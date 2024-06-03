Клуни оправдался за угрозы российским журналистам

Клуни заявил, что его фонд никогда не будет преследовать журналистов, включая российских

Tекст: Ольга Никитина

«Я сын журналиста, и мы в Фонде Клуни никогда не будем преследовать журналистов», – приводит его слова Ura.ru. Заявление Клуни опубликовано в его соцсетях.

Клуни настаивает на том, что появившиеся в СМИ сообщения недостоверны. По его словам, организация «никогда не будет выступать против журналистов, даже если их взгляды отличаются от взглядов фонда».

«У нас большой опыт защиты прав и интересов работников медиасферы», – подчеркнул актер.

Между тем в управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) воздержались от оценки инициативы Фонда Клуни об аресте находящихся за рубежом российских журналистов. Там заявили, что подобной информацией не располагают, передает ТАСС.

Напомним, ранее в Фонде Клуни заявили, что намерены добиться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. В том числе фонд намеревался обращаться в МУС.

Спикер МИД Мария Захарова отметила, что чета Клуни решила устроить «судебное сафари» на российских журналистов.