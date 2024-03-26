В Совфеде оценили слова постпреда США в ООН о необязательности резолюций Совбеза

Сенатор Долгов: Для Вашингтона международное право давно превратилось в пустой звук

Tекст: Илья Абрамов

«Американцы палец о палец не ударили, чтобы обеспечить прекращение огня в секторе Газа. Более того, текущая ситуация в значительной степени возникла стараниями США, которые блокировали усилия по мирному урегулированию много лет подряд, пытаясь «ловить рыбку в мутной воде». Сейчас Вашингтон «прячет голову в песок», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Решения Совета Безопасности должны выполняться. Когда представитель США говорит о том, что резолюции необязательны к исполнению, сразу хочется спросить – зачем тогда они принимаются? Как в таком случае США могут выполнять функцию постоянного члена СБ, если они пренебрегают своим статусом?», – риторически вопрошает собеседник.

«Для Вашингтона международное право давно превратилось в пустой звук. Однако, когда американцам это нужно, США используют его в собственных интересах, для них закон – что дышло. Ситуация с Украиной давно и наглядно это показывает», – резюмировал Долгов.

Ранее Постпред России при ООН Василий Небензя опроверг заявление постпреда США Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция о прекращении огня в секторе Газа не является обязывающей. Кроме того, он выразил сожаление в связи с тем, что американский представитель «не читала Устав ООН».

Напомним, Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан. Решение подготовили 10 непостоянных членов Совета, за него проголосовали 14 стран, в том числе Россия, Китай, Британия и Франция. США воздержались от голосования.

Перед голосованием российский постпред Василий Небензя предложил внести коррективы в резолюцию, заменив формулировку с «продолжительного прекращения огня» на «постоянное прекращение огня». Предложение поддержали Алжир и КНР, Соединенные Штаты проголосовали против, другие страны воздержались. Поправку не приняли.

Напомним, ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация оставшихся батальонов ХАМАС в секторе Газа не представляется возможной без наземной операции в городе Рафах. Руководство страны не видит другого способа уничтожения организации, кроме наземного входа в этот населенный пункт.