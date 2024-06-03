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В Северной Европе стартовали военные маневры Nordic Warden
В северной части Европы начались маневры Nordic Warden Объединенного экспедиционного корпуса (Британия, Дания, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, страны Прибалтики), сообщило финское Минобороны.
Маневры проводятся в Северной Европе и в акватории Балтийского моря, заявило ведомство, передает ТАСС.
В ходе учений участники отработают меры по защите подводной инфраструктуры и оперативное взаимодействие между подразделениями корпуса.
Объединенный экспедиционный корпус – Североевропейские силы быстрого реагирования, сформированные на базе стран НАТО.