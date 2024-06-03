Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Военный инструктор заявил об уничтоженных резервах ВСУ на Авдеевском направлении
Украинская армия потеряла самые подготовленные резервы на Авдеевском направлении, сообщил военный инструктор Южной группировки войск с позывным «Вв».
ВСУ «проседают» в отношении пехоты, украинских добровольцев, которые служили с начала СВО, постепенно выбили, они либо погибли, либо ранены, сказал собеседник ТАСС.
Им на смену пришли новые мобилизованные военнослужащие, а наиболее подготовленные резервные силы на Авдеевском направлении «утилизированы».
Подготовка тех, кто держит оборону на этом направлении, остается крайне низкой, заключил он.
Ранее Минобороны России сообщало, что на этом направлении уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ.