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    8 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    23 июня 2024, 09:45 • Новости дня

    Кремль спросили о летнем отдыхе Путина

    Песков: Пока неясно, будет ли у Путина летний отпуск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пока неизвестно, отправится ли президент России Владимир Путин в летний отпуск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли отпуск президента летом, это пока неизвестно, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин пошутил про свою работоспособность, заявив, что «не напрягается», однако поделился с жителями Анадыря «секретом»: нужно любить дело, которым занимаешься.

    21 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина

    Путин подарил Ким Чен Ыну портрет Ким Ир Сена

    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди подарков, которые президент России Владимир Путин передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время госвизита в КНДР, был портрет Ким Ир Сена.

    На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи, среди подарков Путина Ким Чен Ыну можно заметить портрет в рамке с изображением молодого Ким Ир Сена – первого главы КНДР и деда нынешнего северокорейского лидера, передает «Газета.Ru».

    Ранее сообщалось, что Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    20 июня 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    Путин заявил, что Запад поменяет Зеленского в следующем году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад планирует повесить на украинского лидера Владимира Зеленского все непопулярные решения, после чего заменить его, это может произойти в следующем году, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции во Вьетнаме.

    «На Западе не хотят его (Зеленского) сейчас менять – время не подошло. Это, мне кажется, очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее в российской разведке назвали «преемника» Зеленского.

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    20 июня 2024, 19:41 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности стратегического поражения России

    Путин: Стратегическое поражение означает прекращение государственности России

    Путин заявил о невозможности стратегического поражения России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для России стратегическое поражение будет означать прекращение ее государственности, а значит, зачем бояться, надо идти до конца, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям российских СМИ.

    Как указал российский лидер, для России стратегическое поражение означает прекращение ее государственности. «Это означает конец тысячелетней истории Российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика», – добавил глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны.

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    22 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    NYT: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    The New York Times: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам показал, кто станет главным организатором неподконтрольных Вашингтону стран, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.

    По мнению посла, Путин своей поездкой реализовал «худшие опасения США», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times .

    Издание пишет, что «дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону еще больше неприятностей и потенциальных угроз в азиатском регионе , и очень разозлил США.

    Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    20 июня 2024, 20:36 • Новости дня
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    Путин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирные переговоры с Украиной невозможны, пока Киев связывает их начало с выводом российских войск, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, этого никогда и не случится, потому что киевский режим не хочет уходить от власти и не хочет проводить нормальных выборов в соответствии с Конституцией Украины», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин допустил изменение предложений России по Украине.

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    21 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus

    Песков назвал прикладным подарком привезенный Путиным второй Aurus Ким Чен Ыну

    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Подаренный президентом России Владимиром Путиным лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй Aurus отличается от предыдущего, это вполне прикладной, хороший подарок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил, что одна подаренная Путиным машина на удлиненной базе, а второй автомобиль Aurus – на короткой базе. По его словам, уже долгие годы корейцам приходится не по своей вине жить в определенном режиме, поэтому такой подарок имеет прикладное значение и необходим для использования главой государства, передает ТАСС.

    Кроме того, для межгосударственных отношений, для соседей это не дорогой подарок, добавил Песков.

    Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus, а также адмиральский кортик и чайный сервиз. После переговоров в резиденции Кымсусан Путин и Ким Чен Ын по очереди прокатили друг друга на Aurus.

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    20 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    Путин: У России нет цели подходить к Харькову

    Путин: Попытки выдавить Россию из Харьковской области приведут к потерям для ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытки со стороны Украины любой ценой «выдавить» российскую армию из Харьковской области будут стоить Киеву очень дорого, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, завершая государственный визит во Вьетнам.

    «На самом деле, вот эта команда [действовать на поле боя] «любой ценой» – я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем говорю, – если она не основана на реалиях, то [это] будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Российский лидер также добавил, что у России нет цели подходить к Харькову. «Это такое, так сказать, тактическое направление. А противник будет пытаться это подать как стратегический успех, если у него что-то получится», – уточнил он.

    Ранее Путин сообщил, что ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам.

    Напомним, в мае Путин заявлял, что пока планов брать Харьков нет, но отмечал, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

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    20 июня 2024, 17:30 • Новости дня
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК опубликовало совместное фото президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

    На фото они вместе в салоне Aurus. При этом президент России находится за рулем.

    Напомним, после того как Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в резиденции Кымсусан, они по очереди прокатили друг друга на «Аурусе». Сперва машину вел президент России, а Ким Чен Ын занимал переднее пассажирское сиденье, затем лидеры поменялись местами.

    Путин подарил Ким Чен Ыну машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    22 июня 2024, 16:28 • Новости дня
    В США назвали соглашения Путина с КНДР и Вьетнамом «тыканьем в глаз» Западу

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, заключив стратегические соглашения со странами Азии, а именно с КНДР и Вьетнамом, дал возможность России «ткнуть в глаз» Западу, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По словам Макгрегора, Путин напомнил, что Россия может создавать США проблемы, где захочет, а для россиян большой плюс, и возможность «ткнуть в глаз» Западу, будучи в стратегических отношениях с Вьетнамом, Кубой. Венесуэлой и Северной Кореей, передает РИА «Новости».

    Ведущий передачи Эндрю Наполитано ответил, что Москва таким образом противостоит агрессивной политике США.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что деловые Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    20 июня 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России нарастить поставки СПГ во Вьетнам
    Путин заявил о готовности России нарастить поставки СПГ во Вьетнам
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российские компании готовы сотрудничать с Вьетнамом в проектах, связанных с использованием сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент Владимир Путин по итогам встречи с лидером Вьетнама То Ламом.

    По словам президента, компании из России могут выступить в качестве соинвесторов и поставщиков для масштабных проектов, связанных с СПГ, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что энергетика является стратегическим направлением сотрудничества между двумя странами. В качестве примера он привел предприятие «Вьетсовпетро», которое за десятилетия работы во Вьетнаме добыло около 250 млн тонн нефти. Еще одним примером президент назвал корпорацию «Петровьетнам», которая с 2008 года осуществляет проекты в Ненецком автономном округе в России, в сложных условиях Крайнего Севера, и уже извлекла около 35 млн тонн нефти, сказал он. Также президент отметил, что действует российско-вьетнамское предприятие по производству газомоторного топлива во Вьетнаме.

    Как сообщалось ранее, президент Путин сообщил о строительстве во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий при содействии России.


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    20 июня 2024, 10:46 • Новости дня
    Россия и Вьетнам договорились не вступать во вредящие суверенитету друг друга союзы
    Россия и Вьетнам договорились не вступать во вредящие суверенитету друг друга союзы
    @ Гавриил Григоров/РИА Новост

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Вьетнам решили не заключать договоры с третьими странами, которые могли бы нанести вред независимости и суверенитету, заявил президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам после переговоров с лидером России Владимиром Путиным.

    По его словам, стороны не будут вступать в союзы с третьими странами или в договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету, а также территориальной связи друг с другом, и не будут выступать против третьих сторон, передает ТАСС.

    Президент добавил, что всегда будет «вносить вклад в мир, в отношения в регионе, в мире».

    То Лам заявил, что Россия и Вьетнам также договорились, что будут вместе искать пути преодоления трудностей, вызванных международной обстановкой.

    Ранее То Лам заявил об успешных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

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    20 июня 2024, 19:21 • Новости дня
    Путин: Россия думает об изменениях в ядерной доктрине
    Путин: Россия думает об изменениях в ядерной доктрине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство размышляет об изменении ядерной доктрины страны, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Я, по-моему говорил, что мы и сейчас думаем о том, что и как в этой ядерной доктрине, стратегии можно было бы поменять. Это связано с тем, что появляются новые (изменения), и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, связанные с понижением порога применения ядерного оружия», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва будет реагировать на заявления Вашингтона об увеличении ядерного арсенала в соответствии с ядерной доктриной.

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    20 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    Эксперт: Сближение России и Вьетнама преподаст США «урок»

    Политолог Лукьянов: Россия и Вьетнам подтвердили дружественный характер отношений

    Эксперт: Сближение России и Вьетнама преподаст США «урок»
    @ Владимир Смирнов/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США пора привыкнуть, что страны, сотрудничающие с ними, не собираются выполнять императивные требования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал недовольство Вашингтона в связи с визитом президента России в Ханой. Ранее состоялись переговоры Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама. Стороны договорились не вступать в угрожающие суверенитету друг друга союзы.

    «Вьетнам – это страна, которую Вашингтон обхаживает на протяжении длительного времени. Надо сказать, Ханой откликается на это достаточно позитивно: страна готова укреплять с США и экономические отношения, и контакты в сфере безопасности. Такой уклон Вьетнама в сторону Штатов на фоне споров с Китаем вполне понятен», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Вместе с тем республика стремится развивать отношения и с Россией, что, безусловно, вызывает недовольство Вашингтона. Поэтому вполне понятна негативная реакция США на визит Владимира Путина в Ханой. «Но Вьетнам – достаточно самостоятельная страна. Более того, по причине исторических особенностей она чувствует себя весьма уверенно и спокойно в отношениях с Соединенными Штатами», – указал собеседник, напомнив, что в ходе вооруженного конфликта 1955–1975 годов Вьетнам победил Штаты.

    Политолог также призвал Белый дом учесть этот «урок». «Штатам пора привыкнуть, что государства, которые с ними взаимодействуют, не собираются соблюдать диктат и выполнять императивные требования. Одно дело – сотрудничать по вопросам, которые так или иначе выгодны обеим сторонам, а другое дело – ограничивать себя ради партнера в каких-то других связях», – акцентировал он.

    Между тем партнерство Москвы и Ханоя укрепляется. По мнению Лукьянова, договоренность РФ и Вьетнама о невступлении в союзы, направленные друг против друга, ритуальное, но важное соглашение. «Цель этого заявления, скорее, подчеркнуть дружественный и – при любых обстоятельствах – позитивный характер отношений сторон», – считает собеседник.

    В этой связи директор клуба «Валдай» вновь упомянул об опасениях Ханоя, связанных с КНР. «Между ними существует соперничество, во-первых, историческое, а во-вторых, территориальное. Речь идет о конфликте в Южно-Китайском море», – уточнил он. Политолог допускает, что заявление о союзах подразумевает, что Россия и Вьетнам будут соблюдать нейтралитет в потенциальных конфликтах, в которые каждая из этих сторон может быть вовлечена.

    «То есть если начнется эскалация конфликта между Пекином и Ханоем, Москва обещает не становиться на сторону КНР. Также предполагается, что Вьетнам не примет сторону США в противостоянии с РФ», – заключил Лукьянов.

    Ранее Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга. Об этом заявил президент социалистической республики То Лам после окончания переговоров с Владимиром Путиным. При этом Москва и Ханой также не намерены выступать против других государств.

    Кроме того, стороны договорились об укреплении двусторонних связей в области обороны и безопасности. Планируется, что Россия и Вьетнам объединят усилия для противодействия новым и традиционным угрозам международной стабильности. По словам То Лама, его страна всегда будет «вносить вклад в мир».

    В свою очередь, Владимир Путин назвал Ханой одним из самых надежных партнеров Москвы. Он подчеркнул, что отношения стран прошли долгий путь и выдержали многие испытания. Глава государства также поблагодарил социалистическую республику за оказанный теплый прием. Итогом переговоров стало подписание более десяти документов о стратегическом партнерстве.

    При этом сближение двух государств вызвало негодование руководства США. Об этом сообщает издание Bloomberg. В заявлении, сделанным посольством Штатов в Ханое, отмечается, что ни одна страна якобы не должна предоставлять Владимиру Путину платформу для продвижения текущей российской политики.

    Однако руководство социалистической республики проигнорировало критику Вашингтона. В статье подчеркивается, что РФ и Вьетнам связывают длительные отношения. По мнению газеты, Ханой рассчитывает получить «стратегическую защиту» со стороны Москвы, а также помощь по целому ряду принципиально значимых направлений.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала важность поддержания хороших отношений между Россией, КНДР и Вьетнамом.

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    20 июня 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине
    Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине
    @ Minh Hoang/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции во Вьетнаме, что реакция западных политиков на его предложение по мирному урегулированию украинского конфликта была ожидаемой.

    «Что касается реакции наших западных так называемых партнеров. Вы сказали, что я, видимо, не ждал – нет, как раз наоборот, я как раз и ожидал именно такой реакции на первом этапе», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

    Время покажет, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, однако все зависит от обстановки на земле, добавил Путин. Глава государства отметил, что здравомыслящие политики, желающие прекращения конфликта в центре Европы, задумаются над его мирными инициативами.

    «И думаю, что некоторые здравомыслящие политики еще задумаются о том, являются ли сделанные мною предложения реалистичными, объективными и соответствующими интересам договаривающихся сторон и всей Европы в том числе, если она действительно хочет прекращения конфликта в центре Европы», – сказал Путин.

    На прошлой неделе Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что при отказе от мирной инициативы Путина условия заключения мира для Украины станут более сложными и жесткими.

    Коментарии (8)
    20 июня 2024, 19:36 • Новости дня
    Путин допустил изменение предложений России по Украине

    Путин допустил изменение предложений России по урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложения России по урегулированию украинского конфликта могут измениться, на это будет влиять ситуация на земле, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Наверняка что-то будет меняться, в том числе будут меняться и наши условия (урегулирования конфликта на Украине) в зависимости от ситуации на земле», – сказал глава государства журналистам, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин назвал предсказуемой реакцию Запада на его предложение по Украине.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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