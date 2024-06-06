В Венгрии назвали Россию надежным поставщиком газа и нефти

Tекст: Дарья Григоренко

«Что касается нефти и газа, то Россия всегда была надежным партнером для нас в этих поставках», – отметил он, передает ТАСС.

В то же время Сийярто выразил обеспокоенность заявлениями некоторых европейских лидеров о возможном применении ядерного оружия. «Мы очень надеемся, что никто не думает об этом всерьез», – подчеркнул он.

По его словам, Венгрия также поддерживает недавнее заявление Бразилии и Китая по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия дала ясно понять, что не будет участвовать в операциях НАТО против России.