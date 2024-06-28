В Петербурге выделили участок для строительства мусорного полигона

Tекст: Кристина Цыцура

Новый комплекс на площади 22 гектара в поселке Левашово на Горском шоссе будет иметь мощность 600 тыс. тонн обработки отходов в год и станет вторым КПО на территории города, сообщает «КоммерсантъСанкт-Петербург».

Участок будет передан НЭО в аренду в течение месяца. Согласно условиям договора, стоимость аренды участка для регионального оператора по обращению с отходами на период строительства составит 288 млн рублей. Проектные работы запланированы на 1 год и 10 месяцев, а срок завершения строительства ориентировочно до 21 июля 2027 года.

Согласно действующей инвестиционной программе НЭО, утвержденной городским комитетом по тарифам, завершение проекта запланировано к концу третьего квартала 2025 года. Общий объем инвестиций в проект в 2022 году составил 4,39 млрд рублей. По данным инвестиционной программы регионального оператора на 2023-2024 годы, на строительство комплекса запланировано 2,24 млрд рублей.









