На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?8 комментариев
Пленный рассказал о переброске мобилизованных ВСУ под Авдеевку
ВСУ перебрасывают на авдеевское направление мобилизованных для разведки обстановки
Пленный военнослужащий 122-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Игорь Жуковский рассказал, что украинские командиры отправляют на линию фронта на авдеевском направлении необученных мобилизованных для разведки обстановки.
По его словам, командиры проверяли ими обстановку в районе Авдеевке и игнорировали все просьбы о помощи передает ТАСС.
Жуковский добавил, что руководство бригады отправляет мобилизованных с низким уровнем подготовки на фронт как «расходный материал», для принятия основного удара.
Пленных добавил, что в его подразделении таким образом погибло много людей, а от его взвода почти никого в живых не осталось.
Ранее российский военный рассказал об эвакуации раненых из Авдеевки по трубе.