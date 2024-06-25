  • Новость часаДробницкий: Освобождение Ассанжа даст Байдену козырь перед Трампом
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    Мнения
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Битва дронов подстегивает современную военную мысль

    В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему люди – не кролики

    Считалось, что идея хранить воздержание до брака и верность в браке была придумана завистниками и невротиками, фригидными клушами и лицемерными святошами специально, чтобы испортить всем жизнь.

    7 комментариев
    Татьяна Бондарчук Татьяна Бондарчук Как помочь бегущим с Запада на родину соотечественникам

    Чтобы вернуться в Россию по программе переселения соотечественников, документы надо подать в российском дипломатическом учреждении в стране пребывания. Но если разрешить это делать в России, это поможет вернуть на родину еще десятки тысяч людей.

    21 комментарий
    25 июня 2024, 14:27 • Новости дня

    Пескова спросили об американском БПЛА над Черным морем

    Песков отказался комментировать информацию об американском БПЛА над Черным морем

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об американском беспилотнике над Черным морем.

    По его словам, у него нет подробной информации, поэтому подтвердить эту информацию невозможно, передает ТАСС.

    Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что беспилотники НАТО, полеты которых в последнее время участились над Черным морем, представляют угрозу безопасности России и должны быть уничтожены.

    22 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    NYT: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    The New York Times: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам показал, кто станет главным организатором неподконтрольных Вашингтону стран, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.

    По мнению посла, Путин своей поездкой реализовал «худшие опасения США», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times .

    Издание пишет, что «дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону еще больше неприятностей и потенциальных угроз в азиатском регионе , и очень разозлил США.

    Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    24 июня 2024, 12:47 • Новости дня
    Послу США в России сделан демарш из-за теракта в Севастополе
    Послу США в России сделан демарш из-за теракта в Севастополе
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский посол в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, ей был сделан демарш из-за террористической атаки в Севастополе, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

    Отмечается, что дипломату был сделан демарш «в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима», который нанес целенаправленный удар по Севастополю, при котором пострадали мирные граждане, в том числе дети.

    В сообщении на сайте МИД говорится, что США фактически стали стороной конфликта, поставляя Украине самые современные вооружения, в том числе ракеты ATACMS, которыми был атакован Севастополь.

    При этом целенаведение и ввод полетных заданий этих ракет с кассетными боевыми частями осуществляют американские военные специалисты, поэтому США несут равную ответственность с Киевом за теракт.

    В МИД заявили Трейси, что подобные действия США, которые выдали разрешение на удары вглубь российской территории, безнаказанными не останутся, последуют ответные меры.

    23 июня около 12.15 была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре Севастополя с применением ракет ATACMS.

    Погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратился 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    22 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Медведев завел Telegram на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000

    Зампред Совбеза Медведев завел Telegram на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000

    Медведев завел Telegram на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев начал вести Telegram-канал и на английском языке и сравнил его с применением мощной авиабомбы.

    По его словам, это стало ответом на ограничение свободы слова, передает ТАСС.

    «Придется ответить на их манипуляции применением новой российской мегабомбы ФАБ-3000!» – отметил Медведев.

    В первую очередь зампред опубликовал стилизованное изображение полуразложившегося, полуистлевшего американского президента Джо Байдена, подписав картинку словам: «Привет всем англоязычным!»

    Далее Медведев опубликовал перевод своей публикации о подходе США к обсуждению ДСНВ.

    Отмечается, что в первые минуты после сообщения о начале работы нового канала на него подписались 5 тыс. человек, первый пост уже набрал более 50 тыс. просмотров.

    Ранее Медведев резко отреагировал на планы США договариваться с Россией по ДСНВ. В США заявили, что «всерьез относятся» к заявлениям президента России Владимира Путина о том, что не следует доводить ситуацию до применения ядерного оружия.

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    24 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков призвал спросить власти США и Европы про убитых с их помощью детей
    Песков призвал спросить власти США и Европы про убитых с их помощью детей
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналисты должны спрашивать представителей официальных лиц США и Европы, зачем их правительства поддерживают убийство российских детей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков предложил журналистам задать вопрос пресс-секретарям глав правительств стран Европы и США, зачем их страны помогают убивать российских детей, передает ТАСС.

    По его словам,  вовлеченность США в боевые действия, которые приводят к гибели мирных россиян, не может не иметь последствий, и время покажет, каких именно.

    Он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о возможных действиях России в случае поставок дальнобойного западного оружия Западом Украине.

    Напомним, Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Россия оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие другим странам.

    Между тем, американский посол в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД России, ей был сделан демарш из-за террористической атаки в Севастополе.

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    24 июня 2024, 04:18 • Новости дня
    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан

    Посол России в США: После атаки на Севастополь ракетами ATACMS Вашингтону не уйти от ответственности

    Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    США демонстративно поддерживают преступления киевского режима и удары по мирному населению, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, подчеркнув, что американским властям не уйти от ответственности.

    Антонов также отметил, что поставки американского оружия марионеткам-бандеровцам и предоставление им права бить по гражданскому населению свидетельствует лишь о стремлении США продолжать войну, не считаясь с жертвами, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что оправдать прямую вовлеченность в конфликт на постсоветском пространстве русофобам практически невозможно. Он выразил соболезнования близким и родным погибших и раненых в сегодняшней террористической атаке и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, по словам губернатора Михаила Развожаева, в результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, в том числе двое детей. За медицинской помощью обратились 151 человек, из них 82 госпитализированы.

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    22 июня 2024, 16:28 • Новости дня
    В США назвали соглашения Путина с КНДР и Вьетнамом «тыканьем в глаз» Западу

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, заключив стратегические соглашения со странами Азии, а именно с КНДР и Вьетнамом, дал возможность России «ткнуть в глаз» Западу, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По словам Макгрегора, Путин напомнил, что Россия может создавать США проблемы, где захочет, а для россиян большой плюс, и возможность «ткнуть в глаз» Западу, будучи в стратегических отношениях с Вьетнамом, Кубой. Венесуэлой и Северной Кореей, передает РИА «Новости».

    Ведущий передачи Эндрю Наполитано ответил, что Москва таким образом противостоит агрессивной политике США.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что деловые Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    25 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Американист объяснил освобождение из тюрьмы Джулиана Ассанжа

    Американист Дудаков: Освобождением Ассанжа администрация Байдена пытается «умаслить» электорат

    Американист объяснил освобождение из тюрьмы Джулиана Ассанжа
    @ TOLGA AKMEN/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Освобождение Джулиана Ассанжа может быть попыткой Джо Байдена сыграть на настроениях части электората. Речь идет не столько о либертарианцах, сколько о левых, которые возмущены политикой американского президента в отношении поддержки Израиля. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков. Ранее Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш.

    «Переговоры между стороной защиты Джулиана Ассанжа и властями США шли на протяжении нескольких лет», – напомнил американист Малек Дудаков. По его мнению, сделка стала возможной в связи с желанием демократов использовать нашумевшее дело в рамках предвыборной кампании – им теперь, вероятно, удастся «умаслить» тех, кто был возмущен преследованием журналиста.

    «Освобождение Ассанжа может быть попыткой Байдена сыграть на настроениях части электората. Речь идет не столько о либертарианцах, сколько о левых, которые возмущены политикой американского президента в отношении поддержки Израиля», – пояснил собеседник. Впрочем, не исключено, что американский лидер перед выборами хочет закрыть гештальт, связанный с WikiLeaks, поскольку понимает – после ноября договориться о подобной сделке вряд ли станет возможным.

    Дудаков напомнил, что обвинения в отношении основателя портала были выдвинуты в 2019 году при Дональде Трампе. «Нынешние президентские выборы могут привести к любому развитию событий. Не исключено поражение Байдена, что поспособствует переформатированию американского Минюста», – рассуждает политолог.

    Что касается сделки Ассанжа с властями США, то ее детали до сих пор доподлинно неизвестны. «Я думаю, что перед журналистом поставят ряд условий. Среди них может быть требование ничего не публиковать, никак не влиять на ход президентской гонки, не контактировать со своими информаторами в Америке, которые сливали ему секретные документы», – прогнозирует спикер. Дудаков полагает, что после решения суда и освобождения основатель WikiLeaks станет «тихо-мирно проживать в Австралии».

    Ранее Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш. Об этом сообщает портал WikiLeaks в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России). Основатель данной организации провел под стражей 1901 день. Однако высший суд Лондона принял решение отпустить его под залог. Журналист покинул страну из аэропорта Станстед.

    «Это результат глобальной кампании, в которой приняли участие борцы за свободу прессы, законодатели и лидеры со всего политического спектра, вплоть до ООН. Это создало условия для длительных переговоров с Минюстом США, которые привели к заключению еще не завершенной сделки. Мы предоставим дополнительную информацию как можно скорее», – говорится в сообщении WikiLeaks.

    Согласно судебным документам, договоренности Ассанжа и прокуратуры Штатов подразумевают частичное признание вины журналиста в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. По информации CBS News, на итоговом рассмотрении дела 26 июня ему назначат наказание в виде 62 месяцев тюрьмы. При этом следствие зачтет пять лет, которые он провел в лондонской тюрьме.

    Заседание федерального окружного суда США пройдет на Северных Марианских островах. После оглашения приговора Ассанж намерен вернуться в Австралию, гражданином которой он является. Напомним, сайт WikiLeaks был основан в 2006 году. Портал специализировался на публикации конфиденциальной информации.

    Расследования в отношении Ассанжа со стороны США начались в 2010-м. Журналиста обвиняли по 18 статьям за раскрытие секретной информации и вступление в сговор с целью ее получения. Речь шла о материалах, связанных с конфликтами в Ираке и Афганистане. С июня 2012-го основатель ресурса укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне.

    Однако в 2019-м Кито лишил его дипломатического убежища, в связи с чем Ассанж был арестован британской полицией. Позже была одобрена его экстрадиция на территорию Штатов. Основатель WikiLeaks подавал апелляцию на данное решение Лондона, однако получил отказ. Тем не менее  уже в мае 2024 года суд разрешил журналисту повторно оспорить процедуру экстрадиции.

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    22 июня 2024, 20:55 • Новости дня
    СМИ: США могли оказывать помощь «Азову» до снятия запрета

    The Intercept: США могли оказывать помощь «Азову» до снятия запрета

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация, предположительно, оказывала поддержку украинскому националистическому полку «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) еще до снятия запрета, сообщил портал The Intercept.

    Издание изучило косвенные заявления американских властей, а также фотографии национального полка, и пришло к выводу, что США могли вооружать «Азов» (Запрещенная в России террористическая организация) до снятия запрета.

    Портал обратил внимание на фото «Азова», где люди в американской военной форме вручают сертификат от декабря 2023 года одному из членов полка о прохождении курса подготовки при участии сил США в Европе. Госдепартамент и Пентагон отказались комментировать снимок и событие, передает ТАСС.

    Также издание ссылается на комментарий одного из экс-сотрудников Госдепартамента, который предположил, что США помогали «Азову» с 2022 года.

    Ранее администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов».

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что заставило Вашингтон изменить свою позицию и какие выводы из этого должна сделать Россия.

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    22 июня 2024, 17:25 • Новости дня
    В США заявили, что авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» покинет Красное море

    Tекст: Кристина Цыцура

    Атомный авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», участвовавший в операциях против хуситов в Йемене, покидает Красное море по информации телеканала NBC News.

    Согласно сообщению, командование приказало USS Dwight D. Eisenhower, возглавлявшему американские действия против хуситов, вернуться на родину. Авианосец находился около восьми месяцев недалеко от Йемена и будет заменен атомным авианосцем Теодор Рузвельт, который вышел из Сан-Диего, передает РИА «Новости».

    В конце мая Хузам аль-Асад, член политбюро хуситского движения «Ансар Алла» на севере Йемена, сообщил о нанесении ударов Вооруженными силами страны по атомному авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море в ответ на атаку со стороны США и Британии.


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    22 июня 2024, 17:17 • Новости дня
    В РСМД сообщили о переходе на расчеты в нацвалютах с Баку

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев сообщил, что в связи с западными санкциями против Московской биржи Россия и Азербайджан начали переговоры о переходе к национальным валютам в расчетах.

    Тимофеев отметил, что санкции против России будут ужесточаться даже после урегулирования украинского кризиса, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что российская экономика успешно адаптировалась к западным санкциям, и, хотя они наносят ущерб и мешают развитию, торговля с дружественными странами растет. Тимофеев подчеркнул необходимость создания альтернативных платежных вариантов к доллару, особенно в свете монополии американской валюты.

    Он заключил, что прорывы в этой области могут быть сложными, но стратегическая диверсификация мировых финансовых систем необходима и придет в будущем.

    В середине июня США объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. В результате торговля в долларах и евро была приостановлена и перенесена на внебиржевой рынок.

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    22 июня 2024, 16:07 • Новости дня
    FT: Американцы стали покупать меньше продуктов из-за инфляции

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американцы стали сокращать свои покупки продуктов в супермаркетах из-за роста инфляции, пишет газета Financial Times.

    По данным издания, рост цен на продукты питания привел к неожиданной тенденции: за последние годы покупатели стали приобретать на миллиарды долларов меньше товаров в магазинах по сравнению с периодом до пандемии, передает РИА «Новости».  

    Отмечается, что сейчас американцы предпочитают совершать покупки онлайн и делать оптовые закупки, что в целом привело к уменьшению потребления.

    По мнению издания, данная тенденция связана с увеличением цен на продукты, жилье и страхование, что вынуждает ритейлеров и продавцов предлагать скидки.

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    24 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    МИД не усомнился в причастности США к удару по Севастополю

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Причастность Вашингтона к удару по Севастополю не вызывает никаких сомнений, США и их сателлиты создали неонацистский режим на Украине, заявило министерство иностранных дел России.

    «Двадцать третьего июня киевский режим при поддержке США и их сателлитов совершил очередное чудовищное террористическое преступление против мирного населения России», – говорится на сайте МИД России.

    В ведомстве напомнили, что для теракта был выбран один из важнейших православных праздников – день Святой Троицы. Для атаки использовались американские ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями для повышения поражающей способности.

    Отмечается, что все полетные задания и целенаведение осуществляется американскими специалистами. Во время удара в небе вблизи Крыма дежурил американский разведывательный беспилотник Global Hawk. «Причастность США к этому зловещему преступлению никаких сомнений не вызывает», – подчеркнули в МИД.

    США и их сателлиты создали и воспитали неонацистский режим на Украине и теперь ведут руками Киева войну против России и побуждают их к совершению актов международного терроризма, убийству мирных граждан. Все ответственные за атаку на Севастополь понесут наказание.

    Ранее в МИД России была вызвана посол США Линн Трейси, ей был сделан демарш из-за террористической атаки в Севастополе.

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    25 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Израильский эксперт: США придется признать Россию как лучшего переговорщика для Ближнего Востока
    Израильский эксперт: США придется признать Россию как лучшего переговорщика для Ближнего Востока
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ХАМАС и Израиль заинтересованы в мирных переговорах, но найти посредника для доверительного диалога достаточно непросто. Однако Россия, благодаря долгой истории сотрудничества с еврейским государством и нейтральному отношению к текущему конфликту, может стать подходящим кандидатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в ХАМАС призвали сделать РФ гарантом прекращения огня в Газе.

    «Сегодня Израиль стал еще одной ареной борьбы между Россией и США. Стороны занимают взаимоисключающие позиции. Американцы поддержали еврейское государство, в то время как Москва придерживается нейтралитета, который, по мнению Тель-Авива, все же немного склоняется в пользу ХАМАС», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «При этом у движения нет другого выхода, кроме как использовать в качестве посредника Россию. Ранее эту роль исполнял Катар, однако за все время конфликта в Газе значимых успехов ему достигнуть не удалось. Осталось не так много государств, готовых помочь сторонам в вопросе достижения мира. Тем не менее в поисках договоренностей заинтересованы все участники противостояния. Поэтому необходимость в медиаторе присутствует», – отмечает он.

    «Другие арабские страны, которые поддерживают ХАМАС, вряд ли смогут заменить Катар. Долгое время в качестве посредника рассматривалась Турция, но между ней и Израилем существует достаточно тяжелая история взаимоотношений, поэтому вряд ли переговоры с ее участием закончились бы успешно», – подчеркивает собеседник.

    «Однако у России имеются огромные шансы на то, чтобы уладить конфликт в Газе. Между Москвой и еврейским государством существует долгая история сотрудничества, что может помочь в переговорах. Тем не менее Вашингтону не понравится назначение ее посредником. Хотя, скорее всего, США будут вынуждены согласиться с данным фактом, так как последнее слово в этом вопросе принадлежит противоборствующим сторонам», – резюмировал Ципис.

    Ранее в ХАМАС заявили, что гарантом договора о прекращении огня в секторе Газа должна стать Россия. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. По его словам, Москва заняла справедливую позицию, которая приемлема для всех сторон. При этом Штаты, очевидно, полностью находятся на стороне Израиля.

    «Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос», – сказал он. Представитель ХАМАС также отметил, что Россия планирует организовать новую встречу региональных фракций в Москве по вопросам формирования единого правительства. Марзук уточнил, что ясность по срокам проведения съезда может появиться после визита президента Палестины Махмуда Аббаса в РФ.

    Напомним, в феврале представители палестинских фракций на встрече в Москве заявили о необходимости единства, чтобы противостоять внешним силам, в первую очередь США. Кроме того, собравшиеся выступили с осуждением атаки израильских сил на окраины города Газы. Также участники договорились предпринять действия для освобождения сектора Газа и Западного берега реки Иордан от блокады Израиля.

    Фракции выразили благодарность России за поддержку дела Палестины, сообщает ТАСС. В заявлении они также отметили «позитивную и конструктивную» атмосферу, царившую на встрече в Москве, и выразили готовность продолжать диалог.

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    25 июня 2024, 12:37 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер назвал удар по Севастополю равносильным нападению со стороны США

    Экс-разведчик Риттер: Удар американскими ракетами по Севастополю равносилен нападению со стороны США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Удар ВСУ по Севастополю, нанесенный американскими ракетами ATACMS, равносилен нападению на Россию со стороны США, заявил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер в эфире подкаста Judging Freedom.

    Экс-разведчика попросили прокомментировать, какое значение имеет для США удар по гражданским объектам в Севастополе. Риттер подтвердил, что США совершили «акт войны» против России, передает ТАСС.

    Он добавил, что если бы русские сделали что-то подобное в отношении США, то Вашингтон уже бы начал войну с Россией.

    Напомним, Украина нанесла удар по Севастополю ракетами американского производства ATACMS, погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ранены более 150 человек. МИД России заявил, что причастность США к ракетной атаке на Севастополь не вызывает сомнений.

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    25 июня 2024, 14:10 • Новости дня
    Дробницкий: Освобождение Ассанжа даст Байдену козырь перед Трампом

    Американист Дробницкий: Демократы попытаются использовать фигуру Ассанжа по «русскому делу» против Трампа

    Дробницкий: Освобождение Ассанжа даст Байдену козырь перед Трампом
    @ Kirsty Wigglesworth/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если администрации Джо Байдена удастся заставить Ассанжа признать вину в шпионаже и подтвердить их версию «русского дела», то это станет значительной победой демократов над республиканцами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш.

    «Дела у администрации Джо Байдена в преддверии выборов обстоят не очень хорошо. Один за другим их козыри против республиканцев утратили силу. Постепенно информационное влияние «русского дела» и слухов о работе Дональда Трампа на Кремль ослабевает. В этой ситуации и появляется сообщение об освобождении Джулиана Ассанжа», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что произошло это за несколько дней до первого раунда предвыборных дебатов. «Если нынешней администрации удастся заставить журналиста признать вину в шпионаже и подтвердить их версию «русского дела», то они преподнесут данный факт как собственную победу», – считает собеседник.

    Более того, Ассанж может стать козырем демократов в ходе дебатов. «Скорее всего, они постараются добиться от журналиста заявления, в котором он обличит Дональда Трампа», – уточнил Дробницкий. Однако это вряд ли повлияет на предвыборные расклады и на развитие политической ситуации в США, которая будет только обостряться, полагает он.

    Американист не исключает, что Ассанж был вынужден пойти на сделку, поскольку здоровье основателя WikiLeaks за последние годы сильно ухудшилось. «Возможно, ему также были даны гарантии в том числе личной безопасности», – допускает спикер. По его мнению, Ассанж не вернется к журналистской деятельности. «Более того, решением суда может быть введен запрет на это», – добавил Дробницкий.

    Ранее Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы Белмарш. Об этом сообщает портал WikiLeaks в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирована в России). Основатель данной организации провел под стражей 1901 день. Однако высший суд Лондона принял решение отпустить его под залог. Журналист покинул страну из аэропорта Станстед.

    «Это результат глобальной кампании, в которой приняли участие борцы за свободу прессы, законодатели и лидеры со всего политического спектра, вплоть до ООН. Это создало условия для длительных переговоров с Минюстом США, которые привели к заключению еще не завершенной сделки. Мы предоставим дополнительную информацию как можно скорее», – говорится в сообщении WikiLeaks.

    Согласно судебным документам, договоренности Ассанжа и прокуратуры Штатов подразумевают частичное признание вины журналиста в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. По информации CBS News, на итоговом рассмотрении дела 26 июня ему назначат наказание в виде 62 месяцев тюрьмы. При этом следствие зачтет пять лет, которые он провел в лондонской тюрьме.

    Заседание федерального окружного суда США пройдет на Северных Марианских островах. После оглашения приговора Ассанж намерен вернуться в Австралию, гражданином которой он является. Напомним, сайт WikiLeaks был основан в 2006 году. Портал специализировался на публикации конфиденциальной информации.

    Расследования в отношении Ассанжа со стороны США начались в 2010-м. Журналиста обвиняли по 18 статьям за раскрытие секретной информации и вступление в сговор с целью ее получения. Речь шла о материалах, связанных с конфликтами в Ираке и Афганистане. С июня 2012-го основатель ресурса укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне.

    Однако в 2019-м Кито лишил его дипломатического убежища, в связи с чем Ассанж был арестован британской полицией. Позже была одобрена его экстрадиция на территорию Штатов. Основатель WikiLeaks подавал апелляцию на данное решение Лондона, однако получил отказ. Тем не менее уже в мае 2024 года суд разрешил журналисту повторно оспорить процедуру экстрадиции.

    Американист Малек Дудаков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил освобождение Джулиана Ассанжа попыткой Джо Байдена сыграть на настроениях части электората.

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