и мира, это относится и к вопросу о Taurus... Мы не будем отправлять солдат на Украину. И при каждой поставке оружия мы тщательно оцениваем, что это означает», – приводит слова Шольца ТАСС.

    Немецкий канцлер подчеркнул: он сделает «все возможное, чтобы не допустить эскалации войны...  между Россией и НАТО».

    В то же время глава правительства ФРГ напомнил, что «Германия оказывает Украине такую мощную поддержку оружием, какую не оказывает ни одна другая страна в Европе».

    «На это мы тратим свыше 28 млрд евро. Больше, чем многие другие страны вместе взятые. И будем делать это столько, сколько потребуется», – подчеркнул Шольц.

    Ранее Шольц объяснял, что для эффективного применения ракет Taurus требуется участие германских военнослужащих.

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    27 марта 2024, 00:49 • Новости дня
    В Подмосковье на трассе М2 столкнулись восемь машин

    На федеральной трассе М2 «Крым» в Подмосковье столкнулись восемь машин, есть пострадавшие

    Tекст: Денис Тельманов

    На 28-м километре автодороги М2 «Крым» в Ленинском городском округе Московской области произошло массовое ДТП с участием восьми машин.

    «В результате ДТП пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, передает РИА «Новости»

    По предварительной информации, около 21:30 грузовой автомобиль столкнулся с семью легковыми машинами, которые двигались в попутном направлении.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на данном участке трассы затруднено.

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    27 марта 2024, 06:57 • Новости дня
    Израильские военные начали разрушать бульдозерами дороги в городе Дженин

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные тяжелой техникой разрушают гражданскую инфраструктуру в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

    С помощью бульдозеров израильские силы разрушают дорожную инфраструктуру города, сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

    Помимо этого, бронетранспортер снес один из палестинских памятников.

    Отмечается, что все действия израильских военных попали на камеру.

    В ходе рейда израильских военных в Джанин и близлежащие районы погиб палестинский подросток, ранения получили еще по меньшей мере четыре человека.

    Ранее сообщалось, что израильский удар по зданию около штаба Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в лагере «Нусейрат» в секторе Газа привел к гибели 15 человек, сообщили представители здравоохранения Палестины.

    Отмечается, что спасательные работы продолжаются, пострадавшие оказались под обломками трехэтажного здания.

    Также Израиль ударил по дому в центральной части сектора Газа, в результате чего погибли 36 человек, в том числе дети.

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    27 марта 2024, 23:46 • Новости дня
    Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел юга страны

    Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел юга страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные зафиксировали ракетный обстрел одного из районов страны у границы с сектором Газа и нанесли ответный удар.

    Обстрелу подвергся кибуц Кисуфим у границы с сектором Газа, запущенная с территории анклава ракеты упала в незаселенной местности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

    Отмечается, что через несколько минут после обстрела летательный аппарат израильской армии нанес удар по району, откуда запускалась ракета.

    «В результате, по данным военных, был уничтожен палестинский радикал, запускавший этот снаряд», – говорится в сообщении.

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    28 марта 2024, 06:37 • Новости дня
    Потребление мяса в России достигло в 2023 году 80,8 кг на человека

    Потребление мяса в России достигло в 2023 году 80,8 кг на человека, что является рекордным показателем

    Tекст: Денис Тельманов

    Потребление мяса в России в 2023 году достигло рекордных показателей в 80,8 кг на человека, подсчитал Россельхозбанк.

    «В 2023 году потребление мяса в России продолжило рост и достигло 80,8 кг на человека. В 2024 году, как ожидается, будет поставлен новый рекорд – 83 кг», – приводит сообщение Россельхозбанка РИА «Новости».

    Ожидается, что в 2024 году потребление свинины достигнет 31,9 кг на человека в год, бройлера – 33 кг, говядины – 12,6 кг на человека в год.

    Небольшой рост ожидается по прочим видам птицы, например, по индейке и утке – до 3,7 кг.

    Отмечается, что норма Минздрава – 73 кг мяса в год, однако этот продут является ценным источником всех девяти не синтезируемых нашим организмом аминокислот и большинства незаменимых жирных кислот, подчеркнули в Россельхозбанке.


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    28 марта 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: СВО объединила бойцов разных национальностей и вероисповеданий в борьбе за победу

    Политолог Манойло: Деструктивным силам не удастся разжечь вражду между гражданами России

    Эксперт: СВО объединила бойцов разных национальностей и вероисповеданий в борьбе за победу
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Путин – последовательный и убежденный сторонник единства народов России. Каждый раз, когда кто-то изнутри или снаружи нашей страны хочет расшатать ситуацию, президент вынужден давать жесткий ответ. Это особенно актуально сейчас», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. В среду Владимир Путин посетил центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке, где во время встречи с военными заявил о важности бережного отношения к межнациональному и межконфессиональному миру в России.

    «Для Владимира Путина очень важна прямая коммуникация с военнослужащими. Так он получает значительную часть информации о ходе СВО из первых уст от людей, непосредственно сражающихся на поле боя. Это позволяет ему отслеживать процессы, происходящие в наших Вооруженных силах», – сказал Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГИМО.

    «Кроме того, открытый диалог с военными демонстрирует заботу президента о них. Путин показывает, что ему не безразлично, чем живут бойцы и их семьи. Это особенно важно в условиях, когда защитники Родины находятся в зоне СВО и оторваны от дома», – отмечает собеседник.

    «Также наш президент в очередной раз предупредил страны блока НАТО о неизбежных последствиях прямого вмешательства в конфликт на Украине. Он подчеркивает, что их возможные действия близки к военной авантюре. Ответственность за нее будет лежать на членах альянса», – подчеркивает он.

    Манойло напомнил, что в ходе встречи с военными Владимир Путин поднял тему межэтнических и межконфессиональных отношений. «В зоне СВО сейчас сражаются бойцы самых разных национальностей и вероисповеданий. Они объединены стремлением защитить свою страну и семьи, их ведет чувство общего долга, и все хотят добиться одной цели – победы», – акцентирует эксперт.

    «Важно и то, что Путин – последовательный и убежденный сторонник единства народов России. Каждый раз, когда кто-то изнутри или снаружи нашей страны хочет расшатать ситуацию, президент вынужден давать жесткий ответ. Это особенно актуально сейчас, в условиях, когда множество деструктивных сил пытаются разжечь вражду между гражданами России. Однако сделать этого им не удастся», – пояснил Манойло.

    «Президент действительно довольно часто разговаривает с военнослужащими. Идет третий год СВО, и ее участники становятся влиятельной силой нашего общества. Это люди, проверенные серьезными испытаниями, и главе государства важно понимать, о чем думают в армейской среде, сверяться с настроениями и мнением солдат и офицеров», – сказала политконсультант Алена Август.

    «На встрече с летчиками в Торжке также обсуждался теракт в «Крокусе». После случившейся трагедии власти стран, враждебно настроенных к России, попытались убедить нас, что это яркое проявление межнациональной неприязни. Нас пытаются навести на ложный след в случившейся трагедии, а также посеять рознь в стране, в которой порядка 190 этносов сосуществует в мире и дружелюбии», – отмечает собеседница.

    По ее словам, Россия веками жила в таком многообразии национальностей, но при этом не растворяла их в себе, а сохраняла их самобытность. «В стране существует огромное число программ, направленных на поддержку малых народов. Мы занимаемся этим постоянно. Сейчас важно устоять под враждебным натиском, и не дать нас поссорить», – резюмировала Август.

    В среду Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны в Торжке (Тверская область). Ему продемонстрировали новейшую противотанковую ракету «Хризантема» для ударных вертолетов, способную наносить технике противника существенные повреждения.Глава государства подчеркнул, что в зоне СВО наши летчики «воюют бесстрашно» и вносят большой вклад в достижение общего успеха.

    В ходе разговора с военными президент также напомнил о том, что Россию защищают представители всех религиозных конфессий и гражданам страны нужно бережно относиться к межнациональному и межконфессиональному миру внутри государства.  «Когда я слушаю наших – такие люди везде есть, в любом обществе – ура-патриотов, в том числе тех, кто говорит, что Россия – это только для русских, то знаете, у меня чувство тревоги возникает. Почему? Потому что если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, то, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, – мы развалим страну», – подчеркнул Путин.

    344-й центр боевого применения и переучивания авиационного персонала армейской авиации сформировался 30 июня 1979 года. Целью основания центра стало совершенствование боевого применения армейской авиации и повышение квалификации персонала, эксплуатирующего вертолеты.

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    29 марта 2024, 09:59 • Новости дня
    Пацифисты прервали выступление Байдена в Нью-Йорке

    Tекст: Ольга Никитина

    Выступление американского президента Джо Байдена на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке прервали протестующие пацифисты, сообщили в журналистском пуле Белого дома.

    Один из участников протеста свистел и выкрикивал ругательства на тему угрозы «ядерной войны с Россией». Его соратники высказывались про боевые действия в секторе Газа и помощь Израилю со стороны Вашингтона. Они кричали, обращаясь к президенту США, про «кровь на его руках», передает РИА «Новости».

    Еще один протест против боев в Газе развернулся у здания Radio City Music Hall. Там также собирали пожертвования на избирательную кампанию Байдена. Пикет превратился в противостояние с полицией.

    Байден заявлял ранее, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху своими действиями против сектора Газа больше вредит Израилю, чем помогает.

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    28 марта 2024, 17:47 • Новости дня
    Эксперт: Развитие культуры должно соответствовать современным технологиям и веяниям

    Политконсультант Август: Культура делает Россию духовно богатой и экономически сильной

    Эксперт: Развитие культуры должно соответствовать современным технологиям и веяниям
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин в ходе прошедшей в среду встречи с работниками культуры Тверской области наметил план развития этой сферы. Так, будет расширена программа «Пушкинская карта», в каждой российской школе появится театр, а с помощью программы «Земский работник культуры» в регионы привлекут порядка 10 тыс. специалистов. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказала политконсультант Алена Август.

    «Культуре уделяется особенное значение в нашей стране. Это одна из сфер, которая всегда поддерживается президентом», – сказала политконсультант Алена Август. Она отметила, что встреча Владимира Путина с работниками культуры состоялась в День театра, а по ее итогам был намечен план развития отрасли.

    «Так, например, будет расширена «Пушкинская карта», с помощью которой учащиеся могут посещать бесплатно многие мероприятия. В каждой школе скоро появится театр, что будет способствовать развитию ребенка с точки зрения искусства коммуникации и презентации себя. Кроме того, в России активно развиваются корпоративные музеи – это структурные подразделения негосударственных учреждений и предприятий. Они выполняют в том числе профориентационную роль, потому что, изучив историю, скажем, завода и его героев, молодежь может захотеть пойти работать в это место, что будет способствовать восстановлению технологического суверенитета РФ», – считает собеседница.

    Также в ходе встречи обсуждалась новая программа «Земский работник культуры», добавила Август. «Культурные мероприятия не могут быть сосредоточены только в крупных городах. Наша задача – поддерживать комплексное развитие этой сферы в каждом регионе. Для этого, конечно, нужны специалисты. В рамках проекта будут привлечены порядка 10 тыс. профессионалов», – указала спикер. Она подчеркнула, что развитие культуры должно соответствовать современным технологиям и веяниям.

    Собеседница напомнила, что в Госдуме рассматривается закон о креативных индустриях. «Культурные проекты, креативные технологии приносят не только пользу с точки зрения создания важного контента, но и действительно дают людям возможность зарабатывать. Это делает нашу страну как духовно богаче, так и экономически сильнее», – резюмировала политконсультант.

    В среду Владимир Путин прибыл в Торжок. Он посетил выставочный комплекс Всероссийского историко-этнографического музея, где осмотрел уникальную коллекцию берестяных грамот. В экспозиции хранится тысячный по счету документ, который был найден на территории России. Главе государства также показали образцы древних вооружений, предметов ремесла и быта, рассказали об истории города.

    После осмотра экспозиции президент провел встречу с работниками культуры Тверской области. «25-го числа у нас День работника культуры. Собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве, с этим варварским терактом, мы сдвинули все мероприятия подобного рода», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    На встрече была обсуждена новая программа «Земский работник культуры», которая стартует в 2025 году и призвана стимулировать переезд в малые города и села специалистов этой отрасли. Владимир Путин отметил, что важно не только привлечь новых людей, но и поддержать тех, кто уже работает в учреждениях культуры в малых городах и селах. Будет уделено внимание и материально-техническому состоянию этих учреждений.

    О планах запустить программу «Земский работник культуры» Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию. Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в один миллион рублей. На Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии такая выплата будет вдвое выше.

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    Новые оборонительные рубежи ВСУ не остановят армию России

    Украина испытывает трудности при строительстве нового рубежа обороны. Оппозиция критикует офис Зеленского за промедление, а западные СМИ пишут о проблемах, возникающих на местах при сооружении фортификаций. Еще в феврале власти в Киеве заявили о необходимости создания новых укреплений, однако больших успехов в этом деле до сих пор не наблюдается. В чем причина неспособности ВСУ выстроить новую линию сплошной обороны? Подробности

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    Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО

    Россия считает законной целью аэродромы, с которых будут взлетать переданные ВСУ F-16. Об этом заявил Владимир Путин. Кроме самой Украины, эти самолеты могут оказаться на территории Польши и Румынии. Эксперты также не исключают варианта использования инфраструктуры Молдавии, которая не является членом НАТО, что позволит альянсу напрямую не сталкиваться с Россией. Подробности

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    Амбициям Макрона не нашлось места в Европе

    Сюжет с воинственными заявлениями президента Франции о планах послать на Украину войска приближается к завершению. Агрессивные намерения Эммануэля Макрона внезапно отказались поддержать даже те, кто в них первоначально поверил – страны Прибалтики. Почему Париж остался в одиночестве? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • «Пора поговорить о падении Киева»

      «Настало время поговорить о падении Киева» – гласит заголовок The Times, главной газеты Британии и верного рупора Украины. С чего вдруг британцев настигло такое озарение? И что они предлагают делать?

    • О каком теракте США предупредили Россию

      США не предоставили России полной информации о подготовке теракта в «Крокусе», опасаясь засветить свои источники и методы работы, пишет The New York Times, одна из главных газет Америки. Это что, попытка извиниться?

    • Зеленский уволил нациста и хама

      Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Алексея Данилова, одного из наиболее одиозных деятелей своего режима. К сожалению, это означает, что у Данилова хорошие шансы на то, чтобы уйти от ответственности.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

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      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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