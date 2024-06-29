Группировка «Юг» уничтожила украинскую установку HIMARS

В Совфеде дали Пентагону рецепт от волнения

Сенатор Долгов посоветовал Пентагону внимательно слушать Путина, чтобы не волноваться

Tекст: Анастасия Куликова

«Заявление представителя Пентагона – это фантазм», – считает сенатор Константин Долгов. Он напомнил, что после визита в КНДР Владимир Путин четко дал понять: нет никакой необходимости использовать северокорейских солдат в конфликте на Украине, поскольку наши военнослужащие полностью справляются с выполнением задач СВО.

«Разговоров об отправке иностранных военнослужащих в зону боевых действий никогда не шло. Нет их и сейчас», – подчеркнул парламентарий. На этом фоне собеседник дал несколько советов чиновникам Минобороны США. «Первое: им необходимо научиться слушать, что именно говорит наш президент», – указал Долгов.

«Уверен, если они начнут более внимательно изучать его точку зрения на проблемы международной политики, многие вопросы исчезнут сами собой. Второе: Вашингтону стоит перестать поставлять оружие и оказывать финансовую помощь Украине. Как только это произойдет, у представителей Пентагона исчезнет большая часть оснований для беспокойства», – заключил сенатор.

Ранее в Пентагоне выразили озабоченность возможностью отправки на Украину северокорейских военных. По словам пресс-секретаря военного ведомства США Патрика Райдера, за этим «определенно стоит последить», особенно после встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшейся на прошлой неделе.

При этом представитель Пентагона оговорился, что если бы он был на месте северокорейского военачальника, то не принял бы решения об отправке личного состава на Украину. Тем не менее российский лидер уже заявлял об отсутствии необходимости привлечения солдат КНДР в зону конфликта, писал «Интерфакс».

Однако сближение Москвы и Пхеньяна вызывало панику в западных СМИ. Так, американские и европейские издания писали, что укрепление военного сотрудничества двух государств может значительно изменить геополитические реалии азиатского региона.

Напомним, во время визита Владимира Путина в Северную Корею был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Стороны установили, что в случае атаки, предпринятой противником на одного из участников соглашения, союзник обязуется немедленно оказать ему военную и иную помощь.

Газета ВЗГЛЯД подробно описывала последствия сотрудничества двух государств в сфере безопасности для АТР. Взаимодействие Москвы и Пхеньяна также наращивается в сферах космических исследований и мирного атома.