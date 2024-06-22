Участники акции «Сад памяти» высадили 20 елей на Поклонной горе в Москве

Участники акции традиционно на мероприятии зажигают памятные свечи, чтят минутой молчания героев и сажают в их честь вечнозеленые живые памятники.

Акция «Сад памяти» в день памяти и скорби охватила не только регионы России – от Камчатки до Калининграда, но и десятки стран, поддержавших проект. В этот день наряду с высадкой памятных деревьев была презентована отраслевая награда имени Петра Антипова, которая будет вручаться работникам лесной отрасли и организациям за выдающиеся достижения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Также участники мероприятия посетили экспозицию «Лица Победы» и зажгли свечи у монумента «Скорбящая мать», у Музея Победы участники высадили 20 памятных елей.

Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов посадил дерево в память о дедушке Владимире Цыганове и дяде Викторе Цыганове, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и пришли с победой.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников отметил, что международная акция «Сад памяти» – ежегодно объединяет сотни тысяч неравнодушных людей, выполняет сразу несколько важных задач, в том числе экологическую и просветительскую.

«Такие по-настоящему семейные и одновременно масштабные инициативы позволяют формировать и укреплять экологическую культуру граждан, прививать любовь к лесу и природе, а также на практике знакомить юное поколение с непростым трудом работников леса», – отметил Советников.

Свое дерево в честь двух дедов-фронтовиков высадила директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Для меня сегодня особая честь, как для представителя МИДа, прикоснуться к нашей истории и высадить два дерева в память о своих дедах, честь присутствовать здесь. Вы, наверное, заметили, что деятельность российского внешнеполитического ведомства в значительной мере посвящена именно отстаиванию правды. Не проходит ни дня, чтобы мы не обращались к теме Великой Отечественной войны. Мы ведем большую работу по сохранению нашей памяти, по поддержанию мемориалов воинов-героев», – сказала Мария Захарова.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что в 5 сезоне акции более 15 тысяч «Волонтёров Победы» помогли в организации высадок.

«Особенно ценно, что к проведению акции в этом году подключилась и наша международная команда – в 39 странах волонтеры отдали дань памяти советским солдатам. Ведь помнить и чтить наших Героев – это не только долг, но и основа нашего единства и силы независимо от места жительства», – сказала Ольга Занко.

По словам генерального директора АНО «Сад Памяти» Элмурода Расулмухамедова, за годы проведения акция объединила миллионы человек. А всего за 5 лет участники высадили в России и за рубежом свыше 130 млн деревьев в 78 странах мира, включая Россию. По его словам, мемориальные деревья высаживают и в честь погибших бойцов СВО. Организаторы отмечают, что в этом году «Садов памяти» по стране появилось значительно больше, чем ожидалось. В акции приняли участие все без исключения субъекты, некоторые по несколько раз.

«Сад памяти» в честь героев своих семей – дедов и прадедов – приехали также заложить гости акции: руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев, российский певец, музыкант Родион Газманов, руководитель Фонда памяти полководцев Победы Наталия Конева, руководитель проекта «Возродим лесопарк им. П.Г. Антипова вместе» Фонда рационального природопользования, дочь П.Г. Антипова Анна Аленцина, правнучка Маршала Жукова Варвара Ерохина, а также участники движений «Волонтёры Победы», «Экосистема», «Движение Первых», «Российское экологическое движение», Ассамблея народов России, а также представители коммуникационного партнера проекта – медиахолдинга MAEР.

Всего в рамках мероприятия на Поклонной горе высадили 20 молодых елей. Памятная высадка с участием губернатора состоялась в субботу в Ненецком Автономном округе, а за рубежом акцию «Сад памяти» провели в Индии и в Бресте.