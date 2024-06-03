Военный инструктор заявил об уничтоженных резервах ВСУ на Авдеевском направлении

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ «проседают» в отношении пехоты, украинских добровольцев, которые служили с начала СВО, постепенно выбили, они либо погибли, либо ранены, сказал собеседник ТАСС.

Им на смену пришли новые мобилизованные военнослужащие, а наиболее подготовленные резервные силы на Авдеевском направлении «утилизированы».

Подготовка тех, кто держит оборону на этом направлении, остается крайне низкой, заключил он.

Ранее Минобороны России сообщало, что на этом направлении уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ.