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    Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    5 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зачем России умный президент в США

    России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.

    10 комментариев
    29 июня 2024, 05:58 • Новости дня

    Группировка «Юг» уничтожила украинскую установку HIMARS

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска уничтожили украинскую ракетную систему залпового огня HIMARS в ходе контрбатарейной атаки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

    По словам Астафьева, также во время атаки противник потерял до 660 военнослужащих, два бронетранспортера M113, 12 автомобилей, две станции РЭБ и пять полевых складов боеприпасов, передает «Интерфакс».

    Напомним, накануне комплекс «Искандер» уничтожил позиции украинского ЗРК С-300 в Одесской области.


    28 июня 2024, 00:52 • Новости дня
    Подполье сообщило о ракетном ударе России по HIMARS на Украине

    Координатор подполья Лебедев сообщил о ракетном ударе России по обстрелявшей Севастополь HIMARS в Николаевской области

    Подполье сообщило о ракетном ударе России по HIMARS на Украине
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска нанесли ракетный удар в районе сел Шевченково и Котлярово Николаевской области, где была замечена установка HIMARS, атаковавшая Севастополь, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Как отметил Лебедев со слов местных жителей, в районе аэродрома Кульбакино прозвучал сдвоенный взрыв и, вероятно, был уничтожен склад с боекомплектом для системы HIMARS. Именно отсюда регулярно обстреливали Херсонскую область и Крым дальнобойными ракетами, передает РИА «Новости».

    До этого подполье сообщало об работающей установке HIMARS во время удара по Севастополю.

    Напомним, в Севастополе решили установить 600 модульных укрытий для защиты от обстрелов ВСУ.


    Коментарии (14)
    28 июня 2024, 04:39 • Новости дня
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Условия мира на Украине, которые предложил президент России Владимир Путин, являются неприемлемыми, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп на дебатах с действующим президентом США Джо Байденом.

    Трамп заверил, что урегулирует конфликт на Украине еще до того, как официально вернется в Белый дом, передает РИА «Новости».

    По его мнению, конфликта на Украине не случилось бы, если бы не фиаско с уходом США из Афганистана. Он также считает, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин уважал президента США.

    Как заявил Трамп, «Украина не выигрывает» в конфликте, у нее «заканчиваются солдаты». Трамп сказал, что она «потеряла великолепные города» из-за «глупых решений» Байдена.

    Трамп также заявил, что Украине выделены «большие деньги» – 200 млрд долларов, он «не думает, что когда-либо было нечто подобное». «Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уезжает с 60 млрд долларов, он самый лучший продавец на свете», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Также Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах добиться возвращения обвиняемого в шпионаже в России журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Напомним, в июне Путин предложил способ завершения конфликта на Украине: Киев должен вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступления в НАТО.

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    27 июня 2024, 11:33 • Новости дня
    Арестович: Шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу
    Арестович: Шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    От выполнения задач на фронте отказались шесть батальонов ВСУ, заявил бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Один батальон устоял, понес гигантские потери, но стоял. Самое страшное случилось: шесть других батальонов наблюдали, как один батальон стоит, и не пошли на помощь товарищам», – приводит его слова «Московский комсомолец». Заявление прозвучало в интервью Арестовича украинскому журналисту.

    По словам Арестовича, бунт связан с потерей лояльности к командованию. По его словам, это не единичный случай.

    Арестович не уточнил дату и место происшествия, однако, предположительно, речь идет о Торецком направлении, где, по оценке киевских политиков, российские войска добились тактического прорыва.

    Напомним, ранее власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР.

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    28 июня 2024, 10:35 • Новости дня
    ВСУ оставили стратегические позиции около Торецка
    ВСУ оставили стратегические позиции около Торецка
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска покинули несколько стратегически важных позиций вблизи города Торецка на Горловском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, вблизи Торецка ВСУ под давлением российских сил пришлось покинуть несколько крайне важных позиций на этом участке фронта, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что украинские силы за последние дни потеряли несколько десятков человек вблизи этого населенного пункта.

    Ранее Генштаб ВСУ заявил об обострении ситуации под Торецком.

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    26 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Суд в Ростове приговорил воевавших за ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии

    Суд в Ростове заочно приговорил воевавших за ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южный окружной военный суд заочно приговорил к 23 годам лишения свободы воевавших на стороне ВСУ наемников из Британии, Швеции и Хорватии, сообщили в Генпрокуратуре России.

    Как говорится в сообщении, гражданин Швеции Матиас Густавссон, британец Джон Хардинг и гражданин Хорватии Векослав Пребег признаны виновными в прохождении обучения в целях насильственного захвата власти, насильственном захвате власти, насильственном изменении конституционного строя России и участии в вооруженном конфликте, передает РИА «Новости».

    Еще два британца, Эндрю Хилл и Дилан Хили, осуждены по статьям об участии наемника в вооруженном конфликте и пособничестве в вербовке наемников для их использования в вооруженном конфликте соответственно.

    В Генпрокуратуре добавили, что суд, согласившись с позицией обвинения, заочно приговорил Густавссона, Пребега и Хардинга к наказанию в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остальной части срока наказания – в исправительной колонии строгого режима, Хили и Хиллу назначены наказания в виде четырех лет и трех лет шести месяцев лишения свободы соответственно, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

    Ранее Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданки Украины за шпионаж в пользу СБУ, ее приговорили к десяти годам колонии.

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    27 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по аэродромам Украины, где готовили размещение западных самолетов
    ВС России нанесли удар по аэродромам Украины, где готовили размещение западных самолетов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием, гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и беспилотниками по аэродромной инфраструктуре Украины, где планировалось разместить самолеты, поставленные Западом, сообщило Минобороны России.

    В заявлении МО РФ говорится, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, уточнили в военном ведомстве.

    Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что если истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16.

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    26 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение семи бригадам ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки поразили живую силу и технику семи бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Поражение нанесено 3-й штурмовой, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 13-й бригаде нацгвардии и 127-й бригаде теробороны в районах Терновой, Глубокого, Ветеринарного, Тихого, Веселого, Нескучного, Питомника, Волчанска и Липцев, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, американскую боевую машину Bradley, орудие M119 американского производства, два орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, РЛС AN/TPQ-50 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Западная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 30-й, 66-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Табаевки Харьковской области, Платоновки ДНР, Макеевки и Червоной Дибровы ЛНР.

    Также силы России отразили две контратаки украинских штурмовиков 3-й механизированной бригады.

    Потери украинской стороны составили до 400 военнослужащих, танк, пять пикапов, установка М109 Paladin производства США, два РСЗО БМ-21 «Град» и два полевых склада боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ.

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    26 июня 2024, 11:02 • Новости дня
    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения

    Сенатор Долгов посоветовал Пентагону внимательно слушать Путина, чтобы не волноваться

    В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения
    @ Ron Sachs/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Разговоров об отправке северокорейских военных в зону СВО никогда не шло, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Так он прокомментировал слова представителя Пентагона Патрика Райдера о намерении ведомства следить за якобы возможным появлением солдат КНДР на Украине. На этом фоне парламентарий посоветовал американским чиновникам внимательнее изучать заявления Владимира Путина.

    «Заявление представителя Пентагона – это фантазм», – считает сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что после визита в КНДР Владимир Путин четко дал понять: нет никакой необходимости использовать северокорейских солдат в конфликте на Украине, поскольку наши военнослужащие полностью справляются с выполнением задач СВО.

    «Разговоров об отправке иностранных военнослужащих в зону боевых действий никогда не шло. Нет их и сейчас», – подчеркнул парламентарий. На этом фоне собеседник дал несколько советов чиновникам Минобороны США. «Первое: им необходимо научиться слушать, что именно говорит наш президент», – указал Долгов.

    «Уверен, если они начнут более внимательно изучать его точку зрения на проблемы международной политики, многие вопросы исчезнут сами собой. Второе: Вашингтону стоит перестать поставлять оружие и оказывать финансовую помощь Украине. Как только это произойдет, у представителей Пентагона исчезнет большая часть оснований для беспокойства», – заключил сенатор.

    Ранее в Пентагоне выразили озабоченность возможностью отправки на Украину северокорейских военных. По словам пресс-секретаря военного ведомства США Патрика Райдера, за этим «определенно стоит последить», особенно после встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся на прошлой неделе.

    При этом представитель Пентагона оговорился, что если бы он был на месте северокорейского военачальника, то не принял бы решения об отправке личного состава на Украину. Тем не менее российский лидер уже заявлял об отсутствии необходимости привлечения солдат КНДР в зону конфликта, писал «Интерфакс».

    Однако сближение Москвы и Пхеньяна вызывало панику в западных СМИ. Так, американские и европейские издания писали, что укрепление военного сотрудничества двух государств может значительно изменить геополитические реалии азиатского региона.

    Напомним, во время визита Владимира Путина в Северную Корею был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Стороны установили, что в случае атаки, предпринятой противником на одного из участников соглашения, союзник обязуется немедленно оказать ему военную и иную помощь.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия сотрудничества двух государств в сфере безопасности для АТР. Взаимодействие Москвы и Пхеньяна также наращивается в сферах космических исследований и мирного атома.

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    27 июня 2024, 10:51 • Новости дня
    СК: Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов уехали в зону СВО
    СК: Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов уехали в зону СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов были направлены в зону проведения спецоперации, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    По его словам, в зоне СВО уже находятся около 10 тыс. мигрантов, более 30 тыс. получивших гражданство стоит на учете, передает ТАСС.

    Бастрыкин добавил, за первые четыре месяца в этом году в Москву прибыло более 1,2 млн мигрантов, а в Петербург – 860 тыс. человек.

    Глава СК отметил, что мигранты прибывают в Россию из экономических и политических соображений.

    Ранее генпрокуратура сообщила об изменившемся составе приезжающих в Россию мигрантов.

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    27 июня 2024, 12:13 • Новости дня
    Кадыров пошутил об отправке двух бойцов против «страшной эстонской армии»
    Кадыров пошутил об отправке двух бойцов против «страшной эстонской армии»
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией отреагировал на заявление посла Эстонии в Киеве Аннели Кольк о том, что республика готова обсудить с Киевом отправку эстонских сил на Украину.

    Кадыров сыронизировал, что якобы дал поручение о переброске в сторону эстонских войск двух раненых российских бойцов, причем передислоцировать их глава Чечни предложил прямо «на больничных койках». Он отметил, что этим российским бойцам не нужно выдавать оружие, при этом поставить перед ними задачу раздобыть трофейную военную технику.

    «В этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», – приводит слова Кадырова «Газета.Ru».

    Он добавил, что тревожить остальных бойцов Российской армии в этой ситуации не стоит.

    Кольк заявила ранее, что Эстония готова обсуждать возможность отправки своих войск на Украину.

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    26 июня 2024, 19:33 • Новости дня
    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева

    Кирби: Вашингтон не собирается вынуждать Киев идти на территориальные уступки России

    В Белом доме отвергли идеи советников Трампа по территориальным уступкам Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Нынешняя администрация Соединенных Штатов не будет вынуждать Украину идти на территориальные уступки России, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби прокомментировал предложения советников экс-президента США Дональда Трампа о закреплении режима прекращения огня на Украине по «имеющейся линии фронта». По его словам, президент США Джо Байден придерживается позиции, что решения о переговорах должны приниматься президентом Владимиром Зеленским и Украиной без принуждения со стороны США об уступке украинских территорий, передает ТАСС.

    Ранее советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Киев помощи в случае отказа от переговоров с Россией. Также они предложили закрепить режим прекращения огня на основе «имеющейся линии фронта».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что советникам Трампа следует учитывать ситуацию на поле боя, предлагая план по урегулированию украинского конфликта.

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    27 июня 2024, 18:24 • Новости дня
    Российские войска заняли центр Урожайного в ДНР

    Рогов: ВС России начали зачистку центральной части Урожайного в ДНР

    Российские войска заняли центр Урожайного в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска взяли под контроль и закрепились в южной и центральной части села Урожайное на запорожской линии фронта, начата зачистка территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, боевики ВСУ прячутся в подвалах домов в северной части Урожайного, которое отрабатывает российская артиллерия и авиация. Рогов добавил, что украинские войска используют дроны и кассетные боеприпасы в больших количествах, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Восток» ВС России освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР.

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    26 июня 2024, 21:15 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрывах в районе Харьковского авиазавода

    Подполье: В Харькове в районе авиазавода произошли два взрыва

    Подполье сообщило о взрывах в районе Харьковского авиазавода
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удары в район Харьковского авиазавода, произошли два сильных взрыва, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев рассказал со ссылкой на источники, что ВСУ расставили в черте Харькова тяжелую артиллерию, на севере города не работают коммерческие фирмы, закрыты банки, из которых вывезены все наличные деньги, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове.

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    27 июня 2024, 14:27 • Новости дня
    Военный эксперт: «Словесная помощь» Украине со стороны НАТО иссякает

    Военный эксперт Козюлин: Усиление роли НАТО в координации поддержки Украины станет утешительным призом для Зеленского

    Военный эксперт: «Словесная помощь» Украине со стороны НАТО иссякает
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В попытках убедить Украину в том, что двери НАТО для нее открыты, западные политики прибегают к риторическим приемам, которых, впрочем, осталось не так уж и много. Новая миссия, которую планируется открыть в ФРГ, окажется очередной «фигурой речи», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно, что в НАТО планируют создать миссию для координации дальнейшей помощи Украине.

    «Страны НАТО уже создали формат «Рамштайн». То есть министры обороны западных государств уже собираются на американской авиабазе в ФРГ и обсуждают военную помощь Украине. И тем не менее они идут на создание новой миссии, необходимость которой вызывает большие сомнения», – напомнил Вадим Козюлин, военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    Кроме того, существуют координационные центры НАТО по видам вооружений, которые поставляются ВСУ, добавил он. Собеседник убежден: очередная инициатива, предполагающая усиление роли Североатлантического альянса в координации поддержки Украины, – лишь «фигура речи».

    «Западные партнеры Киева пытаются таким образом убедить местное руководство в том, что двери НАТО для них якобы открыты», – уточнил эксперт. При этом в «арсенале» у США и их партнеров остается все меньше аргументов. «Они стремительно теряют варианты «вежливого отказа» офису Зеленского в его желании присоединиться к блоку», – подчеркивает он.

    «Конечно, можно выписать очередную «дорожную карту» вступления Украины в альянс или подписать с украинским руководством меморандум о поддержке. Но выполнить больше того, что уже делается, страны НАТО вряд ли в силах. Поэтому им остается усиливать последнее доступное направление – словесную помощь. Таким образом, новый орган станет своеобразным утешительным призом для Зеленского», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в НАТО планируют создать миссию в Германии для координации дальнейшей помощи Украине. Об этом сообщает издание The New York Times. По информации газеты, данное решение будет объявлено на грядущем саммите альянса, который пройдет с 9 по 11 июля. Таким образом, государству хотят дать «что-то существенное» вместо начала переговоров о присоединении к блоку.

    При этом указывается: в организации надеются, что появление нового коллективного органа сумеет удовлетворить Владимира Зеленского. Миссия объединит усилия стран, предоставляющих Украине военную помощь по разным направлениям. Она также будет управлять процессами обучения солдат ВСУ.

    Подчеркивается, что организация проекта под началом НАТО обезопасит его от пагубного воздействия Дональда Трампа в том случае, если он одержит победу в президентских выборах США. Тем не менее не все участники блока рады возникновению подобного механизма, поскольку до этого поставки Украине осуществлялись в большей степени по индивидуальной инициативе государств.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что на грядущем саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ВСУ. Он отметил, что принципиально важно не допустить вовлечение альянса в текущий конфликт.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала проблему с нехваткой личного состава в европейской части НАТО.

    Коментарии (4)
    27 июня 2024, 17:25 • Новости дня
    Медведев заявил о соответствии СВО международному праву
    Медведев заявил о соответствии СВО международному праву
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция России на Украине не выходит за рамки международных правовых норм, ее проведение квалифицируется как случай самообороны, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    «Использование военной силы может быть правомерным только в крайних случаях из санкции Совета Безопасности ООН или в случае самообороны», – сказал Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), отметив, что Россия трактует проведение СВО как «частный случай такой превентивной самообороны», передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецоперация на Украине проводится в соответствии со статьей Устава ООН.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Дебаты Байдена и Трампа: позор и паника

      Дональд Трамп разгромил Джо Байдена на президентских дебатах, хотя плохо готовился и мало старался. Дело дошло и до прямых оскорблений, при этом Байден даже перехамил Трампа (в плохом смысле). Самые популярные слова в американских СМИ в связи с произошедшим – «позор» и «паника».

    • Западную империю подожгли с двух концов

      После того как США сделали Кению своим главным союзником в Африке, протестующие взяли штурмом парламент этой страны. Одновременно возобновились беспорядки в Новой Каледонии, где аборигенное население добивается независимости от Франции. Деколонизация Глобального Юга вышла на новый этап.

    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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