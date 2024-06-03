Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.5 комментариев
Глава Ингушетии высказался об аресте брата
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов подтвердил задержание своего брата Магомеда-Башира Калиматова, он добавил, что закон для всех един.
В рамках расследования уголовного дела ведется следственная проверка, по итогам которой суд вынесет решение.
«Как брата, меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон», – приводит слова главы республики «Коммерсант». Он добавил, что закон для всех одинаков.
Старший брат главы республики и экс-глава управления федеральной почтовой связи Ингушетии обвиняется в хищении около 2 млрд руб. в составе преступного сообщества, в которое входят 34 человека. Суд арестовал его на два месяца.