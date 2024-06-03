Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Внук Манделы заявил о планах укрепить сотрудничество с Россией
Депутат Национальной ассамблеи ЮАР Нкоси Мандела посетил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), чтобы обсудить возможности развития связей между ЮАР и Россией в сферах туризма, образования и сельского хозяйства.
Нкоси Мандела отметил плодотворное сотрудничество с российской администрацией в деле сохранения наследия Нельсона Манделы, передает ТАСС.
В рамках визита в Москву Нкоси Мандела провел встречи с представителями БРИКС, где обсуждались вопросы развития сельского хозяйства в ЮАР и на Африканском континенте в целом.
«Мы также говорили о развитии морских культур, туризма и культурных обменах», – добавил он.
Помимо этого, Нкоси Мандела выразил надежду на расширение студенческих обменов и укрепление сотрудничества между вузами двух стран.