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Верховный суд разъяснил правила конфискации автомобилей за пьяную езду
ВС России: Автомобили осужденных за повторную пьяную езду подлежат конфискации
Автомобили осужденных за повторное нетрезвое вождение подлежат обязательной конфискации, разъяснил Пленум Верховного суда России в подготовленных дополнениях в постановление 2008 года «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Как указано в документе, также подлежат обязательной конфискации автомобили лиц, осужденных за третий случай управления транспортным средством после лишения водительских прав или за третий выезд на встречную полосу или превышение скорости лицами, которые за предыдущие случаи были лишены прав, передает ТАСС.
Как разъяснил пленум, следует иметь в виду, что в силу положений п. «д» ч. 1 ст.104.1 УК РФ транспортное средство, которое принадлежит обвиняемому (находится в его собственности, а также в общей собственности обвиняемого и других лиц, в том числе в совместной собственности супругов) и было использовано им при совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ, подлежит конфискации.
Там добавили, что при этом должны соблюдаться требования гл. 15.1 УК РФ, согласно которым перед решением о конфискации транспортного средства сперва должен быть решен вопрос о возмещении вреда. Если конфискация транспортного средства на момент принятия судом решения о конфискации невозможна вследствие продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует его стоимости, а при отсутствии или недостаточности денежных средств суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета.
Ранее ВС признал обязательной конфискацию машины за повторную нетрезвую езду.