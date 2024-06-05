Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
Белый дом исключил отправку на Украину солдат, советников и инструкторов
Белый дом: США не отправят на Украину солдат, советников и военных инструкторов
Соединенные Штаты не планируют направлять на Украину солдат, военных советников или инструкторов для обучения ВСУ, сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Американское оружие, прибывающее на Украину, по его словам, «меняет ситуацию» на поле боя, которая сейчас складывается для Киева негативно. ВСУ, подчеркнул он, оказались «в глубокой дыре» из-за задержки с отправкой помощи США, передает РИА «Новости».
Украинцы, как считает Салливан, «выбираются из этой дыры».
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину.
В Кремле предупреждали, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от российских ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.