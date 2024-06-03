Депутат поддержал идею РПЦ о запрете товарных знаков с религиозными символами

Депутат Леонов поддержал идею РПЦ о запрете товарных знаков с религиозными символами

Tекст: Алексей Дегтярев

Религия и коммерция несовместимы, нельзя зарабатывать деньги на принадлежности к религии, на религиозных атрибутах и символах, сказал Леонов «Газете.Ru».

По его мнению, пока рано говорить о необходимости переименования существующих товарных знаков с религиозной семантикой, так как до «законотворческих норм еще далеко».

Депутат Ольга Занко пояснила, что идея РПЦ и Роспатента соответствует тренду по укреплению духовно-нравственных ценностей, это позволит избежать ситуаций, когда искажается сакральный смысл религиозных понятий.

Ранее «Коммерсант» сообщил о проекте закона РПЦ и Роспатента по запрету регистрации товарных знаков с религиозными символами или семантикой. При этом новые правила не распространятся на уже зарегистрированные товарные знаки.