Белый дом исключил отправку на Украину солдат, советников и инструкторов

Белый дом: США не отправят на Украину солдат, советников и военных инструкторов

Tекст: Ольга Никитина

Американское оружие, прибывающее на Украину, по его словам, «меняет ситуацию» на поле боя, которая сейчас складывается для Киева негативно. ВСУ, подчеркнул он, оказались «в глубокой дыре» из-за задержки с отправкой помощи США, передает РИА «Новости».

Украинцы, как считает Салливан, «выбираются из этой дыры».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину.

В Кремле предупреждали, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от российских ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.