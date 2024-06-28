Вся риторика украинских руководителей о готовности к переговорам с Россией – информационная дымовая завеса. На самом деле на Украине готовятся к новому наступлению, так как Белому дому нужна хоть какая-то победа в преддверии выборов президента.3 комментария
В Белом доме заявили об отсутствии планов помиловать Ассанжа
Президент США Джо Байден не планирует помиловать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Нет, это не рассматривается», – приводит РИА «Новости» слова Жан-Пьер.
Напомним, в среду Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы, которые уже провел в заключении. Сразу после вынесения приговора Ассанж был отпущен домой в Австралию.