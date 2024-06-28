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    Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.

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    Болгарская церковь подвергается таким яростным атакам извне, каких она не знала с конца XIX столетия. Кроме того, ведется работа по разложению церкви изнутри. Однако здоровых сил в ней все-таки больше.

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    Почему многие немцы сейчас отдают свои голоса партиям, настроенным на мирное сосуществование с Россией и требующим прекращения поставок оружия украинскому режиму? Страх перед русским оружием, да и русским характером – это первая причина. Но не единственная.

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    28 июня 2024, 00:34 • Новости дня

    В Белом доме заявили об отсутствии планов помиловать Ассанжа

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден не планирует помиловать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Нет, это не рассматривается», – приводит РИА «Новости» слова Жан-Пьер.

    Напомним, в среду Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы, которые уже провел в заключении. Сразу после вынесения приговора Ассанж был отпущен домой в Австралию.


    27 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Шольц выступил с резкими обвинениями в адрес России

    Шольц обвинил Россию в отказе от диалога по конфликту на Украине

    Шольц выступил с резкими обвинениями в адрес России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия якобы «отказывается от диалога» и «не хочет мира», утверждает канцлер Германии Олаф Шольц. С такими заявлениями он выступил в Бундестаге, несмотря на то что Россия неоднократно подчеркивала, в том числе на высшем уровне, что готова вести мирные переговоры.

    При этом Шольц полагает, что Украина якобы хочет заключения мира, передает РИА «Новости».

    Напомним, что именно украинское руководство ввело законодательный запрет на ведение переговоров с Россией. Москва отмечала, что для начала мирного процесса в первую очередь стоит снять этот запрет.

    Кроме того, президент Владимир Путин назвал два условия для мирных переговоров с Киевом, выполнение которых, как отмечали в Кремле, сразу же положит конец кровопролитию.

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    27 июня 2024, 11:33 • Новости дня
    Арестович: Шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу
    Арестович: Шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    От выполнения задач на фронте отказались шесть батальонов ВСУ, заявил бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Один батальон устоял, понес гигантские потери, но стоял. Самое страшное случилось: шесть других батальонов наблюдали, как один батальон стоит, и не пошли на помощь товарищам», – приводит его слова «Московский комсомолец». Заявление прозвучало в интервью Арестовича украинскому журналисту.

    По словам Арестовича, бунт связан с потерей лояльности к командованию. По его словам, это не единичный случай.

    Арестович не уточнил дату и место происшествия, однако, предположительно, речь идет о Торецком направлении, где, по оценке киевских политиков, российские войска добились тактического прорыва.

    Напомним, ранее власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР.

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    27 июня 2024, 14:36 • Новости дня
    Times: Сбежавшие из России депутаты готовят «план по свержению Кремля»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшие российские депутаты готовят террористический план по силовой дестабилизации ситуации в стране, утверждает британская газета Times.

    В публикации Times говорится, что сбежавшие из России депутаты якобы готовят «план по свержению Кремля», который представят на саммите НАТО в Вашингтоне. «Более 60 политиков в изгнании» обсуждали его в ходе прошедшей на этой неделе встрече в Варшаве, передает РИА «Новости».

    По данным газеты, план состоит из семи пунктов, он предусматривает призывы к Западу увеличить количество антироссийских санкций, поддержать действия по дестабилизации обстановки и увеличить объемы поставляемого Киеву оружия. Речь также идет об убийствах представителей власти и попытке ее силовой смены, утверждает издание.

    Указывается, что за планом стоят экс-депутаты, в том числе Илья Пономарев (признан иноагентом в России), которые связаны с запрещенной в России террористической организацией «Легион «Свобода России» и группировкой «Национальная республиканская армия». Последняя ранее взяла на себя ответственность за убийство политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.

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    27 июня 2024, 09:34 • Новости дня
    ВВС США дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России

    МО: ВВС США дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России

    ВВС США дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов сообщил о восьми нарушениях воздушного пространства Сирии со стороны авиации возглавляемой США коалиции.

    Попов уточнил, что речь идет в том числе о двух случаях активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружения, когда происходило сближение с российскими самолетами, выполнявшими плановые полеты, передает ТАСС.

    Помимо этого, было зафиксировано шесть нарушений с использованием беспилотных летательных аппаратов.

    Попов сообщал также, что над Сирией едва не произошло столкновение российского истребителя Су-34 с американским беспилотником MQ-9 Reaper.

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    27 июня 2024, 10:30 • Новости дня
    NYT: НАТО пытается успокоить Зеленского и предотвратить новый скандал

    NYT: НАТО хочет успокоить Зеленского обещаниями поддержки перед саммитом

    NYT: НАТО пытается успокоить Зеленского и предотвратить новый скандал
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО обещает Владимиру Зеленскому долгосрочную поддержку Украины, чтобы «успокоить» главу киевского режима в преддверии июльского саммита Североатлантического альянса и избежать повторения прошлогоднего скандала, пишет американская The New York Times.

    Издание напоминает, что год назад на саммите в Вильнюсе Зеленский «ясно выразил свое недовольство, когда Украине не обозначили четкие сроки переговоров о членстве», передает РИА «Новости».

    По информации NYT, Киев и ряд стран Центральной Европы «горячо надеялись» на то, что Украину пригласят к переговорам о вступлении в НАТО на саммите, который пройдет с 9 по 11 июля. Однако НАТО вместо этого намеревается объявить о создании миссии в Германии, чтобы координировать помощь в адрес Украины, пишет газета.

    Таким образом администрация США и руководство НАТО хотят дать Киеву «что-то существенное», не отказываясь при этом от позиции, что время для вступления Украины в НАТО еще не пришло.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на предстоящем в июле саммите НАТО будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Украины и подготовки ВСУ.

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    27 июня 2024, 15:07 • Новости дня
    Москалькова прокомментировала отъезд знаменитостей из России

    Москалькова: Уехавшим из России популярным людям не нужна помощь омбудсмена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не получала обращений от уехавших из России популярных людей, она считает, что их выбор был осознанным, поэтому им не нужна помощь федерального омбудсмена.

    По ее словам, от популярный людей, которые уехали из России, в ее адрес обращений не поступало, их выбор был осознанным и разумным, поэтому вряд ли им нужна помощь федерального российского омбудсмена, передает РИА «Новости».

    Ранее в Черемушкинском суде Москвы сообщили, что актеру Артуру Смольянинову (признан иноагентом) грозит первый штраф за нарушение закона о деятельности иностранных агентов из-за неподачи отчетности в уполномоченный орган.

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    27 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по аэродромам Украины, где готовили размещение западных самолетов
    ВС России нанесли удар по аэродромам Украины, где готовили размещение западных самолетов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы нанесли групповой удар высокоточным оружием, гиперзвуковой ракетой «Кинжал» и беспилотниками по аэродромной инфраструктуре Украины, где планировалось разместить самолеты, поставленные Западом, сообщило Минобороны России.

    В заявлении МО РФ говорится, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, уточнили в военном ведомстве.

    Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что если истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16.

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    27 июня 2024, 12:25 • Новости дня
    Кремль: Москва готова ответить на понижение дипотношений со стороны Запада

    Представитель Кремля Песков: Москва готова ответить на понижение дипотношений со стороны Запада

    Кремль: Москва готова ответить на понижение дипотношений со стороны Запада
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва рассматривает все возможные варианты реагирования на действия Запада, в том числе и на понижение уровня дипотношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, по мере того как растет вовлеченность в украинский конфликт стран коллективного Запада, в частности, США, Москва не может не рассматривать различные варианты ответов на такое враждебное вмешательство, передает ТАСС.

    При этом представитель Кремля добавил, что решений на этот счет пока не принималось.

    Ранее в США заявили о развороте Азии в сторону России.

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    27 июня 2024, 01:59 • Новости дня
    Ирландский журналист рассказал о расстрелах в ВСУ пытающихся сдаться солдат

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что ВСУ расстреливают солдат, пытающихся сдаться

    Ирландский журналист рассказал о расстрелах в ВСУ пытающихся сдаться солдат
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Солдат ВСУ, которые хотят сдаться или отступить, расстреливают, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    «Их избивают, похищают и отправляют без подготовки сражаться с наступающей русской армией. Если они пытаются сдаться, их расстреляют», – написал он в своем микроблоге, передает РИА «Новости»

    Боуз назвал режим Владимира Зеленского диктаторским, обвинив в еженедельном похищении тысяч мужчин для отправки на фронт.

    Ранее бывший агент британской секретной разведывательной службы MI6 Аластер Крук рассказал, что в рядах ВСУ в ближайшее время вырастет число дезертиров.

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    27 июня 2024, 19:54 • Новости дня
    Захарова: Посольства России переполнены просьбами о переезде в страну
    Захарова: Посольства России переполнены просьбами о переезде в страну
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посольства и консульства России перегружены обращениями от людей, желающих получить визы, вид на жительство или помощь с переездом в страну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии ПМЮФ «Защита традиционных ценностей. Свои и чужие».

    «Наши посольства, наши консульства буквально завалены обращениями о выдаче либо виз, либо вида на жительство, либо помощи в переселении для того, чтобы сохранить себя как представителей и носителей традиционных ценностей», – заявила она, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, в основе политики, идеологии и философии большинства стран мира лежат традиционные ценности. Однако она также отметила, что «огромное количество людей, живущих под гнетом либеральных демократий, пытаются этому сопротивляться».

    «Говоря о «чужих», мы не имеем в виду границы, названия государств или режимов», – пояснила Захарова. «Чужие – это не те, кто отличается от нас, а те, кто агрессивно навязывает свою идеологию, желая разрушить наши представления об истинных ценностях».

    Ранее сообщалось, что 83-летний ветеран Александрс Димитриевс, уехавший из Латвии, получил вид на жительство в России.

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    27 июня 2024, 14:53 • Новости дня
    Возглавивший попытку переворота в Боливии генерал объяснил провал мятежа

    Мятежный генерал Суньига объяснил неудачу переворота в Боливии логистическими проблемами

    Возглавивший попытку переворота в Боливии генерал объяснил провал мятежа
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Генерал Хуан Хосе Суньига, возглавивший попытку государственного переворота в Боливии, объяснил неудачу логистическими проблемами, из-за которых опоздало подкрепление мятежникам, сообщила глава администрации президента Мария Нела Прада.

    Прада рассказала, что во время допроса генерал заявил, что цели мятежа не были достигнуты из-за того, что не смогли прибыть военные вооруженных сил и ВВС, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что генерал Хуан Хосе Суньига пытался переманить на свою сторону полицию.

    Напомним, в Боливии задержаны трое военачальников, которых подозревают в причастности к попытке государственного переворота.

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    27 июня 2024, 16:12 • Новости дня
    СМИ: ВС Турции готовы к третьей мировой войне

    TRT Haber: Армия Турции готова к любым сценариям, включая третью мировую войну

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС Турции регулярно обновляют тактику и планы в соответствии с оценкой угроз безопасности, поэтому они готовы к любым сценариям развития событий, в том числе к третьей мировой войне, сообщили СМИ.

    Как передает TRT Haber со ссылкой на источник в Минобороны, ведомство проводит оценку турецкой обороны и безопасности и обновляет все планы в свете актуальных оценок безопасности. По словам источника, Турция является одной из самых подготовленных стран, передает ТАСС.

    Он уточнил, что турецкие ВС являются динамичной армией, ведущей непрерывную деятельность в ряде регионов. Источник добавил, что армия Турции в настоящее время занимается проверкой планов, логистики, а также занимается миротворческой деятельностью во многих точках мира.

    «Никто, в первую очередь Турция, не хочет такой мрачной картины, как третья мировая война, но важно подчеркнуть, что наша армия готова к любому сценарию», – пояснил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад возвращает ядерное оружие в состояние холодной войны.

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    27 июня 2024, 14:14 • Новости дня
    Ле Пен назвала условие, при котором Макрон не сможет отправить войска на Украину

    Ле Пен: Макрону не удастся отправить войска на Украину в случае избрания Барделлы премьером

    Ле Пен назвала условие, при котором Макрон не сможет отправить войска на Украину
    @ Robert Poulain/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон не сможет послать войска на Украину в случае избрания премьер-министром Франции лидера «Национального объединения» Жордана Барделлы, заявила глава парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен.

    В интервью изданию Le Telegramme Ле Пен заявила, что титул Верховного главнокомандующего, которым наделен глава государства, является почетным, поскольку именно премьер-министр страны распоряжается казной, передает ТАСС.

    Политик полагает, что Барделла в случае избрания премьером установит красные линии, лишив Макрона возможности отправить французских военных на Украину.

    Ранее Макрон высказался о сроках отправки войск на Украину.

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    27 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    На Западе обратили внимание на резкое предупреждение от Путина

    RS: Путин сделал резкое предупреждение Западу из-за эскалации на Украине

    На Западе обратили внимание на резкое предупреждение от Путина
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин «серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны», а также учениями с тактическим ядерным оружием ответил на попытки Запада обострить ситуацию на поле боя на Украине, пишут американские СМИ.

    В статье Responsible Statecraft говорится, что лидеры НАТО, понимая недостаточность только денежных вливаний на Украину, стали прибегать к «более опасным путям для эскалации», передает РИА «Новости».

    Россия, как отмечается в публикации, не только выступила с предостережениями и провела «провокационные» учения, но также направила на Кубу военные корабли, включая АПЛ. Кроме того, Путин прибыл в Северную Корею, где заключил с КНДР пакт о «взаимной безопасности», который обязывает страны прийти на помощь друг другу в случае нападения, говорится в статье.

    Эти события, по оценке авторов RS, усиливают актуальность поиска политического урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, 11 июня Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

    Как заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров, российская сторона наблюдает попытки западных стран «внедрять ядерные компоненты» в свои учения и выступает категорически против таких провокаций.

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    27 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    В США сообщили о разрушении российского спутника

    Космическое командование США заявило о разрушении российского спутника «Ресурс П»

    В США сообщили о разрушении российского спутника
    @ Николай Хижняк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский аппарат «Ресурс П» развалился на низкой околоземной орбите, сообщило космическое командование ВС США.

    В заявлении командования утверждается, что спутник «Ресурс П» якобы развалился на 100 кусочков 26 июня, никакой угрозы нет, передает ТАСС.

    В Роскосмосе же заявили, что аппарат выведен из эксплуатации еще два года назад.

    Космические аппараты «Ресурс-П» предназначены для высокодетального оптико-электронного наблюдения за Землей в интересах Минприроды, МЧС, Минсельхоза, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Срок работы составляет пять лет.

    Коментарии (7)
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