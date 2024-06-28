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    В большинстве своем бывшие фронтовики – мужики уже не первой молодости. Плюс-минус сорок. Они общаются в основном друг с другом, понимают друг друга с полуслова. Это новая сила, с которой придется считаться всем – и в самой России, и за ее пределами.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зачем России умный президент в США

    России нужны нормальные отношения с США для реализации своей собственной, российской внешнеполитической стратегии. А не мировая война всех против всех, в которой у нас серьезные шансы проиграть.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему майданные политики заговорили о переговорах с Россией

    Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.

    10 комментариев
    28 июня 2024, 10:59 • Новости дня

    Грузия и Молдавия выступили против передачи Украине доходов от активов России

    Боррель: Грузия и Молдавия выступили против передачи Украине доходов от активов России

    Tекст: Ольга Никитина

    Лишь пять из восьми стран-кандидатов на вступление в Евросоюз поддержали решение о передаче Киеву доходов от замороженных активов России, сообщает глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Грузия, Молдавия и Сербия к этому решению не присоединились.

    В заявлении Борреля говорится, что к решению Совета ЕС присоединились страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, передает ТАСС.

    К этому решению, по его словам, также присоединились государства – члены европейской зоны свободной торговли: Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.

    Хотя страны-кандидаты обязаны по условиям вступления в ЕС согласовываться с внешнеполитической позицией Брюсселя, их мнение не учитывается при принятии решений.

    27 июня 2024, 11:33 • Новости дня
    Арестович: Шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу
    Арестович: Шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    От выполнения задач на фронте отказались шесть батальонов ВСУ, заявил бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Один батальон устоял, понес гигантские потери, но стоял. Самое страшное случилось: шесть других батальонов наблюдали, как один батальон стоит, и не пошли на помощь товарищам», – приводит его слова «Московский комсомолец». Заявление прозвучало в интервью Арестовича украинскому журналисту.

    По словам Арестовича, бунт связан с потерей лояльности к командованию. По его словам, это не единичный случай.

    Арестович не уточнил дату и место происшествия, однако, предположительно, речь идет о Торецком направлении, где, по оценке киевских политиков, российские войска добились тактического прорыва.

    Напомним, ранее власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР.

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    28 июня 2024, 04:39 • Новости дня
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    Трамп счел выдвинутые Путиным условия мира на Украине неприемлемыми
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Условия мира на Украине, которые предложил президент России Владимир Путин, являются неприемлемыми, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп на дебатах с действующим президентом США Джо Байденом.

    Трамп заверил, что урегулирует конфликт на Украине еще до того, как официально вернется в Белый дом, передает РИА «Новости».

    По его мнению, конфликта на Украине не случилось бы, если бы не фиаско с уходом США из Афганистана. Он также считает, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин уважал президента США.

    Как заявил Трамп, «Украина не выигрывает» в конфликте, у нее «заканчиваются солдаты». Трамп сказал, что она «потеряла великолепные города» из-за «глупых решений» Байдена.

    Трамп также заявил, что Украине выделены «большие деньги» – 200 млрд долларов, он «не думает, что когда-либо было нечто подобное». «Каждый раз, когда Зеленский приезжает в США, он уезжает с 60 млрд долларов, он самый лучший продавец на свете», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Также Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах добиться возвращения обвиняемого в шпионаже в России журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Напомним, в июне Путин предложил способ завершения конфликта на Украине: Киев должен вывести войска из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступления в НАТО.

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    28 июня 2024, 00:52 • Новости дня
    Подполье сообщило о ракетном ударе России по HIMARS на Украине

    Координатор подполья Лебедев сообщил о ракетном ударе России по обстрелявшей Севастополь HIMARS в Николаевской области

    Подполье сообщило о ракетном ударе России по HIMARS на Украине
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска нанесли ракетный удар в районе сел Шевченково и Котлярово Николаевской области, где была замечена установка HIMARS, атаковавшая Севастополь, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Как отметил Лебедев со слов местных жителей, в районе аэродрома Кульбакино прозвучал сдвоенный взрыв и, вероятно, был уничтожен склад с боекомплектом для системы HIMARS. Именно отсюда регулярно обстреливали Херсонскую область и Крым дальнобойными ракетами, передает РИА «Новости».

    До этого подполье сообщало об работающей установке HIMARS во время удара по Севастополю.

    Напомним, в Севастополе решили установить 600 модульных укрытий для защиты от обстрелов ВСУ.


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    27 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по аэродромам Украины, где готовили размещение западных самолетов
    ВС России нанесли удар по аэродромам Украины, где готовили размещение западных самолетов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием, гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и беспилотниками по аэродромной инфраструктуре Украины, где планировалось разместить самолеты, поставленные Западом, сообщило Минобороны России.

    В заявлении МО РФ говорится, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, уточнили в военном ведомстве.

    Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что если истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16.

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    28 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем

    Глава Минобороны Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем

    Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за провокаций США над Черным морем
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

    В Telegram-канале ведомства указано, что министр обороны Белоусов поручил Генеральному штабу ВС России принять меры оперативного реагирования на данные провокации.

    Ранее в Минобороны отметили рост интенсивности полетов дронов США над Черным морем.

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    27 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    На Западе обратили внимание на резкое предупреждение от Путина

    RS: Путин сделал резкое предупреждение Западу из-за эскалации на Украине

    На Западе обратили внимание на резкое предупреждение от Путина
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин «серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны», а также учениями с тактическим ядерным оружием ответил на попытки Запада обострить ситуацию на поле боя на Украине, пишут американские СМИ.

    В статье Responsible Statecraft говорится, что лидеры НАТО, понимая недостаточность только денежных вливаний на Украину, стали прибегать к «более опасным путям для эскалации», передает РИА «Новости».

    Россия, как отмечается в публикации, не только выступила с предостережениями и провела «провокационные» учения, но также направила на Кубу военные корабли, включая АПЛ. Кроме того, Путин прибыл в Северную Корею, где заключил с КНДР пакт о «взаимной безопасности», который обязывает страны прийти на помощь друг другу в случае нападения, говорится в статье.

    Эти события, по оценке авторов RS, усиливают актуальность поиска политического урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, 11 июня Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

    Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, российская сторона наблюдает попытки западных стран «внедрять ядерные компоненты» в свои учения и выступает категорически против таких провокаций.

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    27 июня 2024, 16:54 • Новости дня
    В Молдавии пригрозили уголовной ответственностью за использование карт «Мир»

    Глава Нацбанка Молдавии пригрозила уголовной ответственностью за использование карт «Мир»

    В Молдавии пригрозили уголовной ответственностью за использование карт «Мир»
    @ bnm.md

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уголовной ответственностью гражданам республики за использование российских банковских карт «Мир» пригрозила глава Национального банка Молдавии Анка Драгу.

    По ее словам, люди должны знать, что использование незаконных платежных систем влечет уголовные последствия, эти факты расследуются специализированными службами по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, передает ТАСС.

    Драгу уточнила, что карты платежной системы «Мир» не функционируют на территории Молдавии после присоединения страны к антироссийским санкциям в банковской сфере, но их принимают банки на территории Приднестровья.

    Ранее глава автономии Евгения Гуцул заявила, что молдавские власти пытаются запугать жителей Гагаузии за использование банковских карт платежной системы «Мир». В апреле этого года власти Гагаузии договорились о проведении платежей через российский Промсвязьбанк.

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    27 июня 2024, 13:48 • Новости дня
    Каллас призвала НАТО поставить «военную победу Киева» целью конфликта на Украине
    Каллас призвала НАТО поставить «военную победу Киева» целью конфликта на Украине
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны – участницы НАТО должны выбрать «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

    По ее словам, невозможно «выиграть войну», если не ставить «победу как главную цель в войне», передает ТАСС.

    Каллас также подтвердила тот факт, что в Брюссель поступила заявка от прибалтийских республик и Польши о выделении им дополнительных средств на строительство укреплений на границе с Россией.

    Напомним, Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали ЕС выделить средства на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, стоимость которой оценивается в 2,5 млрд евро.

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    27 июня 2024, 12:13 • Новости дня
    Кадыров пошутил об отправке двух бойцов против «страшной эстонской армии»
    Кадыров пошутил об отправке двух бойцов против «страшной эстонской армии»
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией отреагировал на заявление посла Эстонии в Киеве Аннели Кольк о том, что республика готова обсудить с Киевом отправку эстонских сил на Украину.

    Кадыров сыронизировал, что якобы дал поручение о переброске в сторону эстонских войск двух раненых российских бойцов, причем передислоцировать их глава Чечни предложил прямо «на больничных койках». Он отметил, что этим российским бойцам не нужно выдавать оружие, при этом поставить перед ними задачу раздобыть трофейную военную технику.

    «В этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», – приводит слова Кадырова «Газета.Ru».

    Он добавил, что тревожить остальных бойцов Российской армии в этой ситуации не стоит.

    Кольк заявила ранее, что Эстония готова обсуждать возможность отправки своих войск на Украину.

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    27 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Боррель раскрыл детали гарантий безопасности ЕС для Украины

    Боррель: Соглашение по безопасности ЕС с Украиной предусматривает военную, финансовую и дипломатическую помощь

    Боррель раскрыл детали гарантий безопасности ЕС для Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соглашение по гарантиям безопасности Евросоюза для Украины предусматривает поддержку в военной, финансовой и дипломатической сферах, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    По прибытии на двухдневный саммит ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что это мероприятие особенно важно из-за подписания соглашения о безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    По его словам, документ охватывает военную, финансовую и дипломатическую помощь.

    Ранее США и Украина подписали соглашение по безопасности на десять лет, предусматривающее помощь, связанную с предоставлением военной продукции, разведданных, подготовкой военных, развитием ВПК.

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    27 июня 2024, 20:41 • Новости дня
    На Украине задержали экс-замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко

    «Украинская правда»: НАБУ задержало бывшего замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали замешанного в публичных скандалах экс-замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Украинская правда» пишет, что к Тимошенко пришли с обысками в связи с уголовным делом об утечке информации из НАБУ, официальные причины задержания не разглашаются, передает ТАСС.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликовано фото с Тимошенко, который сидит в своей машине, вокруг которой «работают» сотрудники НАБУ.

    НАБУ сообщило, что проводит внутреннее расследование в связи с возможной утечкой сведений досудебного разбирательства в интересах одного из фигурантов якобы близкого к Кириллу Тимошенко.

    Как утверждается, данные, в частности, были связаны с расследованием дела о коррупции при строительстве дорог и инфраструктуры на Украине. Подозреваемый утверждает, что «не имеет отношения» к этому.

    Тимошенко во время работы в офисе президента стал участником нескольких скандалов. Например, он в личных целях пользовался внедорожником, который США передали Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий.

    Напомним, Кирилл Тимошенко уволился с поста замглавы офиса президента Украины в январе 2023 года. С 1 марта текущего года он стал советником министра обороны Украины Рустема Умерова.

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    27 июня 2024, 14:27 • Новости дня
    Военный эксперт: «Словесная помощь» Украине со стороны НАТО иссякает

    Военный эксперт Козюлин: Усиление роли НАТО в координации поддержки Украины станет утешительным призом для Зеленского

    Военный эксперт: «Словесная помощь» Украине со стороны НАТО иссякает
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В попытках убедить Украину в том, что двери НАТО для нее открыты, западные политики прибегают к риторическим приемам, которых, впрочем, осталось не так уж и много. Новая миссия, которую планируется открыть в ФРГ, окажется очередной «фигурой речи», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно, что в НАТО планируют создать миссию для координации дальнейшей помощи Украине.

    «Страны НАТО уже создали формат «Рамштайн». То есть министры обороны западных государств уже собираются на американской авиабазе в ФРГ и обсуждают военную помощь Украине. И тем не менее они идут на создание новой миссии, необходимость которой вызывает большие сомнения», – напомнил Вадим Козюлин, военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    Кроме того, существуют координационные центры НАТО по видам вооружений, которые поставляются ВСУ, добавил он. Собеседник убежден: очередная инициатива, предполагающая усиление роли Североатлантического альянса в координации поддержки Украины, – лишь «фигура речи».

    «Западные партнеры Киева пытаются таким образом убедить местное руководство в том, что двери НАТО для них якобы открыты», – уточнил эксперт. При этом в «арсенале» у США и их партнеров остается все меньше аргументов. «Они стремительно теряют варианты «вежливого отказа» офису Зеленского в его желании присоединиться к блоку», – подчеркивает он.

    «Конечно, можно выписать очередную «дорожную карту» вступления Украины в альянс или подписать с украинским руководством меморандум о поддержке. Но выполнить больше того, что уже делается, страны НАТО вряд ли в силах. Поэтому им остается усиливать последнее доступное направление – словесную помощь. Таким образом, новый орган станет своеобразным утешительным призом для Зеленского», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в НАТО планируют создать миссию в Германии для координации дальнейшей помощи Украине. Об этом сообщает издание The New York Times. По информации газеты, данное решение будет объявлено на грядущем саммите альянса, который пройдет с 9 по 11 июля. Таким образом, государству хотят дать «что-то существенное» вместо начала переговоров о присоединении к блоку.

    При этом указывается: в организации надеются, что появление нового коллективного органа сумеет удовлетворить Владимира Зеленского. Миссия объединит усилия стран, предоставляющих Украине военную помощь по разным направлениям. Она также будет управлять процессами обучения солдат ВСУ.

    Подчеркивается, что организация проекта под началом НАТО обезопасит его от пагубного воздействия Дональда Трампа в том случае, если он одержит победу в президентских выборах США. Тем не менее не все участники блока рады возникновению подобного механизма, поскольку до этого поставки Украине осуществлялись в большей степени по индивидуальной инициативе государств.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что на грядущем саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ВСУ. Он отметил, что принципиально важно не допустить вовлечение альянса в текущий конфликт.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала проблему с нехваткой личного состава в европейской части НАТО.

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    27 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    ЕС и Украина заключили соглашение по безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз и Украина на полях саммита ЕС в Брюсселе подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева.

    Со стороны Украины подпись в документе поставил президент страны Владимир Зеленский, который для этого прибыл в Брюссель, передает ТАСС.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что соглашение по гарантиям безопасности Евросоюза для Украины предусматривает поддержку в военной, финансовой и дипломатической сферах.

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    27 июня 2024, 13:33 • Новости дня
    Средства ПВО России за сутки сбили два МиГ-29 ВСУ

    Минобороны: Средства ПВО России за сутки сбили два МиГ-29 ВСУ

    Средства ПВО России за сутки сбили два МиГ-29 ВСУ
    @ Sergey Popsuevich/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины и 62 беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО сбила за сутки два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 62 украинских беспилотника, четыре американские ракеты Patriot и два реактивных снаряда HIMARS американского производства.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 615 самолетов, 276 вертолетов, 26 704 беспилотника, 533 ЗРК, 16 439 танков и других бронемашин, 1356 боевых машин РСЗО, 10 963 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 23 008 единиц спецтехники.

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    27 июня 2024, 16:04 • Новости дня
    Зеленский заявил о нежелании затягивать конфликт из-за больших потерь

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев не хочет затягивания конфликта, потому что унесет большие потери на поле боя, заявил президент Украины Владимир Зеленский по прибытии на саммит Евросоюза.

    Он отметил, что план урегулирования должен быть готов для обсуждений в течение месяца. Украина не располагает временем, потому что на поле боя много раненых и убитых, передает ТАСС.

    «Мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами. Поэтому мы хотим приготовить этот мирный план ко второму саммиту», – сказал Зеленский.

    Он добавил, что Киев и Москва никак не контактировали после саммита в Швейцарии, где ряд стран заявили о необходимости обсуждения урегулирования с Россией.

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал условия для урегулирования на Украине. Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО.

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