Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Путин поздравил евреев в России с Днем спасения и освобождения
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев, а также всех отмечающих с Днем спасения и освобождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с праздником – Днем спасения и освобождения. 26 Ияра – одна из важнейших, знаменательных дат в многовековой истории еврейского народа. Она связывает эпохи и поколения, олицетворяет немеркнущую память о Великой Победе, о бессмертном подвиге бойцов и командиров Красной армии, сокрушивших нацизм, спасших еврейский и другие народы от угрозы уничтожения», – говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что широкое празднование Дня спасения и освобождения обогащает исторические, религиозные, культурные традиции российских евреев, а также является консолидацией усилий в противостоянии радикальному национализму, ксенофобии и антисемитизму.