Tекст: Александра Юдина

По его словам, девочка стала одной их тех малышей, которых президент США Джо Байден убил в Крыму американскими ракетами, передает РИА «Новости».

Дотком добавил, что для удара по этому солнышку использовались американские дроны и спутники.

«Вспомните о ней, когда будете голосовать на выборах президента в ноябре», – подчеркнул он.

Ранее основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из британской тюрьмы ради реанимации рейтинга кандидата в президенты США Джо Байдена.