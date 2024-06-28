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В Петербурге выделили участок для строительства мусорного полигона
Правительство Петербурга выделило участок для строительства комплекса по переработке отходов «Новоселки» Невскому экологическому оператору (НЭО), который является единым региональным мусорным оператором города.
Новый комплекс на площади 22 гектара в поселке Левашово на Горском шоссе будет иметь мощность 600 тыс. тонн обработки отходов в год и станет вторым КПО на территории города, сообщает «КоммерсантъСанкт-Петербург».
Участок будет передан НЭО в аренду в течение месяца. Согласно условиям договора, стоимость аренды участка для регионального оператора по обращению с отходами на период строительства составит 288 млн рублей. Проектные работы запланированы на 1 год и 10 месяцев, а срок завершения строительства ориентировочно до 21 июля 2027 года.
Согласно действующей инвестиционной программе НЭО, утвержденной городским комитетом по тарифам, завершение проекта запланировано к концу третьего квартала 2025 года. Общий объем инвестиций в проект в 2022 году составил 4,39 млрд рублей. По данным инвестиционной программы регионального оператора на 2023-2024 годы, на строительство комплекса запланировано 2,24 млрд рублей.