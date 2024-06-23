Пленный рассказал о переброске мобилизованных ВСУ под Авдеевку

ВСУ перебрасывают на авдеевское направление мобилизованных для разведки обстановки

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, командиры проверяли ими обстановку в районе Авдеевке и игнорировали все просьбы о помощи передает ТАСС.

Жуковский добавил, что руководство бригады отправляет мобилизованных с низким уровнем подготовки на фронт как «расходный материал», для принятия основного удара.

Пленных добавил, что в его подразделении таким образом погибло много людей, а от его взвода почти никого в живых не осталось.

Ранее российский военный рассказал об эвакуации раненых из Авдеевки по трубе.