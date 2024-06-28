Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.0 комментариев
Киркоров показал Пугачеву в образе куклы
Киркоров пополнил коллекцию кукол образом Пугачевой
Певец Филипп Киркоров продемонстрировал в своем Instagram* (соцсеть признана экстремистской в России) новую куклу в своей коллекции – копию бывшей супруги Аллы Пугачевой.
Певец отметил, что его «коллекция пополнилась исключительными работами», передает Ura.ru.
Помимо куклы Пугачевой, певец показал в ролике фигурки Владимира Высоцкого, Мерлин Монро, Лолиты и других знаменитостей. Куклу Пугачевой Киркоров назвал «вишенкой на торте».
Отмечается, что поклонники певца в комментариях одобрили его покупку, отметив схожесть куклы с оригиналом.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ